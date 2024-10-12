В Петербурге начался хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

На нем участники будут искать решения по шести кейсам и бороться за призовой фонд в 3,6 млн рублей. Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Участвовать в соревновании будут начинающие и профессиональные ИТ-специалисты старше 14 лет со всей России. На окружной хакатон зарегистрировалось почти 900 участников. Из них 557 человек – это новички. 90 человек принимают участие очно, остальные – онлайн.

Самому взрослому и постоянному участнику хакатонов «Цифрового прорыва» Михаилу Ларину 78 лет, он участвует в команде «s-oblik». Самому юному программисту – Смирнягину Тихону 14 лет, он участвует в команде «Лейкоцитовое безумие». Организатором проекта является Министерство экономического развития. Оператором конкурса выступает АНО «Россия – страна возможностей».

«На соревнование зарегистрировалось 190 команд – 26 команд участвуют очно. Больше всего участников из Петербурга, Москвы, Карелии, Ростовской и Архангельской областей. Мероприятие пройдет в Университете ИТМО, и многие наши участники и победители учатся в этом вузе. Всего за 42 часа участники будут решать шесть кейсов от наших партнеров», – сказал в видеообращении на открытии первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Из Петербурга на Северо-Западный окружной хакатон зарегистрировалось более 240 участников.

«На хакатоне собрались молодые таланты, которые действительно увлечены развитием нейросетей. ИТМО является одним из лидеров в области преподавания ИИ, и мы надеемся, что среди участников есть будущие студенты нашего университета, в том числе Факультета технологий искусственного интеллекта», – сказал декан факультета технологий искусственного интеллекта университета ИТМО Семен Краев.

На открытии со вступительным словом очно и онлайн выступили кейсодержатели окружного хакатона: начальник управления информационного обеспечения центральной дирекции закупок и снабжения ОАО «РЖД» Артем Савицкий, начальник отдела прикладных решений в сфере искусственного интеллекта ФГАУ «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» Руслан Носов, продуктовый аналитик компании «Атом» Александр Дупак, главный специалист Центра молодежных проектов АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» Татьяна Поляева, директор Петербургского филиала АО «НИИАС» Павел Попов, руководитель отдела разработки ООО «Сила» Ждан Сухов.

«У РЖД более 50 проектов, которые используют искусственный интеллект. Октябрьская железная дорога впервые участвует в хакатоне. С теми участниками, которые выбрали наши кейсы и проявят себя на хакатоне, мы продолжим сотрудничество», – прокомментировал заместитель главного инженера Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД» Дмитрий Большаков.