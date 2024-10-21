Энергоснабжение брянского завода нарушилось из-за атаки

Брянский завод «Кремний Эл» лишился энергоснабжения после атаки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Энергоснабжение завода «Группа Кремний Эл» в Брянске было нарушено из-за ночной террористической атаки, сообщает РИА «Новости». Завод, являющийся одним из крупнейших предприятий микроэлектроники в России, столкнулся с прерыванием производственных цепочек в результате нападения, произошедшего в ночь на 19 октября.

По словам представителей компании, в результате атаки были повреждены объекты, обеспечивающие спецэнергетикой, и нарушено энергоснабжение. Весь коллектив завода активно участвует в ликвидации последствий взрывов и пожаров, стремясь восстановить нормальную работу предприятия.

Гендиректор завода Олег Данцев отметил, что основная задача сейчас – как можно быстрее возобновить производство изделий электронной техники, чтобы выполнить планы. Однако процесс осложняется трудностями с приобретением запасных частей для восстановления оборудования и энергетической инфраструктуры. Строители также проводят экспертизу для определения возможности восстановления разрушенных объектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины продолжают устраивать массированные атаки на Брянскую область, используя беспилотники. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате одной из таких атак беспилотник сдетонировал в чердачной части нежилого здания, вызвав пожар.