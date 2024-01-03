Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.0 комментариев
Самолет Москва – Махачкала экстренно сел в Волгограде
Самолет Москва – Махачкала экстренно сел в Волгограде из-за технических проблем
Летевший из Москвы в Махачкалу самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда, сообщила пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.
По ее словам, самолет сел благополучно, вынужденная посадка в аэропорту Волгограда в 11.54 произошла по техническим причинам, передает РИА «Новости».
В декабре летевший из Нью-Йорка в Ташкент самолет авиакомпании Uzbekistan Airways экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за буйного пассажира на борту.