В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.3 комментария
Путин подтвердил планируемую встречу с Эрдоганом в Казани
В ходе рабочего визита в Туркмению президент России Владимир Путин подтвердил планируемую встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Казани в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Путин ожидает встречи с Эрдоганом через неделю в Казани, где состоится саммит БРИКС, передает ТАСС.
Также в разговоре с Куртулмушем российский лидер обменялся мнениями по вопросам, обсуждавшимся ранее в Москве.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что ждет президента Турции Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в октябре в Казани, подчеркивая важность укрепления сотрудничества между Россией и Турцией.