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    12 комментариев
    4 января 2024, 13:23

    Кулеба признал отсутствие у Киева плана «Б» при дефиците помощи Запада

    Кулеба признал отсутствие у Киева плана «Б» при дефиците помощи Запада
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    У Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба, отвечая на вопрос о том, что готовит Киев на случай, если потребуется возместить недостаток военной помощи от США и Европы, в интервью CNN отметил, что у Украины нет плана «Б», поскольку все уверены в плане «А», передает РИА «Новости».

    Накануне обозреватель Роберт Кларк сообщил The Telegraph, что Запад начал сигнализировать об окончании терпения и уверенности в намерениях дальше поддерживать Украину финансами и военными поставками.

    Ранее сообщалось, что Германия отказалась поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

    3 января 2024, 14:45
    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам

    Британская разведка заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам по объектам на Украине

    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам
    @ Alberto Pezzali/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В военной разведке Британии считают, что с 29 декабря 2023 года Россия увеличила интенсивность дальнобойных ударов по военным объектам на территории Украины, что может свидетельствовать об изменении военных подходов Москвы.

    Недавние удары ВС России в первую очередь были направлены против оборонной промышленности Украины. Это, как считают в британской военной разведке, контрастирует с прошлогодними крупными атаками, которые касались преимущественно энергетического сектора.

    В Лондоне ожидали повторения уже опробованного сценария, однако новые операции свидетельствуют о том, что Россия, по крайней мере временно, могла изменить свой подход к использованию дальнобойных ударов.

    В британской разведке также считают, что российские военные «наверняка осознают растущую важность оборонно-промышленного потенциала», поэтому готовятся к длительному конфликту. Об этом говорится в публикации ведомства в соцсети Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, еще в период с 23 по 29 декабря ВС России нанесли 50 групповых, а также один массированный удар по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и арсеналам ВСУ. Украинская сторона утверждала, что только за 29 декабря по пяти областям страны было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА. «Столько красного (целей) на наших мониторах очень давно не было видно», – пожаловался представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    На этом фоне ВСУ попытались компенсировать бессилие собственной ПВО и ошибки на фронте террором, совершив несколько терактов в Донецке и Белгороде. Противник наносил неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре и тем местам, где отдыхали мирные россияне по случаю новогодних праздников.

    Позже президент России Владимир Путин в беседе с военными поинтересовался: «Должны ли мы отвечать таким образом?». «Конечно, мы можем, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе. Денис, там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит, я хочу тебя спросить: нам нужно так сделать, ударить по площадям?», – сказал российский лидер.

    «Нет, я и не говорю, что по мирному населению это должно [быть], а именно по военной инфраструктуре», – ответил президенту сержант Денис Шамалюк. «А мы так и делаем. Мы бьем высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, по военным объектам прежде всего. Так и будем делать. Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать», – сказал Путин 1 января.

    Далее, 2 января, ВС России действительно продолжили наносить удары по военным объектам, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. В Польше на эти атаки также обратили внимание, сочтя их успешными, особенно в части преодоления ракетами «Кинжал» систем ПВО противника. При этом СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».


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    3 января 2024, 14:57
    Российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове

    Минобороны: Российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожили пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, за сутки были уничтожены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования «Харьковщина» в городе Харьков.

    Кроме того, были поражены 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    Коментарии (26)
    3 января 2024, 21:12
    Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных

    Москалькова: 75 военных из 248 вернулись в Россию из плена ВСУ без обмена

    Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных
    @ Скриншот из видео Telegram-канала Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 75 российских военных из 248, вернувшихся на Родину, были возвращены из украинского плена без обмена.

    Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что из украинского плена благодаря президенту России Владимиру Путину, руководству Минобороны России и ФСБ России, российским депутатам и сенаторам были возвращены из российского плена 248 военнослужащих, 75 из которых вернулись без обмена.

    Омбудсмен поздравила родных и близких вернувшихся, и тех, кто боролся за их спасение.

    В свою очередь главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян подтвердила, что 248 освобожденных из плена российских военнослужащих обменяли на 173 украинских военных.

    «Помогали ОАЭ. При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за 5 азовцев из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что освободить 75 россиян стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов после того, в нарушение договора из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков нацформирования «Азов» (признано в России террористическим и запрещено).

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих.

    Коментарии (29)
    3 января 2024, 17:38
    Люди в военной форме похитили мужчину в Харькове

    Украинские СМИ: В Харькове люди в военной форме похитили с улицы молодого человека

    Tекст: Александра Юдина

    Люди в военной форме похитили молодого человека в Харькове и силой затолкали в машину, пишут украинские СМИ.

    На опубликованном изданием видео можно заметить, как трое мужчин затолкали молодого человека в микроавтобус на улице. Он пытался кричать и сопротивляться, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна».

    По данным украинских СМИ, это были представители военкомата.

    Ранее стало известно, что сотрудники военкоматов Украины начали проводить мобилизацию на горнолыжных курортах закарпатской области.

    До этого в подконтрольном Украине городе Запорожье ввели поквартирный обход для мобилизации.

    Коментарии (26)
    3 января 2024, 19:02
    Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военных
    Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военных
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что вернуть российских военных удалось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. 

    Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обмен пленными – весьма кропотливая работа, которую лучше не нарушать комментариями.

    Коментарии (27)
    4 января 2024, 00:03
    Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Киеву ракет большой дальности

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Польши Радославом Сикорским поставки Украине дальнобойных ракет

    Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Киеву ракет большой дальности
    @ Leszek Szyma/Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским необходимость активизации военной помощи Украине и поставку ракет большой дальности.

    «Мы согласились с необходимостью усилить нашу военную поддержку Украины, в том числе с помощью ракет большой дальности и зенитных ракет», – приводит ТАСС сообщение Борреля в его микроблоге.

    Глава европейской дипломатии добавил, что на встрече также обсуждалось усиление мер борьбы с обходом антироссийских санкций, чтобы «значительно возросший европейский экспорт» в третьи страны не был реэкспортирован в Россию.

    Ранее сообщалось, что Германия отказалась поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства, чтобы «разрушить Крымский мост».

    В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным центрам в России.

    Коментарии (13)
    4 января 2024, 10:18
    На Украине произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры в результате удара

    Tекст: Ольга Иванова

    Пожар возник на объекте энергетической инфраструктуры в Очакове на юге Украины в результате удара, сообщил глава государственной администрации Николаевской области Виталий Ким.

    Он сообщил, что в четверг утром в результате удара произошло «возгорание на объекте энергетической инфраструктуры». Ким не уточнил тип и название объекта, передает ТАСС.

    Накануне ракета попала в здание мастерской на Украине, где разрабатывают и модернизируют беспилотники.

    Коментарии (12)
    3 января 2024, 15:56
    Захарова отреагировала на призыв Польши поставить дальнобойные ракеты Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действием против собственной страны призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского поставить Киеву ракеты большей дальности.

    Захарова в своем Telegram-канале задала вопрос, смогут ли эти ракеты долетать до границ Польши, и напомнила о случаях прилета с территории Украины.

    Она с иронией отметила, что понимает, что выдающихся идей у Сикорского нет – только американские, но не до такой же степени, чтобы действовать против собственной страны.

    Ранее Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным пунктам в России.

    Коментарии (7)
    3 января 2024, 18:52
    МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду

    МИД Франции назвал удары ВСУ по Белгороду «законной самообороной»

    МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    В МИД Франции заявили, что Украина осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьей Устава ООН, однако проигнорировали факт применения ВСУ кассетных боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Напомним, в результате украинского удара по мирным жителям Белгорода погибло 25 человек, в числе которых дети.

    Ранее президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом, и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется».

    Коментарии (17)
    3 января 2024, 19:10
    Германия отказалась поставлять Киеву ракеты Taurus

    В правительстве Германии заявили, что пока не готовы поставить Киеву ракеты Taurus

    Tекст: Вера Басилая

    Берлин пока не принял решение о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus, заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

    Хебештрайт заявил, что Германия поставила Украине все, что возможно, но ни одной ракеты Taurus. По его словам, в Берлине следят за ситуацией  и действуют в соответствии с обстоятельствами, пишет «Коммерсант».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства, чтобы «разрушить» Крымский мост.

    В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным центрам в России.

    Коментарии (8)
    3 января 2024, 15:20
    В Киеве уничтожены цеха с военным снаряжением

    Украинские СМИ сообщили об уничтожении в Киеве цехов с военным снаряжением

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракеты Х101 уничтожили цеха М-Тас, производящей тактическое снаряжение, одежду, обувь и другие военные аксессуары, сообщили в компании.

    В компании заявили, что по производственному помещению был нанесен удар тремя ракетами Х101, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове.

    До этого сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    Коментарии (0)
    3 января 2024, 18:03
    Слуцкий: Россия ответит ударом возмездия на любую атаку ее территории

    Tекст: Вера Басилая

    Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал удары возмездия, комментируя призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского поставить Украине дальнобойные ракеты.

    Слуцкий заявил, что если коллективный Запад даже помыслит пойти на поводу «истерической авантюры» Сикорского, Москва будет знать имена политических провокаторов, толкающих к Третьей мировой войне.

    «Именно такие сикорские, боррели и байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает», – написал политик в Telegram-канале.

    Он отметил, что все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить Россию, но у них ничего не выйдет, потому что на каждый удар Москва будет отвечать ударом возмездия.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действием против собственной страны призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского поставить Киеву ракеты большей дальности.

    Напомним, Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным пунктам в России.

    Коментарии (9)
    3 января 2024, 19:59
    На предприятии в Николаевской области прогремели взрывы

    Глава ОВА Кухту: На предприятии в Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прогремели на одном из предприятий на окраине Снигиревки Николаевской области на Украине, сообщили украинские СМИ со ссылкой на начальника городской военной администрации Ивана Кухту.

    Кухту заявил, что на предприятии в Снигиревке прогремели несколько взрывов, детали выясняются, передает РИА «Новости».

    СМИ пишут, что в Николаевской области воздушная тревога объявлена не была.

    В то же время украинские паблики сообщают о взрывах в Харьковской области на фоне объявленной воздушной тревоги.

    Коментарии (0)
    3 января 2024, 23:51
    Экс-депутат Рады: Ракета поразила украинскую мастерскую беспилотников

    Экс-депутат Рады Игорь Луценко сообщил, что ракета поразила украинскую мастерскую беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракета попала в здание мастерской на Украине, где разрабатывают и модернизируют беспилотники, сообщил бывший депутат Рады военнослужащий ВСУ Игорь Луценко.

    «В здание нашей мастерской, где работают наши специалисты (разработка новых решений в сфере БПЛА, улучшение и модернизация, ремонт и т. д.), прилетела ракета», – приводит ТАСС заявление Луценко.

    По словам экс-депутата, объем материального ущерба уточняется.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.

    Коментарии (6)
    3 января 2024, 15:08
    Глава МИД Польши призвал передать Украине дальнобойные ракеты

    Глава МИД Польши Сикорский призвал передать Украине дальнобойные ракеты

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным центрам в России.

    Сикорский в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что Запад должен ответить на последнее «нападение» на Украину, и поставить Киеву ракеты большой дальности, чтобы уничтожить стартовые площадки и командные центры в России, передает РИА «Новости».

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства, чтобы «разрушить» Крымский мост.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом, и подчеркнул что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется»..

    Коментарии (5)
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