В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.0 комментариев
Путин и президент Пакистана договорились о взаимных визитах для укрепления связей
Путин и президент Пакистана Зардари договорились о визитах и укреплении двусторонних связей
В ходе краткой встречи в Ашхабаде президент России Владимир Путин и глава Пакистана Асиф Али Зардари обсудили интенсификацию двусторонних связей и обменялись приглашениями для официальных визитов в свои страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что они также подтвердили намерение интенсифицировать двусторонние связи во всех областях, включая политические интересы, сообщает ТАСС.
Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом и уже выступил на Международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития».
Кроме того, Песков отметил, что лидеры обеих стран выразили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений и обсуждении совместных проектов, которые могут способствовать укреплению двусторонних связей.
Ранее Россия и Пакистан подтвердили возможность взаимовыгодного сотрудничества в торговле и инвестициях.
В Москве на пакистано-российском торгово-инвестиционном форуме подписано первое в истории соглашение о бартерной торговле между Пакистаном и Россией, предусматривающее обмен сельскохозяйственными товарами.