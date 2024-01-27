Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
В МИД пообещали не бросать российских военнопленных после атаки на Ил-76
Несмотря на срыв Киевом обмена военнопленными из-за атаки на Ил-76 Москва продолжит работу над возвращением находящихся в плену российских военнослужащих, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Никто не снимает [вопрос о возвращении пленных] в связи с вот этой трагедией. Мы не снимаем вопрос, что ребята, находящиеся в плену, что мы их бросим и не будем за них бороться», – сказал Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Дипломат отметил, что не следует полностью доверять Киеву в подобных вопросах, поскольку передаваемая украинской стороне информация «может быть использована во вред».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по российскому Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, потерпевшему крушение в Белгородской области, стреляли из американской или французской системы ПВО.