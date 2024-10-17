Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.5 комментариев
СВР рассекретила архивы «Кембриджской пятерки»
СВР опубликовала документы о деятельности «Кембриджской пятерки»
Служба внешней разведки России опубликовала архивные документы о «Кембриджской пятерке», которые вошли в сборник, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Служба внешней разведки России рассекретила и опубликовала множество архивных документов, касающихся деятельности «Кембриджской пятерки», передает РИА «Новости».
Главные документы и свидетельства» включает в себя эти уникальные документы и был представлен в Москве.
«Кембриджская пятерка» состояла из выпускников Тринити-колледжа в Кембридже, которые в 1930–1950-е годы работали на СССР. В их числе были Ким Филби, лидер группы, а также Гай Берджесс, Дональд Маклин, Энтони Блант и Джон Кэрнкросс. Эти агенты, занимавшие высокие посты в британских спецслужбах и министерствах, передавали в СССР ценную информацию о международных вопросах.
Сборник, написанный военным историком Андреем Лаврентьевым, включает документы о планах Гитлера, битвах под Москвой и на Курской дуге, влиянии Лондона и Вашингтона на создание НАТО и другом.
Также представлены материалы из «Блетчли-парка» и личного архива Кима Филби. В книге использованы воспоминания его жены Руфины Пуховой-Филби и ветеранов советской разведки.
Память о «Кембриджской пятерке» увековечена на монументе отечественным разведчикам в штаб-квартире СВР в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Филби покинул Британию в 1963 году после раскрытия его как агента советской разведки и переехал в СССР, где прожил до своей смерти в 1988 году в Москве. Личные вещи легендарного агента советской разведки передали Залу истории Службы внешней разведки России.