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Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад предложил Киеву тактику ударов по России для запугивания
Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, потому что сам предложил эту тактику Киеву, чтобы вызвать панику и страх у россиян, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
В интервью журналисту Флавио фон Вицлебену бывший министр указала, что целью таких ударов «у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне» было вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это не удалось, передает РИА «Новости».
По ее мнению, Запад хочет с «помощью» Украины осложнить жизнь простых россиян. Кнайсль напомнила, что лозунги «убить как можно больше русских в любой точке мира» звучал из Вашингтона, Брюсселя и Киева, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на Белгород.
Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Украинская сторона применила для атаки кассетные боеприпасы РСЗО «Ольха» и чешскую РСЗО Vampire.
Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».
Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется». Газета ВЗГЛЯД писала, как Белгород переживает обстрелы ВСУ.