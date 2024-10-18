Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
В ОАК обозначили колоссальный масштаб возможного применения новой беспилотной системы
В ОАК назвали стартовый регион для работы нового транспортного беспилотника
Стартовым регионом для использования нового беспилотника станет Дальневосточный федеральный округ, после чего система будет масштабирована на всю Россию для доставки грузов между промышленными районами и логистическими центрами, заявил газете ВЗГЛЯД главный конструктор беспилотной авиационной системы (БАС) С-76 Евгений Рубцов.
По словам Рубцова, в России 28 тыс. населенных пунктов, которые не имеют постоянного наземного транспортного сообщения, туда не проложены дороги, которыми можно пользоваться круглый год. Кроме того, 70% из этих 28 тысяч пунктов не имеют взлетно-посадочных полос.
«На этих труднодоступных территориях помимо населенных пунктов есть стоянки геологических партий, нефтегазовые месторождения, стойбища, буровые вышки и так далее. Это и есть потенциальный объем маршрутной сети для нашего аппарата на старте разворачивания беспилотной транспортной системы. При этом, в дальнейшем, по мере подтверждения надежности аппарата в регионах с труднодоступными населенными пунктами, система будет масштабирована на всю страну, в том числе для доставки грузов между промышленными районами и логистическими центрами», – объяснил конструктор.
Рубцов заявил, что стартовым регионом для использования нового беспилотника станет Дальневосточный федеральный округ, где разработчики планируют подтвердить бизнес-модель и эксплуатационные характеристики БВС. Потом этот опыт может быть распространен и на остальную часть страны.
«Ряд регионов – например, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалин – уже дали понять, что ожидают от внедрения нашей системы большой социально-экономический эффект. По их расчетам, наш беспилотник существенно улучшит качество жизни в данных регионах», – отметил Рубцов.
Ранее Рубцов заявил, что новый российский беспилотник благодаря вертикальному взлету и посадке может доставлять в труднодоступные населенные пункты, где нет аэродромов и вертолетных площадок, грузы весом в 100-200 кг.
Также Рубцов объяснил, почему беспилотные системы выгоднее автомобильных перевозок.