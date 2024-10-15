Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.11 комментариев
«Единая Россия» обеспечила жителей Курской области в ПВР теплой одеждой и продуктами
Партия «Единая Россия» и волонтеры помогают жителям Курской области в пунктах временного размещения (ПВР) получить зимнюю одежду и продуктовые наборы, оказав помощь более ста человек.
По словам руководителя Центрального исполкома партии Александра Сидякина, волонтеры и сотрудники партии помогают собирать заявки на одежду и оформляют онлайн–заказы, которые доставляются в течение нескольких дней. Более ста человек уже получили зимние вещи, говорится на сайте партии.
Кроме того, в регион поступило 1,6 тыс. тонн гуманитарной помощи, включая 28 тыс. продуктовых наборов, которые были доставлены и выданы на базе штаба общественной поддержки «Единая Россия».
С 7 августа партия отправляет гуманитарные конвои в Курскую область, чтобы помочь пострадавшим жителям. Гуманитарная помощь включает продукты и генераторы для пунктов временного размещения. Волонтерский и распределительный центры, расположенные в области, разгружают, сортируют и доставляют помощь по назначению.
Председатель партии Дмитрий Медведев ранее поставил задачу обеспечить всех нуждающихся жителей Курской области необходимыми ресурсами.