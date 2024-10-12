Борис Джонсон вспомнил, как пел «Калинку» и «Дубинушку»

Борис Джонсон вспомнил поездку в СССР, и как пел «Калинку» и «Дубинушку»

Tекст: Вера Басилая

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в своей книге Unleashed поделился воспоминаниями о поездке в СССР в начале 1980-х годов.

В книге Джонсон рассказывает, как пел популярные русские песни «Калинку» и «Дубинушку» во время поездки в Москву, Ленинград и страны Балтии, сопровождая это распитием водки, несмотря на то, что ему было всего 16 лет. Он также вспоминает «странный, но приятный вкус коммунистического мороженого», передает ТАСС.

Джонсон признается в давней любви к России, начавшейся с чтения Достоевского и изучения русского языка. Он пишет, что после распада СССР надеялся на быстрое присоединение России к сообществу демократических стран. Джонсон также описывает свой заочный спор с президентом США Биллом Клинтоном по поводу невозможности вхождения России в ЕС и НАТО.

Экс-премьер Британии считает, что разлад в отношениях между Западом и Россией, который, по его мнению, был вызван расширением НАТО в 1999 году. « Я задумывался над тем, где все пошло по неверному пути, и как мы разбазарили все надежды, что были так сильны после окончания холодной войны. Кто, как говорится, упустил Россию, и почему?», – спрашивает Джонсон в своей книге.

Он отмечает, что Запад недооценивал амбиции Кремля, а также критикует нормандский формат переговоров по Украине. Джонсон вспоминает, как в 2017 году, будучи министром иностранных дел, не смог достичь взаимопонимания с Сергеем Лавровым по украинской и сирийской проблематике.

Ранее Борис Джонсон в своих мемуарах опроверг обвинения в том, что он сорвал мирные переговоры между Россией и Украиной во время поездки в Киев весной 2022 года.

