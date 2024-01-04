На Южно-Уральской железной дороге задержаны шесть поездов

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении говорится, что на перегоне Кунашак – Муслюмово Южно-Уральской железной дороги по техническим причинам задерживаются пассажирские поезда: № 346 Адлер – Нижневартовск на 8 часов 59 минут, №332 Уфа – Новый Уренгой на 5 часов 56 минут, передает ТАСС.

Отмечается, что задерживаются также поезда №331 Новый Уренгой – Уфа на 4,5 часа, поезда №122 сообщением Оренбург – Екатеринбург на 5,5 часа, поезда № 146 Челябинск – Санкт-Петербург на 2,5 часа. Кроме того, в ЮУЖД сообщили, что на почти семь часов задержан пригородный поезд №6256 сообщением Челябинск – Каменск – Уральский.

В пресс-службе уточнили, что организованно питание в поезде № 331, а также еще в трех поездах организуют питание в Екатеринбурге – №346, №122 и №332. В компании отметили, что во всех вагонах сохраняется комфортный температурный режим.

Ранее сообщалось, что электропоезд «Ласточка», следовавший из Нижнего Новгорода в Москву, прибыл в столицу с задержкой в 2,5 часа из-за вынужденной остановки по техническим причинам.