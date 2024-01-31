ЦБ увидел интерес иностранных инвесторов к обмену заблокированными активами

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, в вопросе обмена активами многое будет зависеть от того, придут ли иностранные инвесторы, у которых есть деньги на счетах типа «С», за счет которых и предполагается выкуп активов и от того, насколько они будут активны, передает ТАСС. Шишлянникова добавила, что, исходя из тех переговоров у ЦБ есть некоторые ожидания того, что у иностранных инвесторов к этому проекту есть интерес.

По ее словам, при положительном исходе большая сумма инвестиций будет высвобождена из-под блокировки.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что в Еврокомиссии не разработан никакой механизм передачи доходов от реинвестирования замороженных российских активов Украине.