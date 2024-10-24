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Франческа Альбанезе обвинила Израиль в смертном приговоре журналистам Al Jazeera
Спецдокладчик ООН назвала обвинения журналистов Al Jazeera Израилем смертным приговором
Франческа Альбанезе, спецдокладчик ООН, заявила, что обвинения в терроризме против журналистов Al Jazeera могут быть смертным приговором и требуют защиты.
Как передает ТАСС, спецдокладчик ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе заявила о недопустимости обвинений в терроризме против журналистов катарского телеканала Al Jazeera. Она подчеркнула, что такие обвинения звучат как смертный приговор и призвала защитить этих журналистов любой ценой.
Альбанезе отметила, что шестеро палестинцев, которых обвинили в терроризме, являются журналистами, пережившими израильские атаки в Газе. Она также напомнила, что с начала обострения израильско-палестинского конфликта в октябре 2023 года в секторе Газа погибли более 130 журналистов.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила этих шестерых журналистов в работе на палестинские радикальные организации ХАМАС и «Исламский джихад». ЦАХАЛ утверждает, что имеет доказательства связи Al Jazeera с террористами, включая списки личного состава, справочники и документы о зарплатах.
Ситуация в регионе обострилась после вторжения палестинских боевиков из ХАМАС на израильскую территорию 7 октября прошлого года. Это сопровождалось убийствами и захватом заложников, после чего Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения структур ХАМАС и освобождения заложников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные задержали 108 палестинских журналистов в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, 58 из которых остаются в заключении с 7 октября прошлого года.
Сотрудник новостного бюро RT Arabic впервые с начала обострения конфликта добрался до разрушенного офиса телеканала в секторе Газа, который израильские военные использовали как штаб для операций обстрела больницы «Аль-Шифа», устроив погром перед уходом.
Кроме того, правительство Израиля поддержало прекращение вещания катарского телеканала Al Jazeera, который премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «провокационным».