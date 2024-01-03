Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.8 комментариев
Al Jazeera: Число погибших в секторе Газа превысило 22 тыс. человек
Al Jazeera: Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 22 тыс. человек
По меньшей мере 22 тысячи 185 человек были убиты в результате израильских атак в секторе Газа с 7 октября, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
При этом количество раненых в ходе военных действий уже превысило 57 тысяч человек, сообщат Al Jazeera, передает ТАСС.
В то же время число погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль составляет 1 тыс. 139 человек, подсчитал телеканал.
Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал «бессовестными» и осудил израильские удары по больнице «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, в ходе которых погиб пятидневный младенец.