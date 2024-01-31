Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства

Директор ЦРУ Бернс: США больше не обладают неоспоримым превосходством в мире из-за России и Китая

Tекст: Вера Басилая

Бернс отметил, что президент России Владимир Путин восстанавливает оборонное производство в стране, таким образом, Москва уверена, что раздавит Украину и измотает ее западных сторонников, передает РИА «Новости».

Глава ЦРУ также считает, что этот год, скорее всего, будет тяжелым на поле боя на Украине, испытанием на выносливость, из-за чего Западу необходимо нарастить свои военные поставки Киеву, в противном случае США «забьют гол в свои ворота исторического масштаба».

По его мнению, поддержка Киева может дать США геополитическое преимущество, а также принесет дивиденды военно-промышленному комплексу страны.

Газета ВЗГЛЯД писала, что победа России на Украине станет благом для всего мира.