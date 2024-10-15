«Единая Россия» обеспечила жителей Курской области в ПВР теплой одеждой и продуктами

  • Новость часаГанчев: ВС России установили контроль над дорогой к Купянску
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    Канада и Индия сцепились в принципиальном конфликте из-за меньшинств
    Министра обороны Польши шокировала роскошь сбежавшей с Украины молодежи
    Эксперт: Выдавая кредиты Украине под российские активы ЕС окажется в многомиллиардном минусе
    Путин передал Росимуществу «Главпродукт» и другие активы Universal Beverage
    ВС России сорвали ротацию украинских военных в Харьковской области
    ФАС выявила аномально высокую наценку на хлеб в торговых сетях
    Экс-сотрудник СБУ заявил о причастности Зеленского к терактам в России
    Депутатов призвали ответственно озвучивать свои инициативы
    Лихачев: Внешние вызовы не повлияли на проекты Росатома
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Чего ждать режиму Зеленского в 2025 году

    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем смысл русского культурного влияния на Центральную Азию

    Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».

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    15 октября 2024, 17:52 • Новости дня

    «Единая Россия» обеспечила жителей Курской области в ПВР теплой одеждой и продуктами

    Партия «Единая Россия» и волонтеры помогают жителям Курской области в пунктах временного размещения (ПВР) получить зимнюю одежду и продуктовые наборы, оказав помощь более ста человек.

    По словам руководителя Центрального исполкома партии Александра Сидякина, волонтеры и сотрудники партии помогают собирать заявки на одежду и оформляют онлайн–заказы, которые доставляются в течение нескольких дней. Более ста человек уже получили зимние вещи, говорится на сайте партии.

    Кроме того, в регион поступило 1,6 тыс. тонн гуманитарной помощи, включая 28 тыс. продуктовых наборов, которые были доставлены и выданы на базе штаба общественной поддержки «Единая Россия».

    С 7 августа партия отправляет гуманитарные конвои в Курскую область, чтобы помочь пострадавшим жителям. Гуманитарная помощь включает продукты и генераторы для пунктов временного размещения. Волонтерский и распределительный центры, расположенные в области, разгружают, сортируют и доставляют помощь по назначению.

    Председатель партии Дмитрий Медведев ранее поставил задачу обеспечить всех нуждающихся жителей Курской области необходимыми ресурсами.

    14 октября 2024, 18:38 • Новости дня
    Украинскую делегацию жестко оборвали на заседании в Женеве

    Протест украинской делегации на межпарламентской ассамблее жестко прервали

    Украинскую делегацию жестко оборвали на заседании в Женеве
    @ paodkb.org

    Tекст: Ольга Иванова

    На заседании межпарламентской ассамблеи в Женеве украинская делегация попыталась выразить протест против встреч президента ассамблеи с российскими политиками, но была жестко прервана, рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

    Украинская делегация попыталась протестовать на заседании межпарламентской ассамблеи в Женеве, передает «Лента.ру». Депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал, что протест был направлен против визита президента ассамблеи Тулии Эксон в Петербург и ее встреч с российскими политиками.

    По его словам, президент ассамблеи жестко прервала выступление украинской делегации. «Украина попыталась что–то сказать, и ее сразу же осадили», – сообщил Чепа. Российский парламентарий сам присутствовал на заседании и стал свидетелем инцидента.

    Чепа также вспомнил аналогичный случай на заседании Фонда Клинтона, когда украинской делегации не позволили выступить, несмотря на то что значительная часть мероприятия была посвящена Украине.

    Этим летом Тулия Эксон заявляла, что межпарламентский союз готов подключиться к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако украинская делегация не смогла высказать свое мнение на ассамблее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник постпредства РФ при ООН Надежда Соколова заявила, что украинская сторона направила письмо с запросом на участие в заседании Совета Безопасности ООН «без минимальной протокольной вежливости».

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    14 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    Уничтоживший в Одессе судно с боеприпасами комплекс назвали грозой НАТО

    Эксперт назвал ОТРК «Искандер-М» угрозой НАТО благодаря высокой мощности и точности

    Уничтоживший в Одессе судно с боеприпасами комплекс назвали грозой НАТО
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    ОТРК «Искандер-М» продемонстрировал свою мощь, уничтожив судно с боеприпасами в Одессе, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

    Перенджиев в интервью для «Лента.ру» рассказал об особенностях оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», который нанес удар по судну в порту Одессы. По его словам, этот комплекс способен уничтожать системы ПВО и ПРО, узлы связи, скопления войск и техники, а также корабли.

    Перенджиев подчеркнул, что боевое оснащение «Искандера» включает кассетно-осколочные и осколочно-фугасные снаряды, что позволяет эффективно поражать как площадные, так и точечные цели. Масса боевой части ракеты составляет 480 кг, а ее максимальная дальность поражения достигает 500 км. Комплекс также может пробивать бетонные сооружения, такие как бункеры.

    Эксперт отметил, что «Искандер-М» является одним из самых мощных видов оружия в мире благодаря своей скорости в 2100 метров в секунду после начального участка траектории. Это делает его грозой для НАТО и позволяет эффективно поражать различные цели, включая самолеты и вертолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский комплекс «Искандер» нанес удар по контейнеровозу под флагом Панамы возле порта в Одессе, уничтожив ценный для вооруженных сил Украины груз. В результате этого удара погибли иностранные офицеры и военные ВСУ, о чем заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    15 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине

    Глава дипломатии ЕС Боррель счел «очень отдаленной» перспективу «заставить» Россию заключить перемирие с Украиной

    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен усилить Украину в политическом и военном плане, но перспектива принудить Россию к перемирию военным путем «выглядит очень отдаленной», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    После заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Боррель заявил, что существует «стратегическая логика» в поддержке Украины с целью «заставить (президента России Владимира) Путина сесть за стол переговоров». «Однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боррель сообщил, что Украина представит свой «план победы» на саммите ЕС 17-18 октября. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что этот план вскоре будет презентован гражданам Украины.

    Однако в США «план победы» уже раскритиковали. Европейское турне украинского лидера Владимира Зеленского также оказалось провальным, он не добился успеха с основными требованиями своего «плана победы».

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    15 октября 2024, 10:43 • Новости дня
    Стали известны первые слова дрейфовавшего с телами родных в Охотском море мужчины
    Стали известны первые слова дрейфовавшего с телами родных в Охотском море мужчины
    @ t.me/dvtproc

    Tекст: Александра Юдина

    Мужчина, дрейфовавший 67 дней в Охотском море с телами своих близких, сообщил об отсутствии сил после спасения рыбаками.

    Первое, что сказал мужчина после спасения, было «сил мало», передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Amur Mash.

    В ответ рыбаки успокоили его, обещая быстро закончить спасательную операцию. Мужчина был истощен и сильно обезвожен, но, к счастью, выжил.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Охотском море спасатели обнаружили лодку с тремя людьми, пропавшими два месяца назад, и в живых из них остался только один человек. Стало известно, что Михаил Пичугин, его брат Сергей и 15-летний сын Илья отправились в августе в путешествие из Хабаровска на Сахалин на катамаране, но через два дня на катамаране сломался двигатель и они начали дрейфовать.

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    14 октября 2024, 19:39 • Новости дня
    Скрипаль рассказал о жизни в Британии перед отравлением

    Стало известно о показаниях Скрипаля на слушаниях по делу об отравлении в Солсбери

    Скрипаль рассказал о жизни в Британии перед отравлением
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, в письменных показаниях в рамках слушаний в Солсбери заявил, что не считал необходимым скрывать свою личность и чувствовал себя в безопасности в Британии.

    В письменном заявлении Скрипаля, которое зачитал адвокат Эндрю О’Коннор, говорится, что он не помнил, чтобы сообщал о какой-либо угрозе своей жизни, как утверждала газета Daily Mail. Скрипаль обозначил, что его жизнь до отравления была обычной и он не получал предупреждений о возможных опасностях, сообщает ТАСС.

    Скрипаль также рассказал, что не знал, какие организации отвечали за его безопасность в Британии, и отказался от дополнительных мер защиты, таких как смена имени. Ему было предложено жить в защищенной местности, но он предпочел оставаться в Солсбери, где взаимодействовал с соседями, включая бывших полицейских.

    Его дом не был оборудован системой безопасности, и Скрипаль отказался от камер видеонаблюдения, не желая жить под наблюдением. Он не скрывал своего адреса и регистрировался в лондонских гостиницах под своим именем. Скрипаль утверждал, что отравление могло быть организовано с санкции высшего политического руководства России, хотя прямых доказательств у него нет.

    Ранее Москва выразила готовность добиваться правды на фоне несостыковок по инциденту в Солсбери, при этом в марте 2024 года британская сторона впервые с 2018 года ответила на российский запрос по Скрипалям, при этом Юлия Скрипаль отклонила предложение России о консульском содействии.

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    14 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Работающим и неработающим пенсионерам решено повысить пенсии

    Силуанов: Пенсии в России повысят на 7,3 процента с января 2025 года

    Работающим и неработающим пенсионерам решено повысить пенсии
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    С января 2025 года пенсии для пожилых граждан России увеличатся на 7,3 процента, что связано с уровнем инфляции за 2024 год, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

    Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, подчеркнул, что данное увеличение затронет все категории пенсионеров, включая работающих, для которых индексация выплат будет проводиться впервые с 2015 года. Министр отметил, что это решение принято в соответствии с прогнозами инфляции, которые составляют 7,3 процента, передает Газета.Ru.

    Силуанов резюмировал: «С января следующего года все пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы». Это заявление важно в контексте экономической политики правительства и мер социальной поддержки населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Антон Силуанов заявил, что в 2025 году выплаты для работающих и неработающих пенсионеров поднимут на уровень инфляции 2024 года. Также сообщалось, что в 2024 году страховые пенсии в России проиндексируют на уровень инфляции, который, по прогнозам Минэкономразвития, составит 7,3%.

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    14 октября 2024, 22:59 • Новости дня
    Мать вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе женщины рассказала о дочери

    Tекст: Антон Антонов

    Елена Чесакова, вышедшая в Одессе с флагом России к постаменту Екатерины II, жива и находится под домашним арестом, сообщила ее мать Надежда.

    Мать Чесаковой, находящаяся в Чехии, опровергла слухи о смерти дочери в СИЗО. Она уточнила, что Чесакова провела в заключении лишь пару дней, после чего ее отправили под домашний арест на 60 дней, передает RT.

    Надежда получила эту информацию от внуков. Она выразила удивление, откуда у дочери был флаг России, на что внук ответил: «Бабушка, ты что, не знаешь? Мама, когда ей надо, найдет все».

    Адвокат Чесаковой посоветовал ей извиниться и заявить о смене мнения по отношению к конфликту России и Украины. Однако женщина отвергла эту рекомендацию, подчеркнув, что не изменит своих взглядов. Надежда отметила, что ее семья родом из России, и у Елены всегда была пророссийская позиция, особенно после событий в Одессе в 2014 году.

    Как рассказала Надежда, ее дочь твердо верит, что Россия вернется, и тогда все обвинения с нее снимут: «Она говорит, что все равно придет (Россия)... Одесса всегда была русским городом. Она надеется, что придут, и говорит: «Тогда все с меня снимут».

    Она также выразила удивление, что полиция Одессы опубликовала видео в соцсетях, хотя это противоречит украинским интересам. Чесаковой грозит до трех лет тюрьмы за оправдание «вооруженной агрессии России против Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного памятника Екатерине II и была задержана полицией, а позднее появились сообщения, что она могла быть убита в СИЗО после задержания.

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    15 октября 2024, 10:49 • Новости дня
    Командир «Вагнера» погиб в бою в Мали
    Командир «Вагнера» погиб в бою в Мали
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Командир штурмовиков группы «Вагнер» Михаил Приходько погиб в бою в Мали, проявив мужество и самоотверженность, он будет награжден звездой Героя ЧВК «Вагнер» посмертно, следует из заявления группы.

    Группа «Вагнер» заявила о гибели командира штурмового отряда Михаила Приходько во время боевого задания в Мали, передает РИА «Новости».

    Известно, что его штурмовой отряд столкнулся с численно превосходящими силами террористов. Командир принял решение о немедленном выдвижении в район боевых действий группы быстрого реагирования и лично возглавил ее.

    По информации группы, благодаря мужественным действиям Приходько удалось предотвратить попытки боевиков прорваться из окружения. Это позволило нанести по исламистам артиллерийский и авиационный удары, что привело к их полному уничтожению.

    По информации группы, несмотря на интенсивный огонь противника, «Майкл» действовал хладнокровно, уничтожив восемь боевиков. Однако полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

    За проявленное мужество командир будет награжден звездой Героя ЧВК «Вагнер» посмертно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на севере Мали во время боев погибли военнослужащие российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», число погибших в боях на севере Мали достигло 84 человек.


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    14 октября 2024, 19:59 • Новости дня
    Министр сельского хозяйства Лут рассказала, что ест вместо хлеба

    Глава Минсельхоза РФ Лут призналась, что вместо хлеба ест пастилу

    Министр сельского хозяйства Лут рассказала, что ест вместо хлеба
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что предпочитает пастилу вместо хлеба, называя ее знаковым продуктом, о котором должен узнать весь мир.

    По словам Лут, пастила всегда есть в ее доме и по вкусу очень похожа на хлеб, сообщает «Российская газета».

    Она назвала пастилу «нашим знаковым продуктом, о котором должен узнать весь мир» и добавила: «Мы над этим будем работать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов предупреждал, что чрезмерное увлечение сухофруктами может вызвать «инсулиновые всплески» в организме, а также подчеркивал, что даже небольшое количество сахара в сухофруктах способно увеличить уровень глюкозы в крови, что в итоге приводит к набору веса.

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    15 октября 2024, 09:39 • Новости дня
    Опубликовано видео спасения дрейфовавшего два месяца в Охотском море мужчины
    Опубликовано видео спасения дрейфовавшего два месяца в Охотском море мужчины
    @ t.me/dvtproc

    Tекст: Александра Юдина

    Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала видео спасения туриста Михаила Пичугина в Охотском море, который два месяца дрейфовал на катамаране, его доставляют в Магадан для госпитализации.

    На записи видно, как моряки с рыбацкого судна «Ангел» бросают трос дрейфующему катамарану и подтягивают его к своему судну, передает РИА «Новости».

    Согласно информации пресс-службы прокуратуры, 9 августа Михаил Пичугин, его брат Сергей и 15-летний сын Илья отправились в путешествие на катамаране «Байкат 470» из Хабаровска в Сахалин. Однако вскоре после выхода в море связь с ними была утеряна. Искали их с помощью вертолетов, но поиски не дали результатов.

    Известно, что 46-летнего Пичугина отправили в областную больницу Магадана для осмотра и лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Охотском море спасатели обнаружили лодку с тремя людьми, пропавшими два месяца назад, и в живых из них остался только один человек.

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    15 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина

    Сенатор Джабаров: Бразилия, как ранее Монголия, проигнорирует призывы Украины об аресте Путина

    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Страны, ориентирующиеся во внешней политике на национальные интересы, не станут прислушиваться к воплям Владимира Зеленского. Поэтому Бразилия, как и Монголия до этого, проигнорирует призывы Украины, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Киев потребовал от Бразилии арестовать Владимира Путина в случае его визита на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро.

    «Бразилия – самодостаточная страна, способная проводить суверенную политику без чьих-либо указок. Воспринимать какие-то замечания Украины ниже ее достоинства. Правительство государства попросту проигнорирует очередные выкрики со стороны Владимира Зеленского. Отвечать на них особой нужды нет», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При этом Киев, кажется, даже не собирается учиться на собственных ошибках. Ведь совсем недавно схожие требования звучали и в адрес Монголии. Улан-Батор закономерно также их проигнорировал. Разумные лидеры не собираются корректировать свои международные связи в угоду желаниям Украины», – считает он.

    «Кроме того, никто не намерен всерьез прислушиваться к словам такого политика, как Зеленский. Он превратил свою страну в международное посмешище. Хоть сейчас он формально и находится на посту президента, в реальности этот человек до сих пор остается выходцем из «95 квартала», – полагает собеседник.

    «Его непрофессионализм порождает соответствующую дипломатическую систему. Украинские послы и консулы действуют по принципу «не съем, так надкушу». То есть они заведомо знают, что их требования с арестом Владимира Путина обречены на провал, но не делать России пакостей, пусть даже и мелких, эти люди не могут», – заключил Джабаров.

    Ранее Киев обратился к Бразилии с требованием арестовать Владимира Путина в случае его визита на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро. Как пишет Reuters, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что располагает информацией о возможном визите российского лидера на это мероприятие.

    Агентство отмечает, что Бразилия направила стандартное приглашение Путину на участие в саммите 18-19 ноября. Однако на данный момент ответа от Москвы не поступало. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что решение об участии главы государства в мероприятии пока не принято.

    Также немецкая пресса писала, что канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с российским лидером в преддверии саммита G-20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов.

    Это не первая попытка Киева принудить страны, ратифицировавшие Римский статут, арестовать Путина. Так, в конце августа Украина требовала от Монголии «выполнить обязательства перед Международным уголовным судом (МУС)». В Улан-Баторе отмечали, что какие-либо силовые мероприятия в отношении главы России не планируются.

    Газета ВЗГЛЯД писала: визит Владимира Путина в Монголию наглядно показал, что Улан-Батор и Москва разделяют общие принципы многополярного мироустройства.

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    15 октября 2024, 07:54 • Новости дня
    Украина потребовала от Бразилии арестовать Путина

    Reuters: Украина призвала арестовать Путина на саммите G-20

    Tекст: Александра Юдина

    Украина обратилась к Бразилии с призывом арестовать российского президента Владимира Путина, если он посетит саммит G-20 в Рио-де-Жанейро в ноябре, пишет Reuters.

    По данным агентства, Украина обратилась к властям Бразилии с требованием арестовать российского президента Владимира Путина, если он примет участие в саммите G-20, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что располагает информацией о возможном визите Путина на это мероприятие.

    При этом Костин подчеркнул, что Бразилия, будучи страной – участницей Римского статута, обязана выполнить свои международные обязательства и арестовать российского лидера.

    Reuters отмечает, что Бразилия направила стандартное приглашение Путину на участие в саммите G-20 18-19 ноября. Однако на данный момент ответа от российской стороны не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение об участии президента Владимира Путина в саммите G-20 в Бразилии, который пройдет в ноябре, пока не принято, об этом сообщил пресс–секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Также сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G-20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов.

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    15 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Киеву направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области

    Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Лубинцу с официальным запросом для поиска похищенных жителей Курской области

    Киеву направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу направлен запрос с просьбой о помощи в установлении местонахождения и посещении насильно вывезенных из Курской области жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Москалькова подчеркнула, что речь идет о поиске родных и целых семей, о которых поступают обращения от жителей Курской области.

    «Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и если есть возможность, посетить их и посмотреть, в каких условиях они находятся», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она сообщила, что «также обратилась в Международный комитет Красного Креста во время встречи с президентом комитета Мирьяной Сполярич, выразив боль и тревогу, описав трагедию людей из Курской области».

    СМИ сообщали, что МККК «посещал этих людей». «Никаких подробностей у меня пока нет. Мы занимаемся этим вопросом, чтобы максимально прояснить судьбу этих людей. Все каналы для этого задействуются», – заявила Москалькова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена. Москалькова рассказала о письме Лубинцу с просьбой назвать точное количество насильно вывезенных жителей Курской области.


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    14 октября 2024, 22:41 • Новости дня
    Норвегия потребовала сократить дипломатический состав посольства России

    Посольство России сообщило о сокращении дипломатического состава по требованию Норвегии

    Tекст: Антон Антонов

    Российское посольство в Норвегии сократит число дипломатов в консульском отделе до двух по требованию норвежской стороны, сообщила дипмиссия.

    «В связи с требованием норвежской стороны сократить к 17 октября 2024 года дипломатический состав посольства в составе консульского отдела останутся всего два дипломата», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Несмотря на сокращение, посольство предпринимает усилия для сохранения консульского приема по всем видам услуг. Это означает, что заявки граждан, планирующих посещение консульского отдела, не будут отменены.

    Однако возможности консульского отдела по организации выездных консульских приемов, индивидуального обслуживания на дому и расширению часов приема посетителей будут ограничены.

    Посольство советует гражданам следить за сроком действия загранпаспортов и заранее подавать заявки на их обмен. Также отмечается, что некоторые документы, такие как доверенности, можно оформить у норвежского нотариуса, и они будут приниматься в России при наличии штампа «апостиль». Перевод таких документов и их нотариальное заверение можно провести уже на территории России.

    Кроме того, генеральные консульства России на Шпицбергене и в Киркенесе приостановили консульский прием до дальнейшего уведомления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2023 года российское правительство добавило Норвегию в перечень недружественных иностранных государств.

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    14 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Российские военные вплотную подошли к Красноармейску в ДНР

    Кимаковский: Военные России подошли к Красноармейску на расстояние менее 3 км

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные подошли на расстояние менее трех километров к удерживаемому украинской армией Красноармейску, известному как Покровск.

    «Наши бойцы уже находятся на расстоянии менее трех километров до самого населенного пункта, и в Мирноград уже наши ребята заскакивают, но, естественно, потом выходят», – заявил Кимаковский в эфире телеканала «Звезда», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журнал Foreign Policy сообщил, что попытки Украины удерживать контроль над Красноармейском связаны с его стратегической важностью для экономики. В прошлом месяце сообщалось, что утрата города может привести к серьезному удару по украинской сталелитейной отрасли, которая сильно зависит от местных источников угля.

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