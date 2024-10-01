Посол Альберт Хорев назвал Россию надежным торговым и инвестиционным партнером Пакистана

Tекст: Денис Тельманов

Россия является надежным партнером для Пакистана в области торговли и инвестиций, сообщает ТАСС. Посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев подчеркнул важность взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. На брифинге по ситуации вокруг Украины он отметил, что Россия предоставляет Пакистану возможности для равноправного сотрудничества.



По словам Альберта Хорева, скорейшее завершение конфликта на Украине путем переговоров будет выгодно не только для России и Украины, но и для стран глобального Юга, включая Пакистан. Дипломат заявил: «Россия – надежный торговый и инвестиционный партнер, предоставляющий возможности для равноправного, взаимовыгодного сотрудничества с Пакистаном».

Посол также указал на то, что отмена незаконных западных санкций на перевозки российской продукции значительно укрепила бы энергетическую и продовольственную безопасность Пакистана. Это позволило бы усилить экономические связи между Россией и Пакистаном и создать новые перспективы для развития.

Ранее российский посол в Пакистане рассказал об атаке на дипломатический кортеж. Машина Хорева находилась рядом с эпицентром взрыва в округе Сват.