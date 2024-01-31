До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.0 комментариев
ЦБ увидел интерес иностранных инвесторов к обмену заблокированными активами
Банк России видит интерес иностранных инвесторов к механизму обмена заблокированными активами на деньги со счетов типа «С», сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире».
По ее словам, в вопросе обмена активами многое будет зависеть от того, придут ли иностранные инвесторы, у которых есть деньги на счетах типа «С», за счет которых и предполагается выкуп активов и от того, насколько они будут активны, передает ТАСС. Шишлянникова добавила, что, исходя из тех переговоров у ЦБ есть некоторые ожидания того, что у иностранных инвесторов к этому проекту есть интерес.
По ее словам, при положительном исходе большая сумма инвестиций будет высвобождена из-под блокировки.
Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что в Еврокомиссии не разработан никакой механизм передачи доходов от реинвестирования замороженных российских активов Украине.