Подписи из 19 регионов поступили в избирательный штаб Путина

Листы с подписями в поддержку Путина на должность президента России поступили из 19 регионов

Tекст: Александра Юдина

Так, в штаб российского лидера поступили листы с подписями, собранными в Москве, Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря штаба Александры Суворовой, еще 69 регионов будут привозить поочередно все собранные подписи.

Уточняется, что теперь подписи будут направлены на проверку юристам штаба.

Напомним, 30 декабря в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Путина на выборах в 2024 году в штаб направили более 500 тыс. подписей.

Ранее начал работу предвыборный сайт Путина. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

