  • Новость часаTelegraph: Запад теряет желание поддерживать Украину
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    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    3 комментария
    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    37 комментариев
    3 января 2024, 13:03

    Telegraph: Запад теряет желание поддерживать Украину

    Обозреватель Telegraph Кларк: Настроения на Западе сменились после провала контрнаступления ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны начали сигнализировать об окончании терпения и уверенности в намерениях дальше поддерживать Украину финансами и военными поставками, сообщил газете The Telegraph обозреватель Роберт Кларк.

    По его словам, от оптимизма западных стран ничего не осталось из-за провала начавшегося летом контрнаступления ВСУ и отсутствия каких-либо значительных изменений на фронте, передает ТАСС.

    Также Кларк отметил, что немаловажную роль сыграл тот факт, что российская экономика выдержала санкции и обеспечила разгон производства вооружений.

    Кроме того, публицист заметил, что на решимости союзников Киева негативно сказывается и то, что их экономики еще не оправились от пандемии и энергокризиса 2022 года.

    С учетом того, что ситуации усугубляется разгоревшимся конфликтом Израиля и ХАМАС и активностью хуситов в Красном море.

    В заключение Кларк добавил, что противодействие республиканцев в Конгрессе США и вероятность их победы на выборах текущего года делают вероятным сценарий полного прекращения помощи Киеву со стороны Вашингтона.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как 2023 год вверг Украину и Запад в политические потрясения.

    2 января 2024, 15:31
    Военкоры сообщили о гибели заместителя Залужного в подземном бункере Киева

    «Военное дело»: Заместитель Залужного уничтожен в подземном бункере в Киеве во время российской ракетной атаки

    Военкоры сообщили о гибели заместителя Залужного в подземном бункере Киева
    @ President Of Ukraine/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве уничтожен подземный командный пункт, где находился заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного, также поражен цех по производству дронов, сообщили СМИ.

    В Telegram-канале «Военное дело», который сообщил об уничтожении высокопоставленного украинского военного, имя погибшего генерала ВСУ не сообщается, официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон пока не поступало, пишет «Российская газета».

    Военкоры также сообщают, что в результате атаки на Киев были уничтожены несколько зенитных комплексов украинского ПВО, один из цехов по производству дронов, а также поврежден промышленный объект.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

    Напомним, президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом, и пообещал, что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление ... безнаказанным не останется, сто процентов».

    Коментарии (45)
    2 января 2024, 15:18
    Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2

    МО: ВС России уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6 ВСУ

    Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы группировки «Запад» уничтожили взвод танков Leopard-2A6 производства Германии на Сватовском направлении, сообщили в Минобороны.

    По сообщению ведомства, в районе Терны была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к атаке на позиции ВС России при поддержке бронетанкового взвода на танках Leopard-2. Российские военнослужащие уничтожили танки, применив высокоточные боеприпасы, передает РИА «Новости».

    В ролике, который опубликовало Минобороны, можно видеть три Leopard-2A6 с характерной дополнительной защитой башни, которые поражаются для гарантированного уничтожения несколькими боеприпасами.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе провалившегося контрнаступления потеряли 37 танков Leopard.

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    2 января 2024, 21:11
    В США оценили действия российских истребителей Су-57 на Украине

    MWM: Российские истребители Су-57 успешно показали себя в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine.

    Издание отмечает, что Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Су-57 применялись для выведения из строя систем ПВО противника, участвовали в воздушных боях, в итоге они укрепили доверие к этой модели истребителя.

    Автор статьи отмечает: поставки истребителей российской армии в наступившем году увеличиваются почти вдвое.

    Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения любых воздушных, наземных и надводных целей.

    Напомним, что авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (КНААЗ) передал Минобороны заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57.

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    3 января 2024, 10:13
    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву

    В Польше рассказали об успешном ракетном ударе России по Киеву

    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская армия нанесла успешный удар по военной инфраструктуре Киева, пишет обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет обозреватель, западные системы противовоздушной обороны (ПВО) оказались бессильны против ракет «Кинжал». Российские ракеты проломили «зонтик» ПВО, и в образовавшуюся брешь полетели крылатые ракеты и ударные дроны, передает «Лента.ру».

    Подгурский пишет, что на Украине пытались обмануть общественность, заявив о перехвате всех «Кинжалов», но в Интернет попали видео и фотографии ряда российских ударов по объектам промышленной и военной инфраструктуры.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

    Коментарии (7)
    3 января 2024, 01:20
    На Украине ликвидировали командира грузинского легиона Мамуку Мамулашвили

    Объявленный в розыск командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили был ликвидирован на Украине

    На Украине ликвидировали командира грузинского легиона Мамуку Мамулашвили
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне специальной военной операции на Украине ликвидирован командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили, который был объявлен в розыск за серию военных преступлений.

    О ликвидации Мамулашвили (настоящее имя Ушанги) сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинские паблики.

    Уточняется, что наемник был убит в результате ракетных ударов по украинским позициям.

    Мамулашвили известен своими видеозаявлениями, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат и «кадыровцев». При этом в Киевской области военнослужащие его нацистского подразделения убили несколько российских военнопленных.

    В октябре 2023 года МВД России объявило в розыск Ушанги Мамулашвили, привлеченного в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

    При этом в Тбилиси был создан фонд поддержки воюющего за ВСУ «Грузинского легиона»

    Коментарии (31)
    2 января 2024, 20:22
    В Киеве демонтировали «взломанные русскими» веб-камеры

    В Киеве демонтировали «взломанные русскими» и показавшие работу ПВО веб-камеры

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины (СБУ) установила адреса и демонтировала веб-камеры, которые транслировали работу ПВО и показывали локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки, сообщили в СБУ.

    В украинскихз спецслужбах заявили, что камеры, которые были установлены в жилых комплексах для мониторинга придомовой территории, якобы оказались взломаны российскими спецслужбами с целью шпионажа за силами обороны в Киеве, передает РИА «Новости».

    В СБУ также уточнили, что с начала спецоперации уже заблокированы порядка 10 тыс. камер, которые могли быть использованы для корректировки ракетных обстрелов.

    Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что перед нанесением ударов Россия разузнала недостатки украинской ПВО и тщательно спланировала операцию.

    СМИ сообщали, что российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

    В Минобороны отчитались, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве и его пригородах, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников.

    Коментарии (34)
    2 января 2024, 15:01
    Посол Франции заявил о смене формата помощи Украине

    Посол Франции в Киеве заявил, что Париж изменит формат помощи Украине

    Посол Франции заявил о смене формата помощи Украине
    @ Didier Charre/Union Europeenne/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Франция намерена сосредоточиться на производстве оружия на Украине, но и поставка военного оборудования пока продолжится, сообщил посол республики в Киеве Гаэль Весьер в интервью France Info.

    Весьер объяснил, что поддержка Франции Киеву будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, но для перехода на другую стратегию потребуется время, передает ТАСС.

    Дипломат заявил, что изменить формат помощи Украине предложила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, она в ближайшее время приедет в Киев.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    Коментарии (22)
    2 января 2024, 18:44
    Во Франции предрекли Украине потерю восточных территорий

    TVL: Украина потеряет восточные территории из-за отказа от переговоров с Россией

    Во Франции предрекли Украине потерю восточных территорий
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с Россией, победа Киева несбыточна, сообщает телеканал TVL.

    В репортаже телеканала отмечается, что желание президента Украины Владимира Зеленского идти до конца в конфликте с Москвой приведет к потере Киевом еще больше территорий, передает РИА «Новости».

    Также СМИ обращают внимание на колоссальные потери Киева на фронте, в то время как Зеленский отменяет выборы и обещает несбыточную победу. Кроме того, французский канал предположил, что Российская армия готовится к новому масштабному наступлению весной или летом, в результате которого Украине придется «поставить крест» на восточных областях, вернуться к Минским соглашениям и принять требования Москвы.

    Ранее СМИ сообщили, что США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров.

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    3 января 2024, 00:34
    Зеленский: За пять дней по Украине было выпущего более 500 ракет и дронов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о 500 ракетах и дронах, выпущенных по Украине за пять дней

    Зеленский: За пять дней по Украине было выпущего более 500 ракет и дронов
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за пять дней по территории страны были выпущены 500 ракет и дронов.

    Количество примененных боеприпасов Зеленский назвал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал политика.

    При этом Зеленский выразил Сунаку благодарность «за существенный и разносторонний вклад Великобритании в прочность украинской ПВО», в частности за поставку радаров, противодронных систем и ракет.

    Также Зеленский сообщил, что обсудил с британским премьером «продолжение оборонного сотрудничества с упором на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных способностей ВСУ».

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Все назначенные объекты были поражены, сообщило Минобороны России.

    Коментарии (15)
    2 января 2024, 20:29
    Премьер Словакии: Россия будет диктовать условия по Украине

    Премьер Словакии Фицо: Россия будет диктовать условия в ситуации вокруг Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Отныне именно Россия, а не ЕС будет диктовать условия в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо каналу ТА-3.

    Фицо считает: западная стратегия, направленная на то, чтобы одержать победу над Россией, направляя оружие Украине и финансируя власти в Киеве, оказалась провальной, передает ТАСС.

    Он убежден, что сейчас ЕС должен быть одним из основных авторов направленных на достижение мира на Украине инициатив, тем не менее но условия будет выдвигать Россия.

    Ранее Фицо заявил, что Украина не сможет победить Россию даже со всем оружием.

    Коментарии (12)
    2 января 2024, 16:24
    Премьер Литвы заявила о развитии конфликта на Украине не по сценарию Запада

    Премьер Литвы Шимоните заявила, что конфликт на Украине развивается не по сценарию Запада

    Премьер Литвы заявила о развитии конфликта на Украине не по сценарию Запада
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press/

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не достигла результата, на который рассчитывал Запад, придется рассчитывать на другой сценарий конфликта, который мы не планировали, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью LRT.

    Шимоните считает, что на Запале ждали совсем другой результат от конфликта на Украине, чем он имеет сегодня, и сценарий будет развиваться не так, как было рассчитано в начале наступательных действий Киева, передает РИА «Новости».

    Она также предупредила, что год будет трудным с военной и политической точек зрения.

    Ранее бывший посол США в НАТО Иво Даалдер сообщил, что в связи с политическими изменениями в США американская поддержка Украины уменьшается, что может привести к тому, что Киев проиграет в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года.

    Коментарии (15)
    3 января 2024, 11:27
    Командир «Грузинского легиона» опроверг сведения о его ликвидации

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Командир воюющего за ВСУ «Грузинского легиона» Ушанги (Мамука) Мамулашвили в среду опроверг сведения о его ликвидации в зоне СВО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Они радуют самих себя», – прокомментировал он грузинской службе «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом в РФ) сведения СМИ о его гибели.

    Ранее о ликвидации Мамулашвили сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинские паблики. Уточнялось, что наемник был убит в результате ракетных ударов по украинским позициям.

    В октябре 2023 года МВД России объявило в розыск Мамулашвили, привлеченного в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Коментарии (19)
    3 января 2024, 11:44
    Эксперт раскрыл детали бюджетного кризиса в США

    Американист Дудаков раскрыл детали бюджетного кризиса в США

    Эксперт раскрыл детали бюджетного кризиса в США
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский госдолг в рекордно короткий срок поставил новый рекорд – пробив 34 трлн долларов, ситуацию усугубляет тот факт, что страны вроде Китая или монархий Залива перестают вкладывать деньги в госдолг США, считает американист Малек Дудаков.

    В своем Telegram-канале эксперт отметил, что финансовая система находится в режиме перегрузки. Американский госдолг поставил новый рекорд – пробив 34 трлн долларов. Причем он вырос на триллион за рекордно короткий срок – всего лишь три месяца. При этом 2 трлн он набрал за полгода, а 4 трлн за два предыдущих года.

    Госдолг растет стремительными темпами на фоне зияющего бюджетного дефицита в 2 трлн долларов. Сказывается одновременно и падение налоговых поступлений – из-за спада во многих секторах экономики. И резкий рост расходов, вызванный инфляцией.

    Причем обслуживать госдолг все сложнее из-за выросших ставок ФРС до 5,5%. На выплату процентов по казначейским облигациям США нынче уходит 1,1 трлн долларов. Это уже сильно больше, чем бюджет Пентагона. А к концу года долговая нагрузка правительства США превысит и траты на Social Security – и превратится в основную статью расходов американского бюджета.

    Также Дудаков заметил, что бюджетный кризис в Вашингтоне продолжается. Конгресс отчаянно требует от Байдена сократить госрасходы. А к концу 2024 США вновь пробьют потолок госдолга. И если на фоне выборов и политической нестабильности не удастся поднять потолок – случится технический дефолт.

    «Дальше будет только хуже. По прогнозам экономистов, к 2033 году Social Security обанкротится – и пенсионная пирамида размером в 1 трлн долларов попросту рухнет. Усугубляет ситуацию и то, что многие страны – вроде Китая или монархий Залива – перестают вкладывать деньги в американский госдолг. И даже всегда лояльная Япония стала медленно отползать от финансовой системы США – которая на фоне внутренних кризисов начинает идти вразнос», – резюмировал американист.

    Коментарии (4)
    2 января 2024, 15:19
    ПВО сбила восемь украинских ракет над Белгородской областью
    ПВО сбила восемь украинских ракет над Белгородской областью
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь ракет РСЗО «Ольха» ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны.

    Очередная попытка киевского режима совершить теракт в России с применением ракет РСЗО «Ольха» была пресечена российскими средствами ПВО, которые уничтожили над Белгородской областью, следует из данных в Telegram-канале Минобороны. 

    Ранее над Белгородом и Белгородским районом российская ПВО сбила четыре воздушных цели на подлете к городу.

    Коментарии (10)
    2 января 2024, 14:24
    FT: Использование украинских хранилищ газа позволяет Европе избежать роста цен
    FT: Использование украинских хранилищ газа позволяет Европе избежать роста цен
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Использование хранилищ газа на территории Украины позволяет странам ЕС в этом году избежать резкого роста цен на газ, пишет британская Financial Times.

    Как заявила представитель консалтинговой компании Argus Media Наташа Филдинг, Украина этой зимой играет ключевую роль в обеспечении безопасности поставок газа в Центральную и Восточную Европу, передает ТАСС.

    Согласно оценкам Argus Media, европейские компании с начала ноября 2023-го начали отбирать газ из украинских хранилищ в объеме 10,7 млн кубометров в сутки, а в декабре на фоне серьезного похолодания показатель временно вырос до 26 млн кубометров, причем больше половины объемов приходилось на Польшу, остальное – на Венгрию, Словакию и Молдавию.

    Как заявила изданию старший аналитик норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Николин Бромандер, это «определенно помогло сохранить уровень запасов в европейских хранилищах у отметки в 90%». В итоге снижается риск исчерпания европейских запасов газа в случае особенно сильных холодов.

    Благодаря этому цены газа на хабе TTF в Нидерландах в декабре 2023-го были в три раза ниже, чем годом ранее на пике энергетического кризиса. FT отмечает, что Киев предоставил в пользование западных компаний треть общих объемов своих хранилищ – около 10 млрд кубометров.

    Коментарии (7)
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