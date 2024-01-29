Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.11 комментариев
CAS не рассматривал командные результаты российских фигуристов на Олимпиаде
Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит судьбу медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине 7 февраля, сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
Решение ISU связано с дисквалификацией российской фигуристки Камилы Валиевой. При этом в сообщении отмечается, что последствия, связанные с дисквалификацией задним числом Валиевой, не входят в рамки данной арбитражной процедуры и должны быть рассмотрены ISU, передает РИА «Новости».
В понедельник CAS решил дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.
Напомним, международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Результат был обнародован во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент Валиева уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.