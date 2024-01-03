Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.3 комментария
Telegraph: Запад теряет желание поддерживать Украину
Обозреватель Telegraph Кларк: Настроения на Западе сменились после провала контрнаступления ВСУ
Западные страны начали сигнализировать об окончании терпения и уверенности в намерениях дальше поддерживать Украину финансами и военными поставками, сообщил газете The Telegraph обозреватель Роберт Кларк.
По его словам, от оптимизма западных стран ничего не осталось из-за провала начавшегося летом контрнаступления ВСУ и отсутствия каких-либо значительных изменений на фронте, передает ТАСС.
Также Кларк отметил, что немаловажную роль сыграл тот факт, что российская экономика выдержала санкции и обеспечила разгон производства вооружений.
Кроме того, публицист заметил, что на решимости союзников Киева негативно сказывается и то, что их экономики еще не оправились от пандемии и энергокризиса 2022 года.
С учетом того, что ситуации усугубляется разгоревшимся конфликтом Израиля и ХАМАС и активностью хуситов в Красном море.
В заключение Кларк добавил, что противодействие республиканцев в Конгрессе США и вероятность их победы на выборах текущего года делают вероятным сценарий полного прекращения помощи Киеву со стороны Вашингтона.
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