  • Новость часаПутин: Ил-76 сбит американской системой Patriot с территории Украины
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    Путин назвал соотношение пленных России и Украины
    Путин назвал способ обезопасить территорию России от украинских обстрелов
    Путин заявил о крепком фундаменте российского общества и смытую в ходе СВО «пену»
    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными
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    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    9 комментариев
    31 января 2024, 17:48 • Новости дня

    Путин назвал способ обезопасить территорию России от украинских обстрелов

    Путин: Линию фронта нужно отодвинуть от границ России на расстояние, которое обезопасит территорию страны от обстрелов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий, заявил Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами на выборах президента РФ в 2024 году.

    «Эта линия [фронта] должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного прежде всего производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что фундамент воспитания в России достаточно прочный, на это указала ситуация вокруг специальной военной операции на Украине.

    31 января 2024, 17:35 • Новости дня
    Путин: Ил-76 сбит американской системой Patriot с территории Украины
    Путин: Ил-76 сбит американской системой Patriot с территории Украины
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пуск ракеты комплекса Patriot был произведен по Ил-76 с подконтрольной Украине территории, Россия настаивает на международном расследовании катастрофы, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Кстати говоря, надо бы добавить, отвечая на ваш вопрос, что самолет сбит – это уже установлено точно – американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия настаивает на международном расследовании произошедшего.

    «Украинские вооруженные силы сбили наш самолет Ил-76, в котором находились 65 их же военнослужащих, предназначенных для обмена. Вы спросили, зачем они это сделали. Я не знаю. Я не понимаю», – добавил он.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot.

    Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

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    31 января 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин назвал соотношение пленных России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Соотношение российских и украинских пленных составляет примерно один к десяти, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «У нас соотношение людей, которые находятся в России, [и] наших ребят, которые находятся на Украине, – ну, один к десяти, наверное. Даже больше: у нас – тысячи, у них – несколько десятков, сотни, может», – приводит его слова ТАСС.

    Путин подтвердил готовность продолжать обмен пленными. «Но мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. А они нам все время дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы – пожалуйста. Это их дело, как поступать с их военнослужащими», – сказал он.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot. Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

    Коментарии (0)
    31 января 2024, 11:16 • Новости дня
    Названы главные вызовы для России в борьбе с иностранным вмешательством

    Политолог Чеснаков: Первоочередная задача для России – обезопасить от вмешательства президентскую кампанию

    Названы главные вызовы для России в борьбе с иностранным вмешательством
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Наиболее опасные вызовы для России кроются в цифровых технологиях и искусственном интеллекте. С их помощью недружественные страны могут вмешаться в наши внутренние дела и электоральные процессы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков по итогам прошедшего в Москве круглого стола на тему: «Государство. Суверенитет. Цивилизационные войны. Вызовы XXI века».

    «Резкое усиление борьбы с иностранным вмешательством в выборы и во внутренние дела – это, безусловно, тренд для политики многих развитых государств в мире. Сегодня страны пересматривают свои подходы к организации противодействия иностранному вмешательству. Создают новые институты. И для России, как для одной из первых начавшей эту работу, есть сразу несколько вызовов. Главное: государственные структуры и общественные организации по изучению, анализу и борьбе с вмешательством извне необходимо создавать надолго, речь идет о десятках лет. Попытки повлиять на наши выборы не прекратятся – их нужно фиксировать и уметь предотвращать», – подчеркнул Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

    «Вмешательство – это не просто давление, а организация воздействия – мягкого или жесткого, которое способно помешать государству в реализации своих целей и в отстаивании своих интересов и интересов своих граждан. Такое вмешательство ставит страну под мягкий контроль влияющей державы. Поэтому в разных странах мира – США, России, Китае, Австралии, Канаде, Великобритании, Франции – озабочены проблемами иностранного вмешательства. И это не потому, что у них что-то произошло в политике, а потому, что для каждой страны сформировалось огромное количество новых угроз – технологического, цифрового, культурного характера», – указал он.

    «Наиболее опасные вызовы – это в первую очередь цифровые технологии и искусственный интеллект (ИИ). В этой связи очень показательна статья директора ЦРУ Уильяма Бернса, в которой он рассказывает о том, как его управление организует механизмы шпионской деятельности, и где он прямо говорит о технологиях, связанных с развитием ИИ. Также для России возникают вызовы в сфере коммуникаций. Уже сломаны многие прежние социальные границы – мессенджеры, различные способы электронной связи создают совершенно другое пространство, которое государство не контролирует», – напомнил эксперт.

    «Именно с этим связано давление государств по всему миру на соцсети. Именно с этим связаны те решения, которые были приняты в последнее время в Европе по постановке цифровых площадок под контроль регуляторов. Другими словами, государства стали заложниками новых технологических укладов – они прямо оказываются под ударом этих укладов. И тут нужно учитывать важный момент: государства не могут выстроить системы контроля за такими технологиями даже за 10 лет. Это подразумевает не просто подготовку группы людей и создание какого-то центра или института. Тут необходима системное обучение специалистов, которые знают законодательство, технологии, тренды и осознают, как реагировать на тот или иной сценарий», – детализировал аналитик.

    «Кстати, большинство стран мира, и Россия в числе первых, сейчас особенно озабочены попытками вмешательства в избирательные процессы. Озабоченность на Западе усилилась в 2016 году со скандала из-за якобы российского вмешательства в президентские выборы в США. Но по большому счету многие избирательные кампании, которые проходили раньше в странах Африки, в Латинской Америке, в Азии, да и в Европе, часто оказывались связаны с попытками вмешательства со стороны тех же США, либо своих соседей», – добавил спикер.

    «Первоочередная задача для России по этому направлению – обезопасить себя от вмешательства во все процессы, касающиеся президентской электоральной кампании. А в перспективе задачи глобальные: нужно заниматься изучением борьбы с разного рода механизмами информационной, технологической и культурной экспансии. Потому что продукты в этих сферах могут мягко менять представления в обществе о текущей ситуации в политике, в жизни социума», – резюмировал Чеснаков.

    Во вторник Центр политической конъюнктуры при поддержке комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ провел круглый стол «Государство. Суверенитет. Цивилизационные войны. Вызовы XXI века».

    В обсуждении приняли участие эксперты из ВЦИОМ, ФоРГО, МГИМО, ВШЭ, МГУ, РАНХиГС, Института США и Канады РАН. Центральной темой дискуссии стала стратегическая перспектива возможных вызовов для суверенитета, связанных с ними линий противостояния между государствами и возможных институциональных ответах на новые риски и угрозы.

    Как отметил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, сегодня очевиден «глобальный масштаб противостояния и его мировоззренческий характер».

    Эксперты обсудили как актуальные вызовы для суверенитета, так и долгосрочные тенденции, которые будут определяющими для выстраивания государствами собственных механизмов защиты и поддержания устойчивости.

    В частности, член ЦИК РФ Игорь Борисов отметил, что анализ попыток вмешательства в текущую электоральную кампанию ставит вопрос о необходимости разработки предложений по новым инструментам обеспечения избирательных прав граждан. Среди долгосрочных вызовов эксперты обратили внимание на экологическую проблематику, демографические проблемы, риски в социо-гуманитарной и культурной сферах (включая проблему размывания идентичностей и вызов «двойной лояльности»), технологические изменения.

    Особо были отмечены риски в гуманитарной сфере. Эксперты обратили внимание на необходимость системной работы по защите культурного и образовательного суверенитета. При этом в ходе дискуссии была отмечена тенденция на усиление глобального противостояния и качественное изменение характера взаимодействия участников международных отношений, которое ведет к росту рисков и неопределенности.

    Среди прогнозируемых рисков в том числе повышение вероятности крупных войн и иных форм агрессивного противостояния между крупными государствами.

    Между тем председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил: для достижения целей национального развития у государства должна быть собственная стратегия, которая прежде всего должна учитывать интересы граждан и вопросы безопасности.

    По его словам, адекватно работающая политическая система обеспечивает качество государственного управления, что «непосредственно влияет на достижение задач». Эксперт также особо отметил, что «патриотизм не должен быть номинальным». «Номинальный патриотизм – это одна из самых главных опасностей для настоящего патриотизма. Есть еще квасной патриотизм, футбольный патриотизм», – добавил Костин.

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    31 января 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует

    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует

    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Авдеевка является одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия, российские бойцы – участники СВО «воюют как следует», заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, – это Авдеевка. Вот эта группа «Ветераны» впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их успешно. Мужики там воюют как следует. Такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием молодых людей, подрастающего поколения», – приводит ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий.

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    31 января 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин заявил о крепком фундаменте российского общества и смытую в ходе СВО «пену»
    Путин заявил о крепком фундаменте российского общества и смытую в ходе СВО «пену»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    СВО показала, что у российского общества весьма крепкий фундамент, а вся «пена» смывается, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    Путин указал, что историческая Россия воспрянула и вынуждена отстаивать свои интересы с помощью оружия – в ходе СВО, передает ТАСС. События, связанные со спецоперацией, показали, что основа воспитания в российском обществе является весьма устойчивой, добавил он.

    «То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооруженной борьбы [в ходе СВО], и что <…> историческая Россия поднялась, все-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас [в стране] имеется, и он достаточно прочный и такой основательный», – сказал Путин.

    Он добавил, что вся «пена, которая всегда присутствует в любом обществе», постепенно смывается.

    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.


    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.

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    31 января 2024, 18:20 • Новости дня
    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными

    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными, но это все равно преступление

    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли по неосторожности сбить Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента 2024 года.

    «Что касается того, что они сбили самолет, где находились их военнослужащие. <…> Можно предположить, что они сделали это случайно», – сказал он, передает ТАСС.

    При этом это все равно является преступлением, подчеркнул Путин. «В данном случае, если это так, то преступление по неосторожности. Есть такой юридический термин. СК возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Правовая оценка от Следственного комитета – это их профессиональный долг. Они знают, что они делают, и есть ли для этого определенные основания», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, потерпевший крушение в Белгородской области на прошлой неделе, был сбит американской системой Patriot с территории Украины.

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    31 января 2024, 16:27 • Новости дня
    Путин: Не любить Родину – все равно что не любить семью и своих детей
    Путин: Не любить Родину – все равно что не любить семью и своих детей
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Не любить свою Родину – это все равно что не любить семью и своих детей, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Как Родину не любить? Это все равно что не любить семью, не любить маму, своих детей. То же самое и с Родиной», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он отметил, что такие вещи, как любовь к своей стране, «должны быть заложены прямо в подкорку».

    К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).


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    31 января 2024, 12:21 • Новости дня
    Богданов заявил о выходе из президентской гонки

    ЦИК: Богданов заявил о выходе из президентской гонки

    Tекст: Ольга Никитина

    Выдвиженец на выборах президента от «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов подал в ЦИК заявление о выходе из предвыборной гонки, сообщил на заседании Центризбиркома зампредседателя комиссии Николай Булаев.

    «Принимали документы у Андрея Владимировича Богданова, он написал заявление о сложении, так сказать, полномочий кандидата в президенты и выходе из президентской кампании», – приводит его слова ТАСС.

    В связи с этим ЦИК оперативно подготовил проект соответствующего постановления, оно было принято комиссией единогласно.

    Как сказала член Центризбиркома Людмила Маркина, Богданов подал заявление о снятии кандидатуры после того, как сдал необходимые документы для своей регистрации. По закону сделать это можно в любой момент, но не позднее чем за пять дней до начала голосования. Заявление о снятии кандидатуры не подлежит отзыву.

    Богданов сообщил, что вышел из предвыборной гонки из-за наличия у него открытого зарубежного счета. Он сказал, что не успел закрыть этот счет.

    Таким образом, уже трое претендентов отказались от участия в гонке. Ранее об этом объявили лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова.

    К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

    28 января подписи в свою поддержку в ЦИК представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки. В среду подписи в свою поддержку сдал выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин. Также это сделать планируют самовыдвиженцы, блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев.

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    31 января 2024, 16:19 • Новости дня
    Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России
    Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин заявил, что Российское государство проходит очень сложный и важный этап укрепления своей независимости и поблагодарил своих доверенных лиц на выборах президента России 2024 года за поддержку в этот период.

    «Вы действительно в течение многих лет достаточно интенсивно и плодотворно друг с другом работали, поэтому прежде всего слова благодарности: а) за совместную работу и б) за готовность к продолжению этой совместной работы. Это очень важно сегодня, потому что мы проходим очень сложный, очень важный этап в развитии нашей страны, в укреплении ее независимости, суверенитета, самостоятельности, причем по всем векторам, по всем направлениям», – сказал Путин в ходе встречи со своими  доверенными лицами на выборах президента России 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее выдвиженцы на выборах президента России сдали подписи в ЦИК в финальный день приема.

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    31 января 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин заявил, что России нельзя идти по пути ювенальной юстиции

    Tекст: Ольга Иванова

    России нельзя «сходить с ума» на теме ювенальной юстиции, страна не должна идти по пути, когда лезут в дела семьи и отнимают детей, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Нам, конечно, нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, когда вмешиваются в дела семьи, лезут, беспощадно детей отнимают. Сумасшествие какое-то… Мы, конечно, по этому пути не пойдем», – цитирует его слова ТАСС.

    К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).


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    31 января 2024, 16:05 • Новости дня
    Выдвиженцы на выборах президента России сдали подписи в ЦИК в финальный день приема

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В заключительный день приема подписей избирателей для регистрации на выборах президента России в Центризбирком сдали выдвиженцы Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости).

    Надеждину как представителю непарламентской партии необходимо было собрать не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей. Также условием было собрать не более 2,5 тыс. в каждом субъекте России, передает ТАСС.

    «Вот здесь стоят коробки, в которых 105 тыс. подписей граждан России», – заявил Надеждин журналистам.

    Также 31 января свои подписи в ЦИК сдал Богданов, однако позже он вышел из президентской кампании, поскольку не успел закрыть иностранный счет.

    Свою кандидатуру также снял блогер-эколог Анатолий Баташев, он планировал идти на выборы президента России как самовыдвиженец. По его словам, он не собрал необходимое количество подписей.

    «Сегодня последний день сдачи подписей – мы не готовы», – заявил Баташев.

    28 января подписи в свою поддержку в ЦИК представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович.

    Ранее от участия в президентской гонке отказались лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова.

    На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

    Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года, голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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    31 января 2024, 15:36 • Новости дня
    Блогер-эколог Баташев заявил, что выходит из борьбы за пост президента России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Блогер-эколог Анатолий Баташев, планировавший идти на выборы президента России как самовыдвиженец, принял решение выйти из президентской гонки.

    По словам Баташева, его команда, волонтеры, юристы проделали колоссальную работу, чтобы он и дальше боролся, но он принял другое решение, передает ТАСС.

    Он заявил, что не идет дальше в этот цикл, поскольку закон в России предельно четкий и понятный. «Сегодня последний день сдачи подписей – мы не готовы», – заявил Баташев.

    Ранее в среду выдвиженец на выборах президента от «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов подал в ЦИК заявление о выходе из предвыборной гонки. До этого об аналогичном решении объявили лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова.

    К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

    28 января подписи в свою поддержку в ЦИК представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки. В среду подписи в свою поддержку сдал выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин. Также это сделать планирует самовыдвиженец блогер Рада Русских.

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    31 января 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин объяснил, зачем ВСУ обстреливают мирные российские города

    Путин: ВСУ обстреливают мирные города, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ обстреливают мирные российские города, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Можно еще представить себе, зачем они обстреливают мирные города. Там несколько целей: отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов в рамках так называемого контрнаступления, показать, что они что-то могут, спровоцировать нас на ответные зеркальные действия для ударов по гражданским и мирным целям на территории самой Украины», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее во время встречи Путин заявил, что линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий.

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    31 января 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин: За последние годы сделано немало, есть что показать людям
    Путин: За последние годы сделано немало, есть что показать людям
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе обсуждения с избирателями изменений в стране доверенные лица кандидата обеспечат обратную связь от граждан, отметил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Я хочу выразить надежду на то, что вы в ходе своих встреч с избирателями не только будете говорить о том, что нами всеми сделано за последние годы, а сделано немало, хотя и не всех, может быть, результатов, которые мы считаем важными, удалось достичь. Но тем не менее есть что показать стране и людям. Но самое главное, на мой взгляд, заключается в том, чтобы в ходе живого общения с людьми была налажена обратная связь», – приводит его слова ТАСС.

    К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).


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    31 января 2024, 18:05 • Новости дня
    Эксперты оценили кампанию по выдвижению кандидатов в президенты России

    Политолог Шаповалов: Президентская кампания в России идет с четкостью отстроенной машины

    Эксперты оценили кампанию по выдвижению кандидатов в президенты России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    За полтора месяца до выборов кандидаты в президенты определили свои основные агитационные линии. Владимир Путин ведет спокойную и уверенную кампанию, Владислав Даванков «хайпует», Леонид Слуцкий идет по стопам основателя ЛДПР Владимира Жириновского, запуская по стране свои агитационные автобусы и задвигая в тень кандидат от КПРФ Николая Харитонова. К такому выводу пришли политологи и общественники в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Президентская кампания: кто попадет в итоговый бюллетень?»

    «В нынешней кампании по выборам президента РФ доминирующее положение и в информационной повестке, и в событийном ряде демонстрирует Владимир Путин», – отметил модератор дискуссии Фирдус Алиев, управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом. По его словам, Путин сформировал собственную повестку, проводит необходимые мероприятия, где обсуждаются вопросы экономики и промышленности, создания новых инфраструктурных проектов, которые учитывают интересы разных социальных групп.

    «Также Путин совершил обстоятельные и содержательные поездки на Дальний Восток – на Чукотку и в Хабаровский край. Затем в Калининградскую область, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Он ведет спокойную, уверенную кампанию. Очевидна тотальная поддержка кандидата: в его поддержку собрано больше 3,5 млн подписей», – напомнил аналитик.

    При этом риторика и поведение кандидатов должны соответствовать уровню выборов президента страны, то есть самому высокому уровню электоральной кампании, отметил Сергей Чернаков, политтехнолог, руководитель проекта «Экспертные клубы России». И в этой связи некоторые кандидаты явно недорабатывают. Среди них – представитель КПРФ Николай Харитонов. «Политическая риторика коммунистов прошлого была устремлена в будущее. Сейчас же во время кампании КПРФ мы видим позицию «взять и поделить». Это уже не работает. Коммунисты не угадали с Николаем Харитоновым, который ведет совершенно неяркую кампанию», – указал он.

    Эксперт также подверг критике кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова, который поставил свою подпись за Бориса Надеждина. «Как можно ставить подпись в поддержку кандидата, который не соответствует уровню избирательной кампании? Зачем карнавализировать выборы подобными выходками? Я это отношу к политической незрелости», – рассуждает Чернаков.

    На этом фоне в более выигрышной позиции оказался кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, который выступил с заявлениями в поддержку малого бизнеса и регионов. ЛДПР ведет классическую партийную кампанию. «Мы видели огромное количество кампаний, которые возглавлял и реализовывал Жириновский. В данном случае у них идет та же базовая агитационная работа: автобусы, которые в свое время Жириновский отправлял по всей стране для поиска способов коммуникации в регионах, те же знаменитые посещения рынков. Слуцкий во многом все это повторяет», – отметил Алиев.

    Действия других участников президентской гонки проанализировал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов, показав, что он и его «Российский общенародный союз» – патриоты, они за Путина. Что касается Андрея Богданова – он один из немногих, кто мог собрать реальные, качественные подписи. Но иностранный счет этому помешал, и он отказался от участия в избирательной кампании. Тем не менее Богданов напомнил о себе, напомнил, что «Российская партия свободы и справедливости» существует», – сказал Данилин.

    «Борис Надеждин – либеральный кандидат, какими в свое время были Ксения Собчак, Григорий Явлинский и другие. Я думаю, что Надеждину будет тяжело зарегистрироваться. Ирина Свиридова, которая является представителем «Демократической партии России», тоже напоминает о себе, показывает, что она – за президента, что она лояльный политический персонаж. У Рады Русских, очевидно, нет никаких шансов и политических перспектив. Это просто попытка привлечь внимание. Очень тяжело сдавать подписи людям, которые не имеют поддержку в обществе», – указал эксперт.

    «Если же говорить о внешней реакции на российскую электоральную кампанию, то президентские выборы в России привлекают внимание всего мира», – сказал Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ. По его словам, кампания только набирает обороты, но она уже «яркая, интересная, в ней представлены разнообразные политические оттенки и стратегии». «Все идет с четкостью хорошо отстроенной машины. У нас лидерская кампания, и на Западе, думаю, ни у кого нет сомнений в том уровне поддержке Путина, который есть у нас в стране», – указал политолог.

    Впрочем, это не отменяет попыток Запада добиться делегитимизации выборов в России, подчеркнула Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

    «Наши граждане и институты вовлечены во всестороннее и беспристрастное наблюдение за выборами. Наша задача – еще больше вовлечь в этот процесс максимальное количество людей. У нас выстроена огромная система общественного наблюдения, она есть в каждом регионе. В активе НОМ уже более 800 электоральных экспертов по всей стране. В целом мы планируем подготовить свыше 200 тыс. наблюдателей», – сообщила директор НОМ.

    Помимо этого, она рассказала, что сейчас в ЦИК проводится проверка подписей с помощью искусственного интеллекта. «Нейросеть тоже участвует в процедуре проверки подписных листов и иных документов. Она никоим образом не заменяет традиционную проверку. Но такой симбиоз искусственного интеллекта и лучших почерковедов дает результат с низким процентом ошибок», – заключила Булгакова.

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