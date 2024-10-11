Суд: Горалик признали иноагентом за ЛГБТ-пропаганду

Суд: Писательницу Линор Горалик признали иноагентом за пропаганду ЛГБТ

Tекст: Вера Басилая

Журналистка и писательница Линор Горалик (признана иноагентом) находилась под иностранным влиянием и занималась пропагандой ЛГБТ (запрещено в России), что стало причиной ее признания иностранным агентом, передает РИА «Новости».

Согласно судебным материалам, Горалик активно выступала против специальной военной операции на Украине и распространяла критические мнения о действиях российских властей и военных. В текстах также отмечается ее активная пропаганда ЛГБТ-сообщества(признано экстремистским, запрещено в России).

В документах указано, что иностранное влияние выражалось, в частности, в том, что Горалик получала поддержку от зарубежных источников, которые предоставляли ей площадки для выступлений в таких городах, как Ереван, Таллин и Хельсинки. В соцсетях она анонсировала даты и места своих выступлений за границей.

Писательницу Линор Горалик внесли в список иностранных агентов в августе 2023 года.