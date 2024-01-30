Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.4 комментария
Московскому школьнику сломали нос из-за спора о Николае Втором
Два школьника подрались после уроков в Москве из-за разгоревшегося спора о Николае Втором, сообщили в правоохранительных органах.
Как сообщил источник ТАСС, после уроков двое школьников по дороге домой подрались из-за спора о правлении Николая Второго, при этом один из них негативно отозвался об императоре, а второй школьник был не согласен с ним, в результате этого спора произошла драка.
По его словам, одному из учеников сломали нос, правоохранительные органы начали проверку.
Ранее самарский школьник поджег одноклассницу за отказ дать списать.