В Геленджике объяснили выступление детского ансамбля на кладбище

Замглавы Геленджика: Выступление детского ансамбля на кладбище было актом памяти педагога

Tекст: Дарья Григоренко

Скорикова прокомментировала в своем Telegram-канале информацию о выступлении детского ансамбля ложкарей на кладбище. По ее словам, журналисты исказили событие, а мероприятие было организовано в память о бывшем преподавателе, основателе ансамбля «Скоморохи» Николае Моисееве, который внес значительный вклад в развитие культуры, пишет «Коммерсант».

В 2005-м ложкари были удостоены звания «Образцовый». После смерти преподавателя коллектив распался, а школа искусств по всему краю искала нового педагога. Его нашли через год, а школе присвоили имя ее прежнего директора, пояснила Скорикова.

По ее словам, из-за того, что целый год дети не занимались, трудно было наверстать упущенное и вернуться к прежнему мастерству. И вот 16 октября «Скоморохи» подтвердили звание «Образцовый» на краевом смотре, отметила она.

Скорикова объяснила, что концерт на могиле Моисеева был инициативой педагогов и родителей, которые на эмоциональном подъеме после победы ансамбля на краевом смотре решили почтить память педагога. В мероприятии участвовали учителя, директор школы, девять детей и пять родителей. Скорикова подчеркнула, что дети принимали участие добровольно.

По словам директора школы искусств Натальи Шандыбы, она не согласовала выступление с одной из мам, что вызвало ее возмущение. Шандыба принесла официальные извинения за недопонимание. Скорикова отметила, что мать ребенка выразила недовольство не сразу, а спустя несколько дней после события.

Напомним, в Сети распространилась информация о концерте ансамбля ложкарей Пшадской школы искусств на могиле бывшего преподавателя. Мама одного ребенка возмутилась произошедшим.