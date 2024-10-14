Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.11 комментариев
Петербургские депутаты выступили против запрета мигрантам работать водителями
Комиссия Петербурга отказалась поддержать законопроект о запрете мигрантам работать водителями
Комиссия по транспорту петербургского парламента отклонила законопроект, запрещающий мигрантам работать водителями автобусов.
Комиссия петербургского парламента по транспорту рассмотрела проект федерального закона, запрещающего мигрантам работать водителями автобусов и троллейбусов. Заседание состоялось 14 октября, документ был внесен в Госдуму эсерами во главе с Сергеем Мироновым, сообщает «Фонтанка».
Законопроект запрещает иностранцам работу в пяти сферах: общественный транспорт, здравоохранение, школьное образование, грузовые перевозки и курьерские услуги. В процессе обсуждения комиссии мнения разделились. Многие выступили против ограничения, аргументируя это дефицитом рабочих рук. Глава комиссии Алексей Цивилев отметил, что водитель автобуса, упавшего в Мойку, имел российское гражданство.
Согласно данным комтранса, доля мигрантов среди водителей в Петербурге составляет 20%, а нехватка кадров уже достигла 25%. «Изъятие мигрантов с рынка труда может обрушить отрасль», – заявили противники идеи. Поэтому комиссия решила не поддерживать законопроект.
Вместо этого принято решение рассмотреть индексацию зарплат для водителей, чтобы восполнить дефицит кадров. Перевозчики предупреждают о возможных проблемах к концу года, так как дополнительный рост зарплат при корректировке бюджета 2024 года не был учтен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал обновить миграционную политику страны на расширенной коллегии МВД, где он назвал одним из приоритетов пресечение незаконной миграции. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила о внесении в Госдуму пяти законопроектов, направленных на усиление борьбы с нелегальной миграцией. Эти инициативы включают предложение признать организацию нелегальной миграции особо тяжким преступлением.