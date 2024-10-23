Дотком предупредил Израиль о рисках возлагать надежды на помощь США в ближневосточном конфликте

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Израиль рассчитывает на участие США в войне против Ирана, однако это может привести к опасной ситуации, если Россия и Китай вмешаются, передает РИА «Новости».

Предприниматель считает, что такая эскалация может вынудить США отступить, иначе риск ядерной войны станет реальным.

«Что может армия США в борьбе с Ираном, Россией и Китаем? Ничего. Самоуничтожение – единственный возможный исход. Рассчитывать на правительство США для достижения победы глупо. Просто посмотрите на Украину», – отметил Дотком.

Он также выразил опасения, что продолжение агрессивных действий Израиля на Ближнем Востоке может усилить ненависть к евреям во всем мире, с которой будет сложно справиться.

Ранее власти Ирана ранее заявляли, что обладают секретным оружием, превосходящим по мощности ядерное. До этого Тегеран грозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территории будут использованы для атаки на Иран. Вице-президент США Камала Харрис отмечала, что Иран является основным противником Америки.