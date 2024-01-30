Британия раздумала закупать у Японии снаряды для поставок Украине

WSJ: Лондон передумал закупать снаряды у Японии для продолжения поддержки Украины

Tекст: Ольга Никитина

Источники The Wall Street Journal сообщили, что официального предложения со стороны Британии в адрес Японии так и не было сделано. Конкретные причины того, почему Лондон отказался от этих планов, не указываются, передает ТАСС.

При этом сообщается, что предварительно был изучен вопрос того, могут ли британские ВС использовать артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, произведенные японской компанией Komatsu по лицензии британской BAE Systems.

В британском военном ведомстве заверили, что намерены вместе с партнерами «обеспечивать Украину в лучшем виде».

Ранее сообщалось, что ВСУ перешли к экономии боеприпасов.