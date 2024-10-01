Экс-замглавы МЧС Кубани приготовили новое обвинение

По делу Сергея Симоненко нашли доказательства в покушении на убийство

Tекст: Денис Тельманов

По информации, передает ТАСС, бывшему заместителю главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко могут быть предъявлены новые обвинения.

В материалах дела, которые имеются в распоряжении, говорится о необходимости предъявления новых обвинений с учетом собранных доказательств. Это касается дела о покушении на убийство и уничтожение чужого имущества.



Накануне Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для Симоненко. Его обвиняют в покушении на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, а также в организации приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений. Кроме того, ему инкриминируется организация покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Симоненко задержали и этапировали в Москву в конце июля. В силовых структурах сообщили, что в отношении него ранее проводилась проверка на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на убийство и поджогам.

В ходе следствия у него и его родственников обнаружили 250 млн рублей, более 50 объектов недвижимости и свыше 20 автомобилей, что, по мнению Генпрокуратуры РФ, было приобретено на незаконные доходы. Ведомство требует обратить это имущество в доход государства.

Ранее сообщалось, что Симоненко отверг выдвинутые против него обвинения в организации покушения на убийство и уничтожении имущества.