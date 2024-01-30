Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.17 комментариев
В Киевской области прогремели взрывы
В столичном регионе Украины ранним утром вторника прозвучали взрывы.
В Киевской области работает система противовоздушной обороны, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.
В области и ряде других регионов Украины в настоящее время объявлена воздушная тревога.
Накануне ночью взрывы прогремели в Ровненской области Украины.