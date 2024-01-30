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Съезд «Движения Первых» открылся на выставке «Россия»
Открытие съезда «Движения Первых» с участием представителей из 89 регионов состоялось на Международной выставке-форуме «Россия», где были подведены итоги Года педагога и наставника.
Перед участниками съезда выступили юные певцы с собственными песнями и «Хор Первых», а ведущие вдохновляли мотивационными «кричалками».
Перед участниками съезда с приветственным словом выступила зампредседателя правительства Татьяна Голикова. «Уже 200 тыс. российских семей вошли в это движение – и нам важно, чтобы вы несли это в регионы, в место, где вы живете, в муниципалитеты. Потому что семья – основная ценность не только страны, но и нашего с вами движения. Желаю вам успеха, найти тут друзей и единомышленников. Мы очень на вас рассчитываем – мы с вами первые, и всегда должны быть в движении», – подчеркнула Голикова.
По словам председателя правления «Движения Первых» Григория Гурова, на съезде будут определены приоритетные направления работы, обсуждены развитие самоуправления в движении и сформирован федеральный совет Первых. Одной из ключевых тем съезда станет увеличение возрастного порога участников-обучающихся до 25 лет, которое, как отметил Гуров, поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО в университетскую жизнь.
Полноценным соведущим мероприятия наравне с певцом Стасом Море и участницей «Движения Первых» Алиной Бусловой стал искусственный интеллект, который на протяжении всей церемонии пытался понять, кто такие Первые и какая у них миссия. Ведущие поведали ИИ про ориентиры, которым следуют в движении, о традиционных семейных ценностях страны.
Кроме того, были показаны ряд тематических роликов: участники смогли увидеть масштаб совместно проделанной работы за год и как за такое короткое время движение объединило более 4 млн человек: 49 детских и молодежных общественных организаций, созданы 89 региональных и 43 тыс. первичных отделений.
Также всех делегатов и участников съезда поприветствовали с МКС. Российские космонавты Олег Коноренко, Николай Чуб и Константин Борисов записали послание из космоса, на высоте более 400 км над землей.
Второй съезд «Движения Первых» проходит на территории Международной выставки-форума «Россия» с 30 января по 1 февраля. Участники специальной программы – более трех тысяч человек из всех регионов страны. Съезд стал пространством для сотворчества основных участников воспитательного процесса – детей, родителей и наставников и объединил более трех тысяч человек из 89 регионов России.
Съезд – высший руководящий орган «Движения Первых». В нем принимают участие активисты разных возрастов, которые вместе со взрослыми решают актуальные вопросы организации, определяют будущие направления работы.
Ранее участники «Совета Первых» обсудили развитие инициатив и поделились планами работы над проектами на 2024 год.