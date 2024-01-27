Депутат: Путин внимателен ко всем чаяниям участников СВО и членов их семей

Депутат Матвейчев: Путин испытывает огромную благодарность студентам-участникам СВО и их родителям

Tекст: Андрей Резчиков

«У нас модно ругать молодежь, мол, поколение снежинок... Это справедливо лишь частично, в основном в отношении релокантов, и не касается большей части нашей молодежи, которая сделала другой выбор – пошла на СВО, собирает дроны, изобретает полезные штуки для армии, активно участвует в волонтерской и донорской деятельности. Ребята умные и целеустремленные, то есть молодежь абсолютно светлая, можно городиться ею», – отметил Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Особенно приятно, что президент регулярно встречается с молодежью, не боится жестких вопросов и общается на одной волне. Я не припомню, чтобы молодежь по душам разговаривала с Джо Байденом или Эммануэлем Макроном, – продолжил собеседник. – Путин испытывает огромную благодарность студентам-участникам СВО и их родителям. Здесь прежде всего заслуга родителей, которые прививают патриотические ценности, рассказывают истории своей семьи, о дедушке, который воевал, о бабушке, которая в 16 лет стояла возле станка… Когда человек не ропщет и не злится по каждому поводу, то и ребенок вырастает не инфантильным, а ответственным гражданином».

Матвейчев особенно отметил чуткую реакцию президента на запросы участников спецоперации. «Владимир Путин внимателен ко всем чаяниям и потребностям участников СВО и членов их семей. Это проистекает из того, что президент ощущает долг государства перед каждым гражданином. Люди жертвуют своей жизнью, отдают за Родину самое дорогое, что у них есть. И в этом смысле мы перед ними в неоплатном долгу, поэтому здесь нет места для торга», – подчеркнул спикер.

Депутат отметил слова Путина о том, что в ходе СВО Россия не стремится к территориальным приобретениям. «У нас своей земли – до Чукотки, многим поколениям предстоит обживать и обустраивать ее. При проведении СВО мы прежде всего руководствовались безопасностью России. Десятки биолабораторий на территории Украины, их непонятные движения вокруг создания атомной бомбы, разговоры о вступлении в НАТО, непосредственная угроза русским, которых ВСУ планировали уничтожить в ходе наступления и создания в Донбассе гигантской группировки – все это причина СВО», – пояснил Матвейчев.

По его словам, нежелание европейских партнеров разговаривать с Россией о коллективной безопасности и их недоговороспособность также привела к нынешнему кризису.

В пятницу президент России Владимир Путин провел встречу со студентами-бойцами СВО в Санкт-Петербургском морском техническом университете. По его словам, студенты из разных вузов со всех российских регионов сдали 19 тонн крови для поддержки военных на спецоперации. Путин выразил большую благодарность тем, кто временно променял студенческую скамью на участие в защите Отечества, а также поблагодарил родителей собравшихся военных, которые воспитали таких отважных и благородных людей, чувствующих свою ответственность за страну.

«Это в характере нашего народа в трудный момент для Родины себя не жалеть, подставлять плечо стране. Это лишний раз показывает, что у нас из поколения в поколение это передается, кто бы чего в разные периоды времени ни говорил, какая у нас молодежь», – сказал российский лидер.

По его словам, студенты в целом очень живо реагируют на происходящее в стране и вокруг нее. «19 тонн крови сдали студенты-доноры из разных вузов со всех регионов России для поддержки наших бойцов. И это процесс, который постоянно продолжается», – рассказал глава государства.

В ходе беседы Путин заявил, что участники СВО имеют право «не только на заработную плату, но и выплату денежного довольствия, она достаточно приличная с учетом среднего дохода по стране – 200 и больше тысяч рублей в месяц». Глава государства также заявил, что члены семей участников спецоперации будут освобождены от имущественного налога. При этом планируется упростить процесс сбора документов для получения страховых выплат бойцам.