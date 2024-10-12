Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?4 комментария
Борис Джонсон вспомнил, как пел «Калинку» и «Дубинушку»
Борис Джонсон вспомнил поездку в СССР, и как пел «Калинку» и «Дубинушку»
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в книге Unleashed вспомнил, как в школьные годы пел «Калинку» и «Дубинушку» в СССР, и отметил свою любовь к русской культуре.
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в своей книге Unleashed поделился воспоминаниями о поездке в СССР в начале 1980-х годов.
В книге Джонсон рассказывает, как пел популярные русские песни «Калинку» и «Дубинушку» во время поездки в Москву, Ленинград и страны Балтии, сопровождая это распитием водки, несмотря на то, что ему было всего 16 лет. Он также вспоминает «странный, но приятный вкус коммунистического мороженого», передает ТАСС.
Джонсон признается в давней любви к России, начавшейся с чтения Достоевского и изучения русского языка. Он пишет, что после распада СССР надеялся на быстрое присоединение России к сообществу демократических стран. Джонсон также описывает свой заочный спор с президентом США Биллом Клинтоном по поводу невозможности вхождения России в ЕС и НАТО.
Экс-премьер Британии считает, что разлад в отношениях между Западом и Россией, который, по его мнению, был вызван расширением НАТО в 1999 году. « Я задумывался над тем, где все пошло по неверному пути, и как мы разбазарили все надежды, что были так сильны после окончания холодной войны. Кто, как говорится, упустил Россию, и почему?», – спрашивает Джонсон в своей книге.
Он отмечает, что Запад недооценивал амбиции Кремля, а также критикует нормандский формат переговоров по Украине. Джонсон вспоминает, как в 2017 году, будучи министром иностранных дел, не смог достичь взаимопонимания с Сергеем Лавровым по украинской и сирийской проблематике.
Ранее Борис Джонсон в своих мемуарах опроверг обвинения в том, что он сорвал мирные переговоры между Россией и Украиной во время поездки в Киев весной 2022 года.