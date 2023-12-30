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    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Холодец как точка единения русских

    Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

    30 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Как казаки освобождали от немцев Смоленск

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

    15 комментариев
    30 декабря 2023, 12:41

    В России собрано более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Более 500 тыс. подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты российского лидера Владимира Путина на выборах в 2024 году, сообщила пресс-секретарь предвыборного штаба действующего лидера Александра Суворова.

    Согласно данным региональных штабов, по всей России уже собрано более 500 тыс. в поддержку Путина, в данный момент юристы начинают проверку всех необходимых документов, передает ТАСС.

    Суворова добавила, что в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января в штаб начнут привозить подписи и другие регионы.

    Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался 23 декабря.

    Ранее начал работу предвыборный сайт Путина. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

    28 декабря 2023, 13:22
    Избирательный штаб: Число доверенных лиц Путина может дойти до 600 человек

    Избирательный штаб: Общее число доверенных лиц Путина на выборах может дойти до 600 человек

    Избирательный штаб: Число доверенных лиц Путина может дойти до 600 человек
    @ Russian Presidency/Kremlin Pool/ Keystone Press Agency

    Общее число доверенных лиц президента Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в 2024 году может составить до 600 человек, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба политика Александра Суворова.

    «Сегодня ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек», – цитирует Суворову ТАСС.

    До этого секретарь ЦИК Наталья Бударина сообщала, что в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства войдут 346 человек.

    Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщал, что на площадках штабов общественной поддержки и приемных за выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2024 году участвуют порядка 19 тыс. добровольцев.

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    27 декабря 2023, 17:59
    Путин поручил правительству заняться повышением зарплат учителей
    Путин поручил правительству заняться повышением зарплат учителей
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зарплата российских учителей должна стать более справедливой, необходимо увеличить оплату труда педагогов в тех регионах, где она ниже, заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.

    «Нужно совершенствовать и делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что при оплате труда учителей должны соблюдаться единые, понятные и прозрачные правила. Глава государства поручил правительству разработать и представить системные решения проблемы оплаты труда учителей.

    В июле Путин поручил правительству представить предложения о льготной ипотеке для учителей.

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    27 декабря 2023, 20:18
    Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Индией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром отметил рост российско-индийского товарооборота.

    «У нас растет товарооборот, причем второй год подряд и уверенными темпами. В этом году темпами даже большими, чем в прошлом году», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    По словам Путина, Россия и Индия за девять месяцев этого года превысили весь объем роста товарооборота прошлого года, прежде всего, в части энергоносителей – нефти, нефтепродуктов, угля. «Но не только, мы работаем и в высокотехнологичных областях», – отметил российский лидер.

    В ходе встречи с главой индийского МИД Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Россию. «Будем рады видеть нашего друга, господина премьер-министра [Индии] Моди в России», – сказал он.

    Российский лидер также пообещал рассказать Джайшанкару о ситуации с украинским конфликтом. «Мы знаем позицию премьер-министра [Нарендры] Моди и неоднократно говорили об этом, позицию, касающуюся его отношения к сложным процессам, в том числе к горячим точкам, к ситуации на Украине», – сказал глава Российского государства.

    Путин подчеркнул, что неоднократно информировал Моди о ситуации вокруг украинского конфликта. «Знаю о его стремлении сделать все для того, чтобы разрешить эту проблему мирными средствами, но мы сейчас с вами поподробнее об этом поговорим, проинформируем вас дополнительно об этой ситуации», – сказал он.

    Ранее Россия и Индия подписали соглашения о энергоблоках АЭС «Куданкулам».

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    27 декабря 2023, 16:54
    Путин созвонился со школьником, которому помог попасть в Эрмитаж

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин позвонил по телефону 11-летнему учащемуся Никите Мирошниченко, который побывал в Эрмитаже благодаря главе государства.

    Президент позвонил мальчику и его семье, когда тот еще был в музее, сам Путин находится в Кремле, где проведет заседание Госсовета, передает ТАСС.

    «Мне больше всего понравились часы «Павлин». Еще я потом ходил в зал с Малахитовой гостиной», – рассказал школьник Путину.

    «Ты не устал, нет? Ну если устанешь, отдохни немножко, и дальше продолжай», – сказал президент ученику.

    Никита сказал главе государства, что не устал, и отметил, что с ним находятся мама, папа и его сестра. «Я мечтал посетить тронный зал, царские палаты, где они были», – добавил он.

    Мирошниченко – житель Костромы, он учится в пятом классе. У мальчика есть проблемы со здоровьем, но он посещает музыкальную школу и увлекается историей. Он захотел побывать в легендарном музее после того, как послушал аудиокнигу.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин планирует в среду созвониться с мальчиком, которому в ходе акции «Елка желаний» помог посетить Эрмитаж.

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    28 декабря 2023, 18:35
    Эксперт: СВО показала миру преимущество российского оружия над натовским

    Политолог Баширов: Российский ВПК добился впечатляющих результатов в производстве необходимых вооружений

    Эксперт: СВО показала миру преимущество российского оружия над натовским
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Мир увидел эффективность предприятий российского ВПК, которые быстро развернулись и начали выдавать дополнительные объемы техники и боеприпасов в условиях проведения СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В четверг Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    «Цифры, которые привел гендиректор Ростеха на встрече с президентом, впечатляют. Мы видим высокую скорость увеличения объемов производства необходимых видов вооружений, которые заказывает Минобороны и другие силовые ведомства. И все это вопреки санкциям», – отметил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Но дело не только в объемах. Мы производим современное оружие, которое позволяет сохранять жизни наших ребят, выполняющих боевую задачу. Но Ростех не ограничивается достигнутым, поэтому президент обсудил с Чемезовым достаточно широкий круг вопросов, – продолжил политолог. – Это крайне важно, потому что СВО закончится, а Ростех должен показывать гармоничное развитие».

    По его словам, многие российские военные технологии позволяют производить и гражданскую продукцию. На встрече Путина с Чемезовым речь шла о том, чтобы добиться выпуска военной и гражданской продукции в равных объемах. «Также есть товары двойного назначения, в первую очередь это высокотехнологичные изделия – это все, что касается электроники и систем навигации», – добавил спикер.

    Он считает, что в мире увидели высочайшую эффективность производителей российского оружия. «Мир также увидел эффективность предприятий ВПК, которые очень быстро развернулись и начали выдавать дополнительные объемы техники и боеприпасов в условиях проведения СВО. Это очень важно с точки зрения экспорта», – считает Баширов.

    Российский ВПК, подчеркивает собеседник, является лидером по продаже оружия на мировых рынках. «Все, что происходит в зоне СВО – это демонстрация эффективности российского оружия: оно дешевле и способно противостоять вооружениям стран НАТО. Это делает его привлекательным. Кроме того, российское оружие ремонтопригодное в боевых условиях», – указал эксперт.

    Таким образом, как считает профессор ВШЭ, Ростех решает одну из важнейших задач по обеспечению технологического и научного суверенитета страны, а также наращиванию ее экспортного потенциала.

    В четверг президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, который доложил главе государства о том, что госкорпорация в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня. Кроме того, в 5,5 раза увеличено производство бронемашин, а танков – в семь раз.

    До 2030 года госкорпорация планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214. По словам Чемезова, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов. К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год.

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    28 декабря 2023, 16:31
    Чемезов назвал объем производства пассажирских самолетов до 2030 года

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация до 2030 года выпустит более 500 гражданских самолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Ростех до 2030 года планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214, рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «У нас основные гражданские проекты — это в первую очередь, конечно, производство гражданских самолетов для гражданской авиации. И этому у нас как раз уделяется большое внимание», – подчеркнул Чемезов, передает ТАСС.

    По его словам, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов.

    К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год, добавил Чемезов.

    Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400, который сейчас рассматривается для правительственных и грузовых перевозок, в перспективе может стать пассажирским.

    При этом он напомнил, что в России идут научно-исследовательские работы по новому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету следующего поколения.

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    29 декабря 2023, 12:09
    Опрос: Путину доверяют 79% россиян

    ФОМ: Путину доверяют 79% граждан

    Опрос: Путину доверяют 79% россиян
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 80%, следует из результатов опроса ФОМ.

    По данным опроса, о доверии президенту России заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения.

    Деятельность главы государства на его посту положительно оценивают 80% опрошенных, недовольны его работой 9%.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен 22-24 декабря 2023 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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    27 декабря 2023, 16:35
    Эксперт: КПРФ выдвинула «сбитого летчика» кандидатом в президенты

    Политолог Данилин: Выдвижение КПРФ слабого кандидата в президенты не снизит конкурентность выборов

    Эксперт: КПРФ выдвинула «сбитого летчика» кандидатом в президенты
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    КПРФ безответственно поступила в отношении своего электората, выдвинув кандидатом на президентских выборах «сбитого летчика» Николая Харитонова. Но это не снизит конкурентность выборов, поскольку есть много интересных кандидатов, например, от «Новых людей» и ЛДПР, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Харитонов подал в ЦИК документы для выдвижения в кандидаты на президентских выборах.

    «Выдвижение Харитонова, безусловно, является не совсем дружественным жестом со стороны КПРФ. Очевидно, что Харитонов это – «сбитый летчик». Его также можно назвать второгодником, который уже однажды баллотировался на выборах президента и получил один из самых низких результатов для КПРФ», – пояснил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «Сейчас коммунисты, отказываясь выдвигать фронтмена, несколько снижают конкурентность на выборах и отказываются от притязаний на то, чтобы быть второй партией в стране. Например, от ЛДПР на выборах пошел лидер, а КПРФ выставили кого не жалко. Хоть Харитонов и является опытным коммунистом, но все же можно было бы ожидать от партии куда более серьезного кандидата», – посетовал эксперт.

    «Тем не менее электоральные кампании в России всегда были и будут конкурентными. В выборах в России всегда участвуют политики, представляющие самый широкий диапазон политических идей. Сейчас тоже есть достаточно большое количество интересных кандидатур – от «Новых людей», от ЛДПР, а также другие кандидаты. Поэтому, несмотря на то, что КПРФ безответственно поступила в отношении своего электората, это не скажется на конкурентности выборов», – резюмировал он.

    В среду депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов подал в Центральную избирательную комиссию документы для выдвижения в кандидаты на президентских выборах, сообщает пресс-служба партии.

    «Один из наших лозунгов: «Поиграли в капитализм – и хватит!» Ранее на Валдайском форуме Владимир Путин заявил, что капитализм зашел в тупик. Действительно, капитализм полностью исчерпал себя и теперь тормозит дальнейший прогресс. Реализация нашей «программы победы» позволит России вернуться на социалистический путь развития. На путь прогресса», – сказал парламентарий на брифинге.

    «В условиях крайне сложной, турбулентной международной обстановки контакты, наработанные нашей партией на международном уровне, помогут России выйти из сложной ситуации внешнего давления и, конечно, помогут работе правительства народного доверия, когда нам удастся его сформировать. И в этом отношении работа уже идет. Харитонов заявил о том, что позже мы назовем состав этого правительства», – добавил Дмитрий Новиков, член фракции КПРФ.

    Сейчас более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России, кампания точно будет конкурентной, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России. Документы в ЦИК также представил и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он идет от партии «Новые люди».

    Партия «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) решила поддержать выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина. Он баллотируется как самовыдвиженец. Съезд «Единой России» также единогласно поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах президента.

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    27 декабря 2023, 18:54
    Путин назвал способ, как привлечь мужчин к работе в школах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо увеличить заработную плату работников-мужчин в школах, заявил президент Владимир Путин на тематической выставке перед заседанием Госсовета.

    «Нам такие крепкие мужчины, как вы, нужны. Вообще нужны такие, а в этой сфере чрезвычайно важны. Мы знаем, сколько у нас в процентном отношении мужчин работает», – заявил Путин после доклада сотрудника Роспатриотцентра Алексея Кутырева о конкурсе «Быть, а не казаться», передает ТАСС.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что количество учителей-мужчин в школах составляет 15%.

    «Зарплату надо повышать, но мы еще поговорим об этом», – заметил президент.

    Коментарии (5)
    27 декабря 2023, 20:02
    Блогер и бывший морпех подали документы для участия в выборах президента

    Блогер и бывший морпех подали документы в ЦИК для участия в выборах президента

    Tекст: Ольга Иванова

    Блогер Рада Русских, бывший морпех Иван Отраковский и председатель Московского совета профсоюзов Александра Тищенко подали документы в ЦИК России для участия в выборах главы государства в 2024 году в качестве самовыдвиженцев.

    Как сообщает ТАСС, бьюти-блогер Русских объявила 12 декабря в своих соцсетях, в сообщении она опубликовала свое уведомление в ЦИК о проведении собрания инициативной группы избирателей. 27 декабря Русских в соцсетях сообщила, что набрала необходимое количество подписей (529).

    Также документы в ЦИК представили служивший в морской пехоте ветеран боевых действий в Чечне Иван Отраковский, собрание его инициативной группы прошло 26 декабря, и председатель Московского совета профсоюзов Александра Тищенко (собрание состоялось 24 декабря).

    Кроме того, документы сегодня в ЦИК был намерен представить экоблогер Анатолий Баташев.

    Ранее ЦИК окончила прием документов о регистрации групп избирателей в поддержку самовыдвиженцев на президентских выборах.

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    28 декабря 2023, 18:55
    Политолог Асафов: Список доверенных лиц Путина получился народным

    Политолог Асафов: Путин – кандидат, которого выдвигает общественное большинство

    Политолог Асафов: Список доверенных лиц Путина получился народным
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Путин – кандидат, которого выдвигает общество, потому что в списке его доверенных лиц представлены люди совершенно разных специальностей и сфер общества: военные, медики, артисты, ученые, политики, общественные деятели и другие, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

    «Доверенными лицами Путина ЦИК зарегистрировал тех людей, которые поддержали его выдвижение в качестве кандидата на выборах президента. Среди них есть представители общественных, культурных, некоммерческих, политических организаций. Мы видим, как люди совершенно разных профессий и специальностей объединяются, чтобы помогать кандидату», – пояснил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Мы видим, что Путин – действительно тот кандидат, которого выдвигает общество, народ, потому что в этом списке представлены люди совершенно разных специальностей и сфер общества – военные, медики, артисты, ученые, политики, общественные деятели», – сказал собеседник. – «Это говорит о том, что Путин представляет большинство граждан нашего государства, и лучшие представители этого большинства стали доверенными лицами, чтобы помочь кандидату. Они будут разъяснять позицию своего кандидата, встречаться с людьми по всей стране, собирать их пожелания, потому что одной «Прямой линией» невозможно охватить всю страну. Вообще, для такой работы мало и 346 человек, я думаю, этот список будет расширяться».

    «Теперь мы ждем, когда доверенные лица получат свои удостоверения, затем ЦИК – после сдачи подписей – зарегистрирует Путина в качестве кандидата. И затем начнется работа доверенных лиц», – подчеркнул эксперт.

    «Поскольку все доверенные лица – профессионалы в своих направлениях деятельности, лидеры, к мнению которых прислушиваются, они точно знают, какие успехи и достижения произошли в каждой отрасли за годы президентства Путина. И они могут рассказать об этих достижениях на основе своего опыта. Они готовы делиться этими знаниями для того, чтобы показать людям важность выборов президента и то, чем мы все можем гордиться», – резюмировал аналитик.

    В четверг ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. При этом подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек, сказала пресс-секретарь избирательного штаба политика Александра Суворова.

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    27 декабря 2023, 15:21
    Песков: Путин созвонится с загадавшим на «Елке желаний» визит в Эрмитаж мальчиком

    Представитель Кремля Песков: Путин созвонится с мальчиком, загадавшим на «Елке желаний» визит в Эрмитаж

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин планирует в среду созвониться с мальчиком, которому он в рамках акции «Елка желаний» помог исполнить заветную мечту – посетить Эрмитаж.

    По словам Пескова, сегодня президент планирует созвониться с Никитой Мирошниченко из Костромской области, который мечтал посетить Эрмитаж, передает ТАСС.

    Известно, что в данный момент желание мальчика уже исполнилось – он посещает музей.

    Ранее стало известно, что Путин исполнил мечту 13-летней Ксении Мазневой из Петербурга, которая со своей семьей смогла посетить выставку на ВДНХ.

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    27 декабря 2023, 19:38
    Путин: Школа является фундаментом для общества и государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школа является основой, на которой строится все общество и государство, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги заседания Госсовета.

    «Нас Пушкин многому учит, и это произведение [«Пиковая дама»] в том числе. Но в том числе учит нас не отыгрываться, а выигрывать, побеждать. Но для того, чтобы побеждать, мы должны еще более внимательно относиться к школе», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Именно школа является фундаментом для побед, считает Путин. «Это абсолютно очевидная вещь, это фундамент, на котором строится все наше общество, вся страна, все государство», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Путин назвал способ, как привлечь мужчин к работе в школах.

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    27 декабря 2023, 15:36
    Песков: Путин примет министра иностранных дел Индии

    Песков: Путин в среду примет министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в среду вечером встретится с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня вечером президент имеет в виду принятие у себя господина Джайшанкара, это министр иностранных дел Индии», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Джайшанкар находится с рабочим визитом в России. Индийский МИД, анонсируя приезд министра, сообщил, что в период с 25 по 29 декабря Джайшанкар должен встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

    В ходе встреч стороны планируют обсудить «вопросы, связанные с экономическим взаимодействием, а также двусторонние, многосторонние и международные вопросы». При этом о встрече Джайшанкара с Путиным ранее не сообщалось.

    Ранее на пресс-конференции по итогам встречи с Джайшанкаром Лавров отметил прогресс сотрудничества с Индией по производству современного оружия.

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    27 декабря 2023, 17:44
    Путин назвал улучшение условий труда педагогов важнейшим вопросом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Государственного совета, назвал улучшение условий труда педагогов в России важнейшим вопросом.

    «Важнейший вопрос здесь – это улучшение условий труда педагогов», – сказал он, а также напомнил, что в текущем году был принят ряд законодательных решений, направленных на защиту прав учителя, а также на расширение охвата и географии учительских форумов и конкурсов профессионального мастерства, передает ТАСС.

    Путин призвал сформировать в стране целостную и не ограниченную исключительно рамками школы систему наставничества для детей и молодежи.

    «Воспитательная работа, конечно же, не должна быть ограничена рамками школы. Нам нужно сформировать именно целостную систему наставничества для детей и молодежи», – сказал он.

    Ранее Путин потребовал подтягивать образование в регионах до уровня Москвы и «Сириуса».

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    2023 год стал годом возвращения в Россию

    «У многих релокантов наступило осознание реальности». Такими словами эксперты объясняют одну из главных тенденций 2023 года – возвращение на Родину тех, кто покинул Россию после начала спецоперации. С какой реальностью столкнулись эти люди за рубежом и что убедило их, что в России на самом деле гораздо лучше? Подробности

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    «Дача Хрущева» стала объектом атаки США

    За скандалом вокруг передачи России «дачи Хрущева» и ряда других объектов в Абхазии стоят неправительственные организации, финансируемые Соединенными Штатами. Это прямо следует из документов, обнародованных руководством республики. Эти НПО попытались столкнуть Абхазию и Россию, спекулируя лозунгами о «распродаже Родины». Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Кто станет вторым человеком в США

      Дональд Трамп с высокой долей вероятности опять станет президентом США. В его случае особую важность приобретает кандидатура вице-президента. В основном это очень приятные с точки зрения России люди. Кроме одной женщины.

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

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