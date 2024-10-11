Путин и президент Пакистана договорились о взаимных визитах для укрепления связей

Путин и президент Пакистана Зардари договорились о визитах и укреплении двусторонних связей

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что они также подтвердили намерение интенсифицировать двусторонние связи во всех областях, включая политические интересы, сообщает ТАСС.

Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом и уже выступил на Международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития».

Кроме того, Песков отметил, что лидеры обеих стран выразили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений и обсуждении совместных проектов, которые могут способствовать укреплению двусторонних связей.

Ранее Россия и Пакистан подтвердили возможность взаимовыгодного сотрудничества в торговле и инвестициях.

В Москве на пакистано-российском торгово-инвестиционном форуме подписано первое в истории соглашение о бартерной торговле между Пакистаном и Россией, предусматривающее обмен сельскохозяйственными товарами.