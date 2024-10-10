Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
В Подмосковье тренера по армрестлингу заподозрили в развращении детей
В городе Шатура в Московской области задержали тренера секции по армрестлингу, его подозревают в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетним, сообщили в региональном Главном следственном управлении СК.
Подозреваемому 35 лет, это местный житель, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Согласно версии следствия, с декабря 2019 года по сентябрь 2024 года мужчина, являясь тренером секции по армрестлингу, совершал развратные действия без применения насилия в отношении шести несовершеннолетних подопечных.
С одной из несовершеннолетних он также вступал в половое сношение.
Сейчас мужчину допрашивают.
Ранее в Москве задержали гражданина Китая по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, в ходе допроса подозреваемый сообщил о еще одном случае совращения школьницы.