Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
«Роснефть» за 2023 году заплатила 4 трлн рублей налогов
Нефтегазовая компания «Роснефть» по итогам 2023 года выплатила 4 трлн рублей налогов в федеральный бюджет России, заявил вице-президент нефтяной компании Сергей Менжинский на выставке-форуме «Россия».
В первом полугодии 2023 года нефтяная компания выплатила 2,1 трлн рублей налогов, что на 20% выше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант».
По словам Менжинского, компания за последние пять лет перечислила в бюджет страны около 18 трлн рублей налогов. Он добавил, что каждый шестой рубль, поступающий в бюджет страны, перечислен «Роснефтью».
Также вице-президент сообщил заявил о рекордной добыче газа в 2023 году. Компании удалось нарастить объем добычи на 42%, до 106 млрд куб. м.