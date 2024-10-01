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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    19 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

    6 комментариев
    1 октября 2024, 10:19 • Новости дня

    Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России

    Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с праздником

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск России с профессиональным праздником, он отметил их самоотверженность, отвагу и мужество, следует из телеграммы на сайте Кремля.

    «У Сухопутных войск – старейшего вида Вооруженных сил России – славная, героическая история. Самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины, навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества», – говорится в поздравлении президента.

    «Патриотические, победные традиции предшественников, ветеранов, их верность Присяге, долгу, товариществу являются достойным примером для солдат и офицеров, которые сегодня служат в составе Сухопутных войск. Помогают им с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, по защите рубежей Отчизны, на других важнейших стратегических направлениях», – отметил Путин.

    Он выразил уверенность, что Сухопутные войска будут и впредь твердо стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности страны.

    30 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин обновил состав Совбеза России

    Путин включил Дюмина, Мантурова и Скворцову в состав Совбеза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин включил в состав Совбеза РФ помощника президента Алексея Дюмина, первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, начальника Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александра Линца и руководителя ФМБА Веронику Скворцову.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В тексте говорится, что необходимо включить в состав в качестве членов Совета Безопасности РФ Дюмина А. Г. – помощника президента РФ, Линца А. Л. – начальника ГУСПа, Мантурова Д. В. – первого заместителя председателя правительства РФ, Скворцову В. И. – руководителя ФМБА России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российский лидер исключил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева из состава Совбеза.

    Ранее Путин включил главу Минобороны Андрея Белоусова и главу Минпромторга Антона Алиханова в состав коллегии Военно-промышленной комиссии России.

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    30 сентября 2024, 09:21 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией

    Путин поблагодарил россиян за восстановление Донбасса и Новороссии

    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в видеопоздравлении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

    Президент Путин поздравил граждан с этим событием, подчеркнув его судьбоносный характер. Он отметил, что путь к этому дню был долгим и непростым, особенно для жителей регионов, подвергавшихся обстрелам и блокаде, отмечается на сайте Кремля.

    Путин отметил, что жители Донбасса и Новороссии сопротивлялись вооруженному перевороту в Киеве и неонацистской диктатуре, которая стремилась оторвать их от исторической Родины. По его словам, Россия не оставила своих соотечественников, несмотря на давление со стороны западных элит, которые, по его мнению, превратили Украину в колонию и военный плацдарм. Президент подчеркнул, что дальнейшее развитие событий подтвердило необходимость специальной военной операции, имеющей освободительный характер.

    Президент обратился к жителям присоединившихся регионов, поблагодарив их за стойкость и решительность. «Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру», – сказал Путин. Он отметил, что совместными усилиями они защищают будущее своих детей и внуков, а также память о предках.

    На освобожденных территориях ведется активная работа по восстановлению инфраструктуры, строительству жилых домов, больниц и школ. В этой работе участвуют все российские регионы, бизнес-сообщество, волонтеры и общественные организации. Президент выразил благодарность всем за сплоченность и патриотический настрой, заявив, что все цели будут достигнуты.

    30 сентября – день воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Два года тому назад в этот день в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин подписал указ о вхождении новых регионов в состав страны.

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    30 сентября 2024, 22:05 • Видео
    Австрия проголосовала за Россию и против Украины

    На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

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    30 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин присвоил Поддубному звание Героя России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военному корреспонденту Евгению Поддубному, получившему тяжелое ранение во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО, присвоено звание Героя России, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу», – говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    Напомним, в начале августа Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Ранее военкора удостоили премии Союза журналистов России «Солидарность».

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    30 сентября 2024, 14:26 • Новости дня
    Путин открыл объекты в Донбассе и Новороссии

    Путин по видеосвязи открыл восстановленные объекты в Донбассе и Новороссии

    Путин открыл объекты в Донбассе и Новороссии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в день воссоединения Донбасса и Новороссии принял участие в открытии восстановленных объектов, связавшись с регионами по видеосвязи из подмосковной резиденции.

    Президент России Владимир Путин принял участие в открытии объектов в Донбассе и Новороссии по случаю годовщины их воссоединения с Россией, передает ТАСС.

    Он вышел на видеосвязь с регионами из своей резиденции в Подмосковье.

    «Россия последовательно выполняет планы по восстановлению тысяч объектов в этих регионах и выразил уверенность, что программа будет исполнена полностью», – заявил президент.

    «Со своей стороны хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации каждого из этих значимых проектов, кто восстанавливал и строил здания, оснащал их необходимым оборудованием, благоустраивал прилегающие территории. Знаю, что работа проведена, действительно, большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин.

    «Общая цель – создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной родиной», – добавил глава государства.

    Ранее Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией.

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    28 сентября 2024, 21:33 • Новости дня
    Лавров: Россия исходит из того, что слова Путина по ядерной доктрине услышаны

    Москва рассчитывает, что заявления президента России Владимира Путина по ядерной доктрине были услышаны мировым сообществом, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Москва уверена, что заявления президента Владимира Путина по ядерной доктрине были услышаны, заявил  глава МИД России Сергей Лавров в ходе участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что Россия обращается к международному сообществу, исходя из того, что все заинтересованные стороны должны учитывать озвученные позиции.

    По словам Лаврова, публичные заявления Путина, как правило, нацелены на тех, кто интересуется подходами России. «Когда мы говорим что-то публично, особенно, когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышат», – подчеркнул глава МИД России, отвечая на вопрос о возможности восприятия этих высказываний как сигнала Западу.

    Лавров также акцентировал внимание на том, что действия западных стран в ситуации с Украиной покажут, как они интерпретировали слова Путина. Он отметил, что решение Запада по поводу разрешения Киеву использовать дальнобойные оружия станет показателем того, насколько хорошо они поняли заявления российского президента. Глава российского МИД подчеркнул важность понимания подходов России в вопросах ядерной доктрины для предотвращения ошибок и недопонимания.

    Ранее Лавров на сессии Генассамблеи ООН заявил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны.

    Отметим, что экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил беспокойство по поводу обновления Россией ядерной политики, считая это попыткой запугать Украину и НАТО. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что обновление ядерной доктрины России не изменит внешнюю политику НАТО и Германии. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в российскую ядерную доктрину «безответственными и несвоевременными».

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    30 сентября 2024, 09:29 • Новости дня
    Путин заявил об освободительном характере СВО

    Владимир Путин отметил, что СВО имеет освободительный характер и обоснованность

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) носит освободительный характер, подчеркнув, что Запад готовил Украину к карательной операции против Юго-Востока.

    По его словам, после 2014 года Запад превратил Украину в антироссийский плацдарм, планомерно насаживая ненависть и радикальный национализм, передает ТАСС.

    Западные элиты, по его словам, поставляли оружие, направляли наемников и готовили украинскую армию к новой войне, планируя карательные операции против Юго-Востока, а также атаки на Крым и другие регионы России.

    Путин отметил, что дальнейшие события подтвердили необходимость специальной военной операции и подчеркнули ее освободительный характер. Президент подчеркнул, что российские граждане, участвуя в СВО, защищают будущее страны, верность традициям и память о достижениях предков. «Сражаясь в Донбассе и Новороссии, они защищают всю Россию. Мы гордимся нашими героями и делаем все, чтобы поддержать их», – заявил он.

    Путин также выразил уверенность в достижении всех целей СВО, подчеркнув, что правда на стороне России. В своем поздравлении с годовщиной воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, он поблагодарил всех, кто участвует в восстановлении освобожденных территорий.

    Ранее Путин назвал усилия российских регионов в поддержке военных подразделений значимыми и высоко оценил их вклад в решение поставленных задач.

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    29 сентября 2024, 09:39 • Новости дня
    Путин поздравил с Днем тигра и отметил труд ученых

    Путин подчеркнул надежную защиту амурского тигра благодаря ученым и егерям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин обратился с поздравлением к участникам мероприятий ко Дню тигра во Владивостоке, отметив, что популяция амурского тигра на Дальнем Востоке России находится под надежной защитой благодаря труду ученых и егерей.

    Президент России Владимир Путин поздравил всех участников и организаторов мероприятий, связанных с Днем тигра во Владивостоке, сообщает ТАСС. Официальная телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля. Президент отметил важную роль ученых, егерей и специалистов в защите популяции амурского тигра на Дальнем Востоке России. Глава государства выразил благодарность волонтерам гуманитарных проектов и сотрудникам центра «Амурский тигр» за их инициативность и неравнодушие.

    Путин подчеркнул, что благодаря их труду популяция амурского тигра находится под надежной защитой и с каждым годом увеличивается. «Важно и дальше развивать эту работу на основе лучшего опыта и передовых научных, организационных, методологических подходов», – заявил он.

    День тигра, учрежденный в 2000 году, традиционно отмечается в последнее воскресенье сентября. Его инициатором стал известный писатель и охотовед Владимир Тройнин. Праздник призван привлечь внимание общественности к вопросам сохранения дикой природы, включая защиту амурского тигра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, приморские ученые получили видеокадры с дальневосточным леопардом Мартином Фьерро, которого взял под опеку папа Римский Франциск, и леопард находится в прекрасной форме и повадился питаться оленями сообщил начальник отдела по связям с общественностью нацпарка «Земля леопарда» Иван Раков. Кроме того, в Приморье отловили второго за неделю краснокнижного тигра, нападающего на собак.

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    29 сентября 2024, 10:23 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем машиностроителя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в поздравлении работников отечественного машиностроительного комплекса отметил, что они внесли огромный вклад в индустриальное развитие страны, в укрепление оборонно-промышленного комплекса, в реализацию масштабных, востребованных проектов в сфере энергетики, космоса, транспорта, строительства, освоения Арктики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Поздравляю вас с праздником – Днем машиностроителя. Вы по праву гордитесь яркими страницами истории отечественной машиностроительной отрасли, именами выдающихся учёных, инженеров, управленцев, рабочих – специалистов самой высокой квалификации. Своими трудовыми победами и творческими свершениями они внесли огромный вклад в индустриальное развитие страны, в укрепление оборонно-промышленного комплекса, в реализацию масштабных, востребованных проектов в сфере энергетики, космоса, транспорта, строительства, освоения Арктики», – передает РИА «Новости» текст телеграммы президента.

    По словам Путина, отрадно, что нынешнее поколение машиностроителей бережно хранит замечательные традиции предшественников, ветеранов предприятий и конструкторских коллективов. Он уточнил, что нынешнее поколение глубоко понимает значимость своей работы: активно осваивает новые компетенции и направления деятельности, наращивает выпуск высокотехнологичной продукции и современного оборудования, отвечающего передовым стандартам и требованиям.

    Он подчеркнул, «именно от машиностроения, с его поистине уникальными инновационными, экспертными возможностями, во многом зависит укрепление промышленного и кадрового потенциала России, решение масштабных задач социальной сферы, повышение качества жизни людей».

    «И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание подготовке перспективной, талантливой смены, созданию условий для интеллектуального и творческого роста молодёжи. Только так российское машиностроение сможет сохранять свою конкурентоспособность, надёжно обеспечивать технологический суверенитет нашей страны. Желаю вам успехов и всего наилучшего», – резюмировал президент.

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    29 сентября 2024, 14:11 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина с финалистами конкурса «Учитель года»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» на следующей неделе, а также примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии.

    Как сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», Путин на следующей неделе встретится с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», передает ТАСС. Кроме того, в графике президента на следующей неделе значится работа над вопросами среднего профессионального образования. Помимо образовательных тем, президент примет участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии. Это событие будет отмечаться в понедельник и предполагает участие руководства различных уровней, чтобы подчеркнуть его значимость для страны.

    Кроме того, в течение недели запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд России признал незаконным включение оплаты за сверхурочную работу в зарплаты учителей, если они не превышают уровень минимальной оплаты труда. Далее сообщалось, что с началом нового учебного года в российских школах начнется практическая проверка качества новых государственных учебников по истории для пятых-девятых классов. В дополнение к этому, президент России в ходе послания Федеральному собранию предложил назначить доплаты педагогам-воспитателям и классным учителям.

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    30 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин подписал закон об оплате неиспользованных отгулов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс, которые касаются оплаты неиспользованных отгулов и возможности присоединения их к основному отпуску при увольнении.

    Теперь сотрудникам необходимо использовать неиспользованный отгул в течение одного года с момента его возникновения, передает РИА «Новости». Закон также позволяет работникам присоединить такие дни к основному отпуску.

    Если на момент увольнения у работника остались неиспользованные дни, работодатель обязан выплатить разницу между полной оплатой работы в выходной и фактически произведенной оплатой.

    Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, обязывающий работодателей компенсировать сотрудникам неиспользованные отгулы в случае увольнения.

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    30 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин наградил Бюльбюль оглы орденом Александра Невского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзнического взаимодействия. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

    Путин наградил Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за его значительные заслуги в укреплении союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном, передает ТАСС.

    В документе указано, что награда была вручена за заслуги в области укрепления российско-азербайджанского союзнического взаимодействия. Полад Бюльбюль оглы, гражданин Азербайджанской Республики, отметил, что для него эта награда является большой честью и подтверждением важности межгосударственного сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюль оглы с должности посла республики в России. Ранее сообщалось, что Полад Бюльбюль оглы назначался на эту должность в 2006 году, и его работа в качестве посла продлилась более 17 лет. В этом контексте газета также подчеркивала, что Бюльбюль оглы имел значительный опыт работы в дипломатической сфере и пользовался авторитетом в международных кругах.

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    30 сентября 2024, 13:23 • Новости дня
    Кремль анонсировал открытие Путиным соцобъектов в Новороссии

    Песков: Путин откроет социальные объекты в Донбассе и Новороссии по видеосвязи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин откроет по видеосвязи новые социальные объекты в Донбассе и Новороссии, однако участие в праздничных мероприятиях, связанных с годовщиной присоединения регионов, не предусмотрено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, эта церемония пройдет в середине дня и будет публичным мероприятием, передает ТАСС. Песков отметил, что президент не планирует участвовать в праздничных событиях, посвященных годовщине присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

    Песков специально подчеркнул, что открытие объектов социальной инфраструктуры и станет тем самым публичным мероприятием, в котором примет участие Владимир Путин. В то же время пресс-секретарь подтвердил, что у президента не предусмотрено посещение праздничных концертов, приуроченных к годовщине присоединения регионов. «Нет», – кратко ответил Песков на вопрос о подобных планах в графике главы государства.

    В рамках рабочего дня Путин также проведет рабочую встречу внутреннего характера в своей резиденции в Ново-Огареве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция носит освободительный характер. Он также подчеркнул, что Запад готовил Украину к карательной операции против Юго-Востока.

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    30 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин назвал безопасность в Донбассе приоритетной задачей

    Путин заявил, что безопасность в Донбассе и Новороссии является основной задачей

    Tекст: Вера Басилая

    Приоритетом остается обеспечение безопасности в Донбассе и Новороссии, однако решения социальных вопросов будут осуществляться без промедления, заявил президент России Владимир Путин на открытии восстановленных объектов в Донбассе и Новороссии.

    «Самой основной задачей для всех нас является создание благоприятных условий развития этих территорий с точки зрения обеспечения безопасности людей. Это задача номер один. Но мы не будем откладывать на потом решение экономических и социальных вопросов. Будем делать это прямо сейчас», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент России Владимир Путин в день воссоединения Донбасса и Новороссии принял участие в открытии восстановленных объектов, связавшись с регионами по видеосвязи из подмосковной резиденции.

    Также Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией.

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    30 сентября 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин похвалил военных на передовой и гражданских специалистов в новых регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил мужество военных и самоотверженность гражданских специалистов, работающих в опасных условиях в Донбассе и Новороссии.

    В ходе церемонии открытия новых социальных объектов в новых регионах, Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    «Хочу вновь особо отметить мужество и решимость наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой, а также самоотверженный труд десятков тысяч гражданских специалистов, врачей, учителей, строителей, инженеров, рабочих – всех, кто честно выполняет свой долг, порой в очень сложных, опасных условиях, помогает шаг за шагом восстановить, наладить мирную созидательную жизнь в Новороссии и Донбассе», – сказал президент.

    Ранее Путин в видеопоздравлении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

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    1 октября 2024, 10:51 • Новости дня
    Путин поручил разработать новые методы борьбы с мошенниками

    Путин поручил правительству и Центробанку разработать механизмы против мошенников

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать новые механизмы противодействия хищению средств с помощью социальной инженерии, включая введение «периода охлаждения».

    На сайте Кремля опубликовано поручение Путина правительству и Банку России о проработке дополнительных механизмов для борьбы с хищением денежных средств мошенниками.

    Отмечается, что основное внимание будет уделено методам социальной инженерии, когда граждане под влиянием обмана или злоупотребления доверием передают деньги мошенникам. Для предотвращения таких случаев планируется ввести «период охлаждения» между принятием решения о выдаче кредита и фактической передачей денег заемщику.

    Также предлагается обеспечить возможность назначения уполномоченного лица для подтверждения переводов со счетов, чтобы минимизировать риски неправомерного списания средств.

    Параллельно с этой инициативой Путин поручил Социальному фонду и Минцифры РФ информировать пенсионеров и семьи с детьми о возможностях использования внесудебного банкротства через портал «Госуслуги». Это должно помочь гражданам лучше понимать, как защититься от финансовых потерь в сложных ситуациях.

    В перечне поручений особое внимание уделено использованию Единого портала государственных и муниципальных услуг для информирования пенсионеров и социально уязвимых категорий граждан о различных возможностях правовой защиты. Такие меры направлены на повышение финансовой грамотности населения и защиту от мошенников.

    Ранее сообщалось, что мошенники активно используют методы социальной инженерии и фишинг, пытаясь получить доступ к учетным записям на портале «Госуслуги» для оформления кредитов.

    Кроме того, мошенники стали чаще похищать деньги, убеждая граждан «обновить банковское приложение».

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    Подготовлен проект главного финансового документа страны на три года вперед. Бюджет отличается и редкой особенностью с точки зрения доходов, и значительными расходами. Однако это не значит, что ради финансирования спецоперации государство забудет о своих социальных обязательствах и нацпроектах – все ровно наоборот. Подробности

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    «Протез не помешает мне снова взять в руки автомат»

    «Как очнулся после наркоза, два дня был в эмоциональном ступоре. Не мог позвонить домой, жене. Как ей сказать, что я остался без ступни? Как в семье это воспримут? Может быть, я окажусь для них обузой?» Ветеран спецоперации Эдуард Бараев рассказал газете ВЗГЛЯД, как ему удалось вернуться к полноценной мирной жизни после тяжелого ранения. Подробности

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    Новый премьер Японии подкинет США неожиданных проблем

    В первый день октября премьер-министром Японии станет Сигэру Исиба, ранее победивший на выборах лидера правящей партии. Исиба нетипичный для японской элиты политик – мятежник и либерал по самым неожиданным вопросам. Он хочет сохранить военно-политический союз с США, США желают того же. Но проблемы с Исибой Америке обеспечены. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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