Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.8 комментариев
ЦАХАЛ нанес удары по 30 объектам радикалов
Израильские военные за ночь нанесли удары по 30 объектам радикалов в городе Хан-Юнис на южном секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии безопасности Израиля.
Были уничтожены подземные цели, террористическая инфраструктура и склады оружия. Также сообщается об уничтожении «10 террористов, готовых запустить ракеты на территории Израиля», передает ТАСС.
Военные «засекли террориста, выходящего из здания для сбора разведывательной информации в нескольких десятках метров от места расположения войск».
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировал в секторе Газа командиров батальона ХАМАС «Нусейрат».