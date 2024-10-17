СВР рассекретила архивы «Кембриджской пятерки»

СВР опубликовала документы о деятельности «Кембриджской пятерки»

Tекст: Александра Юдина

Служба внешней разведки России рассекретила и опубликовала множество архивных документов, касающихся деятельности «Кембриджской пятерки», передает РИА «Новости».

Главные документы и свидетельства» включает в себя эти уникальные документы и был представлен в Москве.

«Кембриджская пятерка» состояла из выпускников Тринити-колледжа в Кембридже, которые в 1930–1950-е годы работали на СССР. В их числе были Ким Филби, лидер группы, а также Гай Берджесс, Дональд Маклин, Энтони Блант и Джон Кэрнкросс. Эти агенты, занимавшие высокие посты в британских спецслужбах и министерствах, передавали в СССР ценную информацию о международных вопросах.

Сборник, написанный военным историком Андреем Лаврентьевым, включает документы о планах Гитлера, битвах под Москвой и на Курской дуге, влиянии Лондона и Вашингтона на создание НАТО и другом.

Также представлены материалы из «Блетчли-парка» и личного архива Кима Филби. В книге использованы воспоминания его жены Руфины Пуховой-Филби и ветеранов советской разведки.

Память о «Кембриджской пятерке» увековечена на монументе отечественным разведчикам в штаб-квартире СВР в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Филби покинул Британию в 1963 году после раскрытия его как агента советской разведки и переехал в СССР, где прожил до своей смерти в 1988 году в Москве. Личные вещи легендарного агента советской разведки передали Залу истории Службы внешней разведки России.

