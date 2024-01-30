Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.8 комментариев
Британия раздумала закупать у Японии снаряды для поставок Украине
WSJ: Лондон передумал закупать снаряды у Японии для продолжения поддержки Украины
Британские власти решили отказаться от планов закупки у Японии снарядов калибра 155 мм, предназначенных для пополнения собственных запасов на фоне поставок вооруженным силам Украины боеприпасов британского производства, пишут американские СМИ.
Источники The Wall Street Journal сообщили, что официального предложения со стороны Британии в адрес Японии так и не было сделано. Конкретные причины того, почему Лондон отказался от этих планов, не указываются, передает ТАСС.
При этом сообщается, что предварительно был изучен вопрос того, могут ли британские ВС использовать артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, произведенные японской компанией Komatsu по лицензии британской BAE Systems.
В британском военном ведомстве заверили, что намерены вместе с партнерами «обеспечивать Украину в лучшем виде».
Ранее сообщалось, что ВСУ перешли к экономии боеприпасов.