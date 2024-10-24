Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.8 комментариев
Мадуро призвал к «смелым шагам» для укрепления банка БРИКС
Президент Венесуэлы Мадуро призвал укреплять работу Нового банка БРИКС
Страны БРИКС должны предпринять более смелые шаги для укрепления Нового банка развития БРИКС и создания альтернативной системы платежей для стран Глобального Юга, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе саммита БРИКС.
Мадуро отметил, что укрепление деятельности Нового банка развития БРИКС позволит странам Глобального Юга развиваться и создать новую платежную систему, которая не будет использоваться как инструмент агрессии. Он подчеркнул, что реформы традиционной финансовой системы недостаточны, так как западные страны продолжают навязывать свою гегемонию через финансовые механизмы, передает РИА «Новости».
В свою очередь, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о намерении страны установить тесное сотрудничество с Новым банком развития БРИКС для реализации приоритетных инвестиционных и социальных проектов.
Он отметил, что Узбекистан также заинтересован в расширении взаимодействия со странами БРИКС в сферах инноваций, цифровой экономики, энергетики и электронной торговли.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил странам БРИКС обсудить создание единой финансовой системы вместо замены национальных валют.
Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что использование доллара как оружия является ошибкой, и подчеркнул, что Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать альтернативы для сотрудничества.
Страны БРИКС указали на негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику.