CAS не рассматривал командные результаты российских фигуристов на Олимпиаде

Tекст: Ольга Иванова

Решение ISU связано с дисквалификацией российской фигуристки Камилы Валиевой. При этом в сообщении отмечается, что последствия, связанные с дисквалификацией задним числом Валиевой, не входят в рамки данной арбитражной процедуры и должны быть рассмотрены ISU, передает РИА «Новости».

В понедельник CAS решил дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Результат был обнародован во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент Валиева уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.