Обозреватель Telegraph Кларк: Настроения на Западе сменились после провала контрнаступления ВСУ

Tекст: Александра Юдина

По его словам, от оптимизма западных стран ничего не осталось из-за провала начавшегося летом контрнаступления ВСУ и отсутствия каких-либо значительных изменений на фронте, передает ТАСС.

Также Кларк отметил, что немаловажную роль сыграл тот факт, что российская экономика выдержала санкции и обеспечила разгон производства вооружений.

Кроме того, публицист заметил, что на решимости союзников Киева негативно сказывается и то, что их экономики еще не оправились от пандемии и энергокризиса 2022 года.

С учетом того, что ситуации усугубляется разгоревшимся конфликтом Израиля и ХАМАС и активностью хуситов в Красном море.

В заключение Кларк добавил, что противодействие республиканцев в Конгрессе США и вероятность их победы на выборах текущего года делают вероятным сценарий полного прекращения помощи Киеву со стороны Вашингтона.

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