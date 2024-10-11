Путин подтвердил планируемую встречу с Эрдоганом в Казани

В Стамбуле мужчина ненадолго ожил на своих похоронах

NTV: В Стамбуле мужчина ожил на своих похоронах, но позже скончался

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет NTV, в районе Фатих в Стамбуле произошло необычное событие во время похорон 80-летнего Халита Байшу. Отмечается, что покойный внезапно ожил, из гроба начали доноситься крики. Это вызвало шок у присутствующих, передает РИА «Новости».

Медики, прибывшие на место, обнаружили, что у Байшу бьется сердце. Пожилому мужчине сделали массаж сердца, после чего его срочно доставили в больницу для дальнейшей помощи. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь Байшу не удалось, и он вскоре скончался в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш обратилась в полицию девушка спустя шесть дней после церемонии ее собственных похорон.