Съезд «Движения Первых» открылся на выставке «Россия»

Перед участниками съезда выступили юные певцы с собственными песнями и «Хор Первых», а ведущие вдохновляли мотивационными «кричалками».

Перед участниками съезда с приветственным словом выступила зампредседателя правительства Татьяна Голикова. «Уже 200 тыс. российских семей вошли в это движение – и нам важно, чтобы вы несли это в регионы, в место, где вы живете, в муниципалитеты. Потому что семья – основная ценность не только страны, но и нашего с вами движения. Желаю вам успеха, найти тут друзей и единомышленников. Мы очень на вас рассчитываем – мы с вами первые, и всегда должны быть в движении», – подчеркнула Голикова.

По словам председателя правления «Движения Первых» Григория Гурова, на съезде будут определены приоритетные направления работы, обсуждены развитие самоуправления в движении и сформирован федеральный совет Первых. Одной из ключевых тем съезда станет увеличение возрастного порога участников-обучающихся до 25 лет, которое, как отметил Гуров, поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО в университетскую жизнь.

Полноценным соведущим мероприятия наравне с певцом Стасом Море и участницей «Движения Первых» Алиной Бусловой стал искусственный интеллект, который на протяжении всей церемонии пытался понять, кто такие Первые и какая у них миссия. Ведущие поведали ИИ про ориентиры, которым следуют в движении, о традиционных семейных ценностях страны.

Кроме того, были показаны ряд тематических роликов: участники смогли увидеть масштаб совместно проделанной работы за год и как за такое короткое время движение объединило более 4 млн человек: 49 детских и молодежных общественных организаций, созданы 89 региональных и 43 тыс. первичных отделений.

Также всех делегатов и участников съезда поприветствовали с МКС. Российские космонавты Олег Коноренко, Николай Чуб и Константин Борисов записали послание из космоса, на высоте более 400 км над землей.

Второй съезд «Движения Первых» проходит на территории Международной выставки-форума «Россия» с 30 января по 1 февраля. Участники специальной программы – более трех тысяч человек из всех регионов страны. Съезд стал пространством для сотворчества основных участников воспитательного процесса – детей, родителей и наставников и объединил более трех тысяч человек из 89 регионов России.

Съезд – высший руководящий орган «Движения Первых». В нем принимают участие активисты разных возрастов, которые вместе со взрослыми решают актуальные вопросы организации, определяют будущие направления работы.

Ранее участники «Совета Первых» обсудили развитие инициатив и поделились планами работы над проектами на 2024 год.