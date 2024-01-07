Захарова подсказала МИД Италии порядок создания единой армии ЕС

Захарова спросила о необходимости существования НАТО в случае создания армии ЕС

Tекст: Алексей Дегтярев

«Кстати, а за что же тогда каждая страна НАТО (читай, ЕС) должна платить в «общую кассу» (а, по сути, Вашингтону) колоссальные суммы?», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что ранее декларировалось о расходовании этих средств на обеспечение безопасности ЕС.

Также она отметила, что до формирования армии ЕС нужно понять, на чьем топливе она будет ездить и летать. В ином случае в Брюссель сможет приехать президент США и пригрозить поднятием цен на топливо, если эта армия не нападет на тех, кого он не укажет.

Дипломат отметила, что Евросоюзу следовало бы начать с разработки собственной вакцины от коронавируса, разобраться с беженцами и мигрантами, а уже потом создавать армию.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Европейскому союзу необходима своя собственная объединенная армия. При существовании США, Китая, России, кризисов на Ближнем Востоке и в других местах европейцы могут быть защищены только Евросоюзом, считает министр.



