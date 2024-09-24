Российский посол в Пакистане рассказал об атаке на дипломатический кортеж

Машина посла РФ в Пакистане находилась рядом с эпицентром взрыва в округе Сват

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, посол РФ в Пакистане Альберт Хорев стал свидетелем взрыва, произошедшего в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, когда двигался в составе дипломатического кортежа. В интервью корреспонденту агентства он рассказал, что инцидент произошел 22 сентября.



По словам Хорева, группа послов из 12 стран находилась в Мингоре, где проходил форум по развитию туризма, организованный Исламабадской торгово-промышленной палатой. Взрыв произошел на пути из Мингоры в Малам Джабба, когда подорвался полицейский автомобиль, шедший впереди кортежа.

«Моя машина находилась в головной части кортежа, поэтому взрыв произошел прямо на моих глазах. После хлопка поднялось облако пыли высотой в 10-15 метров. К счастью, наше транспортное средство не было повреждено, и мы смогли резко остановиться и развернуться», – заявил Хорев.

Дипломат отметил, что после инцидента, когда стало ясно, что никакие меры безопасности не гарантируют продолжение пути, было принято решение вернуться в Исламабад. Он подчеркнул, что никто из участников кортежа не пострадал.

Ранее сообщалось, что на границе Афганистана и Пакистана начались боестолкновения.