У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.7 комментариев
Депутат: Росатом превратил «Сибирский Чернобыль» в инвестиционную площадку
Депутат Василькова: Росатом превратил «Сибирский Чернобыль» в инвестиционную площадку
Госкорпорация «Росатом» провела масштабную рекультивацию на территории Усолья-Сибирского, превратив его в инвестиционно-привлекательную площадку для развития химической промышленности, заявила член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова.
«За последние четыре года госкорпорация «Росатом» провела масштабную работу по рекультивации – огромный путь от «Сибирского Чернобыля» до самой инвестиционно-привлекательной площадки страны для целей развития химического комплекса», – сказала она на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском, прошедшем под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Василькова также сообщила о планах по созданию Федерального центра химии на этой территории, который будет бороться с импортозависимостью и выпускать важную продукцию химии. Проект получил одобрение в рамках стратегической сессии, прошедшей под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.
«Проект ФЦХ был рассмотрен в рамках стратегической сессии по национальному проекту «Новые материалы и химия» под руководством Михаила Владимировича Мишустина и получил одобрение. Сейчас ФЦХ рассматривается как модельная площадка реализации нацпроекта для размещения производств приоритетных цепочек – фосфор, эпоксидные смолы и изоцианаты», – сказала депутат.
По словам Васильковой, в рамках штаба под председательством Антона Алиханова уже началась работа по созданию ФЦХ. Она подчеркнула важность межведомственного сотрудничества для преодоления барьеров и достижения национальных целей. Контракт с Федеральным экологическим оператором будет продлен для продолжения работ по рекультивации, позволяя ввести площадку в эксплуатацию и начать новый этап развития в 2025 году.
«Впереди очень много работы, но именно сегодня мы шаг за шагом формируем лучшие практики по созданию новых производств и развитию городов технологического суверенитета, которые обеспечат достижение национальной цели «Технологическое лидерство», – отметила она.
Напомним, комбинат «Усольехимпром» прекратил свою деятельность в 2014 году, в результате чего промышленная площадка была заброшена, что привело к загрязнению окружающей среды на площади свыше 1,6 тыс. гектаров, включая негативное воздействие на реку Ангару. В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил завершить работы по рекультивации данной территории, которые были начаты в 2020 году, и создать необходимую инфраструктуру для ее дальнейшего развития.