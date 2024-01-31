До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.4 комментария
Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
За прошедшие сутки Южная группировка улучшила положение по переднему краю на Донецком направлении и поразила живую силу и технику 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны около Верхнекаменского, Артемовского, Красного, Клещеевки, Курдюмовки и Ленинского ДНР, сообщило Минобороны.
Потери противника на этом направлении составили 310 военнослужащих, танк, три бронемашины и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
На Южно-Донецком направлении Восточная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады в районах Новомихайловки ДНР. Кроме того, силы России поразили живую силу и технику 128-й бригады теробороны возле Урожайного и Старомайорского ДНР. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.
Западная группировка отразила шесть атак штурмовых групп 30, 32, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на Купянском направлении в районах Синьковки, Табаевки Харьковской области и Тернов ДНР. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 и гаубицу М777 производства США.
На Краснолиманском направлении Центральная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение живой силе ВСУ в районах Григоровки и Дзержинского ДНР. Кроме того, российские военные отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения у Ямполовки ДНР и Кузьмина ЛНР. Украинская сторона потеряла до 280 военнослужащих, две бронемашины и семь автомобилей.
На Запорожском направлении силы России нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ поблизости от Работина, Орехова, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 80 военнослужащих, танк, три бронемашины, два автомобиля и гаубица Д-30.
На Херсонском направлении в результате активных действий российских войск противник потерял до 30 военнослужащих и склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск уничтожены немецкий ЗРК IRIS-T, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Пеликан». Нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ, складу горючего, живой силе и технике в 136 районах.
Российская ПВО сбила девять снарядов РСЗО HIMARS. Уничтожен 81 украинский беспилотник, в том числе в районах Петровского, Токаревки Харьковской области, Житловки, Кременной ЛНР, Харцызска ДНР, Жовтневого, Орлянского Запорожской области и Новой Каховки Херсонской области.
Всего с начала СВО уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 512 беспилотников, 457 ЗРК, 14 860 танков и других бронемашин, 1211 РСЗО, 7906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 103 единицы спецтехники.