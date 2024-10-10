Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.3 комментария
Генпрокурор раскритиковал правоохранителей за уровень раскрываемости киберпреступлений
Генпрокурор отметил низкую раскрываемость и нарушения в расследовании киберпреступлений
Генпрокурор России Игорь Краснов на координационном совещании, связанным с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и цифровых технологий, выразил недовольство низким уровнем раскрываемости киберпреступлений, который в текущем году составил лишь 25,9%.
В частности, Краснов обратил внимание на шаблонность и безынициативность проводимой оперативной работы, отсутствие наступательности и недостаточную эффективность предварительного расследования. «Во многих делах между двумя корочками больше ничего и нет», – заявил он, указывая на тысячи подобных дел по стране, сообщает ТАСС.
Генпрокурор подчеркнул, что раскрываемость киберпреступлений остается низкой. На протяжении последних лет она не превышает 27%, а в текущем году снизилась до 25,9%. Краснов потребовал улучшения работы правоохранительных органов в этом направлении, указав на необходимость более активного подхода в расследованиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Краснов заявил, что в последние восемь месяцев в стране совершено свыше 500 тыс. преступлений в сфере IT.