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    Запад нашел ответ на провальный «контрнаступ» Украины
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад опасается продовольственной монополии России

    Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    46 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    11 комментариев
    27 января 2024, 23:53 • Новости дня

    В Россию доставлено более 885 тыс. яиц из Турции

    Таможенное оформление и ветконтроль прошли более 885 тыс. яиц из Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Объединенная зерновая компания доставила в Россию партию куриных яиц из более 885 тыс. штук, которые прошли процедуру таможенного оформления и ветеринарный контроль.

    Партия прибыла в страну 27 января и в ближайшее время будет передана для продажи российским покупателям, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

    Ранее президент России Владимир Путин, комментируя рост цен на куриное яйцо на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа заявил, что российские власти не сориентировались и вовремя не открыли импорт яиц, чтобы остановить рост цен на них.

    Также в ходе прямой линии Путин объяснил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения.

    Заместитель главы Минсельхоза Максим Титов заявлял, что цены на яйца снизятся в ближайшее время. А по данным Росстата, производство куриных яиц в России по итогам 2023 года возросло на 1,8% в сравнении с показателями 2022 года и составило 38 млрд 56 млн штук.

    25 января 2024, 03:19 • Новости дня
    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76

    Зеленский призвал провести международное расследование крушения Ил-76

    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76
    @ Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, отметив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

    Как указал Зеленский во время обращения, опубликованного в его Telegram-канале после полуночи, ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. По его словам, он поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Киеве. Он подчеркнул, что Украина «будет настаивать на международном расследовании», передает РИА «Новости».

    В среду российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за сбитого киевским режимом Ил-76.

    Позже зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Франция отказалась назначить срочное заседание Совбеза ООН по сбитому Ил-76 в Белгородской области. Он назвал такое решение попыткой выгородить киевский режим и «выиграть время» и дать своим «украинским клиентам» время выдумать хоть какое-то «правдоподобное объяснение происходящего».

    Коментарии (39)
    25 января 2024, 18:06 • Новости дня
    Эксперты: ВСУ уничтожили Ил-76 с пленными украинскими военными из засады
    Эксперты: ВСУ уничтожили Ил-76 с пленными украинскими военными из засады
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство ПВО Украины, скорее всего, точно знало, во сколько и куда прибудет Ил-76 с украинскими военнопленными. Может быть, это не знал расчет, который пускал зенитную ракету, но те, кто дали приказ на пуск – знали определенно, считают военные эксперты.

    Несмотря на то, что сбитый самолет принадлежал Воздушно-космическим силам, а экипаж состоял из офицеров, сам рейс был «стопроцентно мирным и стопроцентно беззащитным», поскольку перевозил военнопленных для заранее согласованного обмена, указывают авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». По их мнению, катастрофа Ил-76 – военное преступление.

    «Это невозможно списать на ошибку, «дружественный огонь», пусть и в таком странном исходе, случайность. ВСУ подло, фактически из засады, расстреляли не крейсер, не танк, не платформу для пуска ракет. Они расстреляли мирняк. Де-юре это был военный рейс, несомненно. Де-факто – гражданский. Такой же, как Ту-154, сбитый Украиной над Черным морем в 2001-м. Такой же, как «Боинг», сбитый Украиной над Донбассом в 2014-м», – подчеркивают эксперты.

    Авторы полагают, что руководство ПВО Украины наверняка знало о том, во сколько и куда прибудет Ил-76 с военнопленными, и о том, какой груз на его борту. Однако об этом мог не знать расчет, осуществивший пуск ракеты. «Но те, кто дали приказ на пуск – знали определенно», – считают эксперты.

    Эксперты считают, что требование со стороны Владимира Зеленского «международного расследования» катастрофы указывает на причастность Киева к преступлению, иначе все бы было объяснено логикой уничтожения военного самолета противника. «Чего тут расследовать, если все произошло по законам войны. Само требование «расследования» – это саморазоблачение Киева», – резюмировали авторы публикации.

    Напомним, в среду Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, отметив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

    Ранее во Франции сказали, как ВСУ могли сбить Ил-76.

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    25 января 2024, 12:30 • Новости дня
    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76

    Политолог Скачко: Украинское государство не способно взять ответственность за трагедию с Ил-76

    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Длительное отсутствие реакции со стороны Украины говорит о причастности ВСУ к крушению Ил-76. В своем стремлении отрицать очевидное Зеленский напоминает Леонида Кучму во время инцидента с самолетом «Сибирь». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту.

    «Цель заявлений Зеленского – убедить общественность в полном отсутствии вины Украины. Собственно, для этого он и упоминает ГУР, которое якобы должно выяснять обстоятельства гибели военнопленных. Уверен, что это ведомство до последнего будет пытаться доказать, что ВСУ били по самолету, в котором перевозились боеприпасы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Зеленский демонстрирует типичное поведение, которое свойственно украинскому руководству еще со времен Леонида Кучмы. Напомню, именно при этом президенте силами местных военных был сбит российский самолет «Сибирь». Правительство «братского» государства до последнего отрицало причастность к случившемуся», – считает собеседник.

    «Однако тогда, под давлением неопровержимых доказательств, Украина все-таки признала свою вину. Неспособность согласиться с очевидным, искренне раскаяться в собственных ошибках – все это признаки слабых лидеров, для которых репутация в информационном поле играет куда более важную роль, чем моральная составляющая», – подчеркивает эксперт.

    «Несмотря на то что Зеленский выбрал традиционную для Украины тактику «отрицания очевидного», косвенным подтверждением вины его офиса можно считать и длительное отсутствие какой-либо реакции на произошедшее. Скорее всего, ему пришлось целый день согласовывать приемлемую позицию по катастрофе с западными политиками», – уточняет он.

    «Действия украинского руководства подставили США и ЕС. Фактически Вашингтон и Брюссель снабжают вооружением государство, открыто нарушающее Женевскую декларацию о терроризме. Такой взгляд на события не понравится западной публике, поэтому отнекиваться от причастности к катастрофе с Ил-76 будет не только Украина, но и ее покровители», – резюмирует Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту. По его словам, в настоящее время ГУР занимается выяснением судьбы солдат, находившихся на самолете. Он также поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных. Зеленский подчеркнул, что страна будет настаивать на «международном расследовании».

    «Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», – прокомментировал слова Зеленского пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, Украина совершила чудовищный акт, который «не поддается пониманию».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия стала следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит. «Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО», – указал он.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО ВСУ. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Списки граждан, подлежащих обмену, были согласованы за три дня до катастрофы, отметила в своем Telegram-канале главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Кроме того, она опубликовала полный перечень солдат ВСУ, находившихся на борту самолета в момент крушения. Издание «Фонтанка» собрала информацию об этих людях.

    В связи с трагедией Россия запросила срочное заседание СБ ООН. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленных. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

    Между тем Франция, занимающая пост председателя СБ ООН, отказалась назначить срочное заседание. Как отметил в своем Telegram-канале зампостпреда РФ при организации, данное поведение объясняется потребностью Парижа дать «своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего».

    При этом на фоне трагедии верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости отправки Украине системы запуска ракет большой дальности.

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    26 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объявление русских нетитульной нацией и их истребление на исторических землях России – современной Украине – является геноцидом, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами – участниками специальной военной операции.

    Геополитический противник России совершил госпереворот на Украине и начал физически истреблять всех, кто был готов выстраивать нормальные отношения с Россией, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Мы тем не менее очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной», – сказал президент.

    «Это геноцид, по-другому назвать нельзя», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Русских там объявили нетитульной нацией – закон приняли – на наших исторических территориях», – добавил он, признавшись, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику.

    После распада Советского Союза Украина оказалась во власти националистов и тех, кто их представляет, продолжил Путин.

    «Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины <…>, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители, очень быстро подчиняли всех своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки», – сказал он.

    Ранее в Кремле заявили об устроенном Украиной геноциде русского народа.

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    25 января 2024, 22:30 • Новости дня
    Турция официально одобрила вступление Швеции в НАТО

    Эрдоган утвердил вступление Швеции в НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ об утверждении ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО, документ опубликован в дополнительном номере официального правительственного вестника Resmi gazete.

    Указом признано целесообразным утвердить «Протокол об участии Королевства Швеция в Североатлантическом договоре», который был подписан в Брюсселе 5 июля 2022 года, передает РИА «Новости».

    Закон вступает в силу со дня публикации.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ратификацию турецким парламентом принятия Швеции в НАТО суверенным решением Турции.

    Политологи Станислав Ткаченко и Владимир Корнилов пояснили газете ВЗГЛЯД, что Анкара, вероятно, обменяла вступление Швеции в НАТО на экономические или военные преференции.

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    25 января 2024, 22:02 • Новости дня
    Российская ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    Российская ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства российской системы противовоздушной обороны уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, в четверг около 20.30 мск киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории России с применением РСЗО Vampire, передает ТАСС.

    «Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области», – сообщили в Минобороны.

    Накануне средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью.

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    27 января 2024, 05:38 • Новости дня
    Госдеп одобрил продажу Турции истребителей F-16

    Госдеп США одобрил продажу Турции вооружений на 23 млдр долларов, в том числе истребителей F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США разрешил возможную продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на общую сумму 23 млрд долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

    «Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности», – передает ТАСС сообщение Агентства.

    Отмечается, что за наличие F-16 у Турции повысит «потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО», что важно для «политической и экономической стабильности в Европе».

    При этом в Госдепе считают, что поставки «не изменят базовый военный баланс в регионе.

    Конгресс США должен в течение 30 дней рассмотреть потенциальную сделку и одобрить или заблокировать ее.

    Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган называл поставку F-16 условием для одобрения приятия в НАТО Швеции. 23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что турецкая сторона ожидает окончания процесса по продаже истребителей F-16.

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    27 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
    Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки на Купянском направлении военнослужащие Западной группировки войск отразили пять атак украинских штурмовиков в районах Синьковки Харьковской области и Тернов ДНР, сообщило Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили до 25 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 44-го стрелкового батальона в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Кировска ДНР и Серебрянского лесничества.

    ВСУ потеряли на этом направлении до 100 военнослужащих и гаубицу Д-20.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила две украинские атаки в районах Шумов и Богдановки, а также поразила живую силу и технику ВСУ рядом с Красным, Клещеевкой, Андреевкой, Георгиевкой, Новомихайловкой ДНР.

    Противник потерял до 250 военнослужащих, две бронемашины и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки украинских штурмовиков 127-й бригады теробороны у Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике украинской армии в районе Макаровки ДНР.

    Потери противника составили до 115 военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки «Акация».

    На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Работина и Нестерянки Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, бронемашину и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы силы России поразили самоходную артиллерийскую установку «Акация» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 15 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

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    26 января 2024, 19:42 • Новости дня
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Две ракеты по российскому самолету Ил-76 с украинскими военнопленными на борту выпустила противовоздушная оборона Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками специальной военной операции.

    «Во-первых, были зафиксированы пуски двух ракет с территории, подконтрольной киевскому режиму, в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Отреагировать было практически невозможно», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин исключил версию с «дружественным огнем» российских военных, пояснив, что это невозможно из-за технических особенностей и системы «свой – чужой».

    «Во-вторых, это не могло быть ни при каких обстоятельствах «дружественным огнем», как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО, не армейскими средствами ПЗРК и так далее, а системами, ракетами ПВО. Это видно по элементам поражения. Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоит система «свой – чужой», и сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы техникой», – пояснил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что результаты расследования по сбитому в Белгородской области Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

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    25 января 2024, 11:45 • Новости дня
    Турция заверила в неизменности позиции по военным кораблям в Черном море

    РИА «Новости»: Турция заверила в неизменности позиции по военным кораблям в Черном море

    Tекст: Ольга Никитина

    Никаких изменений в позиции Турецкой Республики по недопуску военных кораблей в Черное море не произошло, заявили в администрации турецкого лидера.

    Источник РИА «Новости» заверил, что Турция соблюдает Конвенцию Монтре.

    Так турецкая сторона прокомментировала заявления из США о намерении обсудить судоходство в Черном море.

    Напомним, помощник шефа Пентагона Селеста Уолландер ранее заявляла, что США намерены проработать с Турцией вопрос судоходства в Черном море.

    В начале января власти Турции опровергали сообщения о том, что якобы пропустили через черноморские проливы минные тральщики, которые Британия подарила Украине.

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    26 января 2024, 15:21 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о постоянных обстрелах позиций ВСУ и больших потерях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пленный командир роты 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Червона калина» капитан Денис Винник рассказал о постоянных обстрелах украинских позиций в районе Вербового и Работина.

    ВС России атакуют позиции ВСУ в районе Вербового и Работина с использованием FPV-дронов, дронов со сбросами и минометами, рассказал Винник, передает ТАСС. Постоянные обстрелы осложняют эвакуацию тел погибших, добавил он.

    По словам военнопленного, подразделение постоянно несет потери, несмотря на то, что не предпринимает никаких активных действий. Винник также пожаловался на плохое психологическое состояние солдат.

    «Люди устали уже, долго на выезде. Скажем так, психологическое состояние ниже нормы. <…> По штату 118 [человек в роте], фактически сейчас человек 40. В декабре было пополнение – взвод», – рассказал он.

    Винник также рассказал о том, как к украинским военнослужащим относятся в плену в России. «Относятся нормально к нам. Медицинскую помощь оказали, перебинтовали, сделали снимки. Осколки все не доставали, потому что близко к сухожилию. Сказали, что, если пока не беспокоит, нет необходимости все доставать», – сказал он.

    Ранее украинский пленный Петр Котельник рассказал о шантаже военкоматов.

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    27 января 2024, 06:15 • Новости дня
    В группировке войск «Запад» сформировали роту ударных дронов

    В группировке войск «Запад» сформировали роту ударных беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Рота операторов беспилотных летательных аппаратов сформирована в составе группировки войск «Запад», бойцы ежедневно поражают живую силу и технику ВСУ, сообщает Минобороны России.

    «После получения команды операторы беспилотников уничтожили обнаруженные боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину ВСУ», – привели в Минобороны пример боевого применения дронов.

    Российское военное ведомство отмечает, что ежедневно операторы ударных дронов поражают несколько различных целей, включая скопления живой силы противника.

    Также в Минобороны России подчеркнули, что опыт проведения спецоперации показал эффективность беспилотников, причем как в разведке, так и для поражения огневых точек, складов и укреплений противника.

    При этом характеристики и тактику применения дронов российские военные  продолжают совершенствовать прямо на передовой, подчеркнули в военном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», который способен развивать скорость до 200 км в час и может находиться в воздухе в до 1,5 часов на высоте до 5 км и до 50 км от базы.

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    25 января 2024, 12:34 • Новости дня
    Россия, Турция и Иран осудили нападения Израиля на Сирию

    Tекст: Ольга Никитина

    Нападения Израиля на Сирию нарушают международное право и территориальную целостность республики, говорится в совместном заявлении России, Турции и Ирана по итогам 21-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

    Текст заявления зачитал замглавы МИД Казахстана Алибек Бакаев, передает ТАСС.

    Страны астанинского формата также выразили беспокойство гуманитарной катастрофой в Газе и призвали положить конец жестокому нападению Израиля на палестинцев и направить гуманитарную помощь в Газу. Они призвали исполнить резолюцию ГА ООН от 2023 года, которая требует немедленного прекращения огня в зоне конфликта.

    Кроме того, Россия, Турция и Иран договорились о проведении саммита на высшем уровне. Встреча пройдет в России.

    Стороны также подчеркнули ведущую роль астанинского процесса в продвижении устойчивого урегулирования сирийского кризиса и призвали возобновить работу Конституционного комитета Сирии.

    Ранее сообщалось, что член Корпуса стражей исламской революции погиб в результате удара Израиля по Дамаску.

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    27 января 2024, 17:13 • Новости дня
    В МИД пообещали не бросать российских военнопленных после атаки на Ил-76

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на срыв Киевом обмена военнопленными из-за атаки на Ил-76 Москва продолжит работу над возвращением находящихся в плену российских военнослужащих, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Никто не снимает [вопрос о возвращении пленных] в связи с вот этой трагедией. Мы не снимаем вопрос, что ребята, находящиеся в плену, что мы их бросим и не будем за них бороться», – сказал Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что не следует полностью доверять Киеву в подобных вопросах, поскольку передаваемая украинской стороне информация «может быть использована во вред».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по российскому Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, потерпевшему крушение в Белгородской области, стреляли из американской или французской системы ПВО.

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    25 января 2024, 14:35 • Новости дня
    Центробанк Турции повысил учетную ставку до 45%

    Tекст: Кристина Цыцура

    Центробанк Турции повысил учетную ставку на 250 базисных пунктов, до 45%, стало известно после заседания Совета по монетарной политике.

    Сообщается, что ставки аукциона недельного репо, с 42,5% до 45%, передает ТАСС.

    В ЦБ уточнили, что общая инфляция выросла в соответствии с прогнозом, а текущий уровень внутреннего спроса, жесткость цен на услуги и риски поддерживают давление инфляции.

    Также подчеркивается, что баланс спроса и ужесточения денежно-кредитной политики соответствует ожиданию.

    В ноябре ЦБ Турции повысил учетную ставку до 40%.

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