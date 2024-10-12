Единственный филиал МГУ в Европе ликвидировали

Tекст: Алексей Дегтярев

Университет получил письмо от словенского партнера о закрытии филиала. «Не мы закрывали. Министерство и МГУ к этому не имеют отношения. Мы сообщили, что письмо получили,» – цитирует Садовничего РИА «Новости».

Ректор подчеркнул, что МГУ всегда стремился к международному сотрудничеству и не выступает с инициативами, которые могли бы ухудшить отношения. Он добавил, что университет использует любые имеющиеся возможности для укрепления связей. В качестве примера Садовничий привел недавнее вручение наград, где одним из лауреатов стал гражданин Германии, выпускник МГУ.

Ректор также рассказал, что в настоящее время в Словакии проходит конференция по русскому языку, где участвуют делегация из России и представители других стран. Он подчеркнул готовность университета к сотрудничеству в любых возможных формах и указал, что инициатива ухудшения отношений не исходит от МГУ.

Меморандум о создании словенского филиала МГУ был подписан в 2017 году.