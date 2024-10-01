Депутат: Росатом превратил «Сибирский Чернобыль» в инвестиционную площадку

Депутат Василькова: Росатом превратил «Сибирский Чернобыль» в инвестиционную площадку

Tекст: Валерия Городецкая

«За последние четыре года госкорпорация «Росатом» провела масштабную работу по рекультивации – огромный путь от «Сибирского Чернобыля» до самой инвестиционно-привлекательной площадки страны для целей развития химического комплекса», – сказала она на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском, прошедшем под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Василькова также сообщила о планах по созданию Федерального центра химии на этой территории, который будет бороться с импортозависимостью и выпускать важную продукцию химии. Проект получил одобрение в рамках стратегической сессии, прошедшей под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

«Проект ФЦХ был рассмотрен в рамках стратегической сессии по национальному проекту «Новые материалы и химия» под руководством Михаила Владимировича Мишустина и получил одобрение. Сейчас ФЦХ рассматривается как модельная площадка реализации нацпроекта для размещения производств приоритетных цепочек – фосфор, эпоксидные смолы и изоцианаты», – сказала депутат.

По словам Васильковой, в рамках штаба под председательством Антона Алиханова уже началась работа по созданию ФЦХ. Она подчеркнула важность межведомственного сотрудничества для преодоления барьеров и достижения национальных целей. Контракт с Федеральным экологическим оператором будет продлен для продолжения работ по рекультивации, позволяя ввести площадку в эксплуатацию и начать новый этап развития в 2025 году.

«Впереди очень много работы, но именно сегодня мы шаг за шагом формируем лучшие практики по созданию новых производств и развитию городов технологического суверенитета, которые обеспечат достижение национальной цели «Технологическое лидерство», – отметила она.

Напомним, комбинат «Усольехимпром» прекратил свою деятельность в 2014 году, в результате чего промышленная площадка была заброшена, что привело к загрязнению окружающей среды на площади свыше 1,6 тыс. гектаров, включая негативное воздействие на реку Ангару. В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил завершить работы по рекультивации данной территории, которые были начаты в 2020 году, и создать необходимую инфраструктуру для ее дальнейшего развития.