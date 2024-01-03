Al Jazeera: Число погибших в секторе Газа превысило 22 тыс. человек

Al Jazeera: Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 22 тыс. человек

Tекст: Денис Тельманов

При этом количество раненых в ходе военных действий уже превысило 57 тысяч человек, сообщат Al Jazeera, передает ТАСС.

В то же время число погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль составляет 1 тыс. 139 человек, подсчитал телеканал.

Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал «бессовестными» и осудил израильские удары по больнице «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, в ходе которых погиб пятидневный младенец.