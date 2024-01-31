Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.7 комментариев
Хабаровчанку приговорили к восьми годам лишения свободы за госизмену
Хабаровчанка приговорена к восьми годам лишения свободы за госизмену
Хабаровский краевой суд приговорил местную жительницу к восьми годам лишения свободы за государственную измену – она отправляла деньги украинским военным для покупки оружия.
По материалам управления, в прошлом году «сторонница деструктивных общественных объединений антироссийской направленности», действуя по мотивам политической ненависти и вражды, переводила личные деньги для приобретения Вооруженными силами Украины оружия, боеприпасов и обмундирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Хабаровскому краю.
Отмечается, что в отношении женщины было заведено уголовное дело по ст. 275 УК Росси («госизмена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России»).
«Рассмотрев материалы уголовного дела, Хабаровский краевой суд признал ее виновной в совершении инкриминируемого преступления и приговорил ее к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сообщает хабаровское УФСБ.
Ранее сообщалось, что ФСБ выявила вступившую в украинскую террористическую организацию жительницу Удмуртии.