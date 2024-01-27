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    Украина подтвердила план по обмену погибших в сбитом Ил-76 пленных
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    36 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    40 комментариев
    27 января 2024, 10:25 • Новости дня

    Волонтер: Потомки героев блокадного Ленинграда продолжают борьбу с нацизмом в зоне СВО

    Волонтер Победы Рябова: Задача потомков жителей блокадного Ленинграда – защитить историю России от переписывания

    Волонтер: Потомки героев блокадного Ленинграда продолжают борьбу с нацизмом в зоне СВО
    @ Сергей Шиманский/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Между защитниками блокадного Ленинграда и нынешней молодежью есть связь поколений: ветераны выстояли 80 лет назад, а продолжатели их дела сейчас сражаются с неонацизмом в зоне спецоперации, сказала газете ВЗГЛЯД Анастасия Рябова, исполнительный директор движения «Волонтеры Победы». В субботу в Санкт-Петербурге отмечается 80-летие полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады.

    «Сейчас, на мой взгляд, как никогда актуально помнить прошлое своей страны, своей семьи. Мы видим, как наши противники каждый день пытаются переписать историю. Но я также вижу, как современное российское общество, а главное – молодое поколение, противостоит этому», – сказала Анастасия Рябова, исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

    «В рядах «Волонтеров Победы» на данный момент более 700 тыс. человек из самых разных уголков России и еще 59 стран. И каждый день эти ребята проводят памятные мероприятия, помогают ветеранам, знакомят подрастающее поколение с историей, – продолжила собеседница. – Прямо сейчас в Санкт-Петербурге собрались потомки защитников Ленинграда, участники международного слета «Внуки Победы. Ленинград». Каждый из них знает историю своего предка и гордится ею. Это ли не показатель того, как общество хранит историю и заботится о ней?».

    Рябова отметила также, что «защищать нашу историю и противостоять фейкам – это, как минимум, наша обязанность перед теми, кто в годы Великой Отечественной войны боролся за мир, и перед современными героями, которые в зоне СВО борются с нацизмом».

    «Смогли бы мы посмотреть в глаза нашим прадедушкам, если бы во всем мире считали, что Советский Союз не сражался с нацистами и не внес решающий вклад в победу во Второй мировой войне? Готовы ли мы жить в мире, где наши дети не будут знать историю настоящих героев? Лично я уверена, что мы такого не допустим. От нас и наших действий зависит наше будущее», – подчеркнула исполнительный директор «Волонтеров Победы».

    Рябова отмечает, что участники спецоперации на фронте продолжают миссию своих предков по борьбе с угрозой нацизма. Она напомнила, что «среди наших ребят есть те, кто добровольно ушел на фронт». «И во многом к этому решению их подтолкнуло знакомство с ветеранами Великой Отечественной войны и очевидцами тех событий. И нынешние бесстрашные и отважные поступки наших бойцов на передовой прекрасно демонстрируют, что связь поколений есть», – добавила собеседница.

    По мнению Рябовой, Европа забыла уроки Второй мировой войны и поддержала возрождение нацизма в новой форме. «Возможно, нашим европейским коллегам проще забыть, нежели признать силу Советского Союза в прошлом и мощь России в настоящем. Думаю, наши поступки красноречивее всего показывают нашу позицию к действительности. Мы вместе с нашими бойцами, и делаем все возможное, чтобы победа наступила как можно быстрее», – убеждена спикер.

    В субботу в Санкт-Петербурге проходят торжественные мероприятия в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. В них участвуют представители из 37 стран и 50 регионов России. Самыми значимыми и массовыми мероприятиями станут торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище и митинг-реквием на «Газпром-Арене». Ожидается более 40 тыс. зрителей. На Дворцовой площади будет развернута выставка военной ретро-техники, а на фасаде Главного штаба готовят к показу видеоспектакль. Завершит празднование салют над Петропавловской крепостью.

    Напомним, 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, а блокада города – снята. Блокада началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня, она стала самой кровопролитной в истории человечества.

    По подсчетам историков, за это время фашисты сбросили на город 107 тыс. авиабомб и выпустили 150 тыс. снарядов, погибло 632 тыс. человек (по другим данным эта цифра достигает 1 млн).

    Несмотря на осаду, в городе работало свыше 200 предприятий, в том числе семь судостроительных заводов, выпустивших за это время 13 подводных лодок. Промышленность осажденного Ленинграда производила 150 образцов военной продукции.

    Снабжение города осуществлялось по единственной военно-стратегической транспортной магистрали через Ладожское озеро, ленинградцы называли ее Дорогой жизни. В навигационные периоды перевозки проводились по водной трассе, в период ледостава – по ледовой дороге на автотранспорте. По ней подвозили боеприпасы, вооружение, продовольствие, топливо, эвакуировали больных, раненых и детей, а также оборудование заводов и фабрик. Всего за время функционирования магистрали по ней были эвакуированы около 1 млн 376 тыс. человек, перевезено 1 млн 615 тыс. т грузов.

    25 января 2024, 03:19 • Новости дня
    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76

    Зеленский призвал провести международное расследование крушения Ил-76

    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76
    @ Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, отметив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

    Как указал Зеленский во время обращения, опубликованного в его Telegram-канале после полуночи, ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. По его словам, он поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Киеве. Он подчеркнул, что Украина «будет настаивать на международном расследовании», передает РИА «Новости».

    В среду российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за сбитого киевским режимом Ил-76.

    Позже зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Франция отказалась назначить срочное заседание Совбеза ООН по сбитому Ил-76 в Белгородской области. Он назвал такое решение попыткой выгородить киевский режим и «выиграть время» и дать своим «украинским клиентам» время выдумать хоть какое-то «правдоподобное объяснение происходящего».

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    25 января 2024, 18:06 • Новости дня
    Эксперты: ВСУ уничтожили Ил-76 с пленными украинскими военными из засады
    Эксперты: ВСУ уничтожили Ил-76 с пленными украинскими военными из засады
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство ПВО Украины, скорее всего, точно знало, во сколько и куда прибудет Ил-76 с украинскими военнопленными. Может быть, это не знал расчет, который пускал зенитную ракету, но те, кто дали приказ на пуск – знали определенно, считают военные эксперты.

    Несмотря на то, что сбитый самолет принадлежал Воздушно-космическим силам, а экипаж состоял из офицеров, сам рейс был «стопроцентно мирным и стопроцентно беззащитным», поскольку перевозил военнопленных для заранее согласованного обмена, указывают авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». По их мнению, катастрофа Ил-76 – военное преступление.

    «Это невозможно списать на ошибку, «дружественный огонь», пусть и в таком странном исходе, случайность. ВСУ подло, фактически из засады, расстреляли не крейсер, не танк, не платформу для пуска ракет. Они расстреляли мирняк. Де-юре это был военный рейс, несомненно. Де-факто – гражданский. Такой же, как Ту-154, сбитый Украиной над Черным морем в 2001-м. Такой же, как «Боинг», сбитый Украиной над Донбассом в 2014-м», – подчеркивают эксперты.

    Авторы полагают, что руководство ПВО Украины наверняка знало о том, во сколько и куда прибудет Ил-76 с военнопленными, и о том, какой груз на его борту. Однако об этом мог не знать расчет, осуществивший пуск ракеты. «Но те, кто дали приказ на пуск – знали определенно», – считают эксперты.

    Эксперты считают, что требование со стороны Владимира Зеленского «международного расследования» катастрофы указывает на причастность Киева к преступлению, иначе все бы было объяснено логикой уничтожения военного самолета противника. «Чего тут расследовать, если все произошло по законам войны. Само требование «расследования» – это саморазоблачение Киева», – резюмировали авторы публикации.

    Напомним, в среду Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, отметив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

    Ранее во Франции сказали, как ВСУ могли сбить Ил-76.

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    24 января 2024, 20:33 • Новости дня
    Лавров: Киев признался в причастности к крушению Ил-76
    Лавров: Киев признался в причастности к крушению Ил-76
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев подтвердил свою причастность к крушению российского самолета Ил-76, а когда стало известно, что на борту были украинские военнопленные, стал заметать эти публикации под ковер, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров указал, что сразу после авиакатастрофы в украинских СМИ появились сообщения об очередной победе «доблестных вооруженных сил Украины», однако после выяснения обстоятельств позиция в украинской прессе резко изменилась, передает ТАСС.

    «Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, <…> сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих «победах» и пытается придумать какие-то другие объяснения», – заявил министр.

    Ранее Россия запросила заседание СБ ООН по сбитому Украиной Ил-76.

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    24 января 2024, 13:38 • Новости дня
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Согласование обмена пленными – долгий и сложный процесс, который может затянуться на несколько месяцев. Падение Ил-76 откладывает возвращение наших парней домой на неопределенный срок. При этом Киев будет всячески раскачивать инцидент в подконтрольных медиа. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Александр Коц. Ранее в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных.

    «К сожалению, крушение Ил-76 не позволит многим российским парням поскорее вернуться домой из украинского плена. Переговорный процесс по данному направлению всегда сложен. Согласование списков, обсуждение деталей передачи людей – все это решается на протяжении долгих месяцев», – сказал Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды».

    «Учитывая полную недоговороспособность офиса Зеленского, любой обмен всегда воспринимался в качестве маленькой победы. Текущий процесс был сорван в результате катастрофы, которая, скорее всего, случилась по вине нашего противника», – отмечает он.

    «В связи с этим никакой реакции со стороны офиса Зеленского мы до сих пор и не увидели. Они наверняка продумывают способы раскачки произошедшего в подконтрольных медиа, чтобы выставить виноватой Россию», – акцентирует собеседник.

    «Очевидно, что инцидент откладывает перспективу возвращения наших парней в лучшем случае на несколько месяцев. Назвать даже примерные сроки согласования всех деталей с украинской стороной практически невозможно. Однако руководство России наверняка приложит максимум усилий, чтобы ускорить этот тяжелый процесс», – резюмирует Коц.

    Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.

    Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по катастрофе. «Пока не могу ничего сказать, это достаточно свежая информация, будем сейчас с ней разбираться», – ответил он на просьбу прокомментировать данные.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

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    24 января 2024, 13:08 • Новости дня
    Лукьянов объяснил выпад представителя Израиля в ООН в адрес России

    Политолог Лукьянов: Израиль заявил в ООН о поставках иранского оружия России, чтобы «перевести стрелки»

    Лукьянов объяснил выпад представителя Израиля в ООН в адрес России
    @ UN Bureau/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заседание Совбеза ООН по ближневосточному кризису стало классическим примером публичной политической полемики на высшем международном уровне. Вряд ли это приведет к урегулированию обстановки в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее Турция обвинила Израиль в «серьезных военных преступлениях» в секторе Газа.

    «Прошедшее в ООН заседание по Ближнему Востоку, к сожалению, не окажет какого-либо влияния на ситуацию в регионе», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Дебаты он назвал «классическим примером публичной политической полемики на высшем международном уровне». «Каждая сторона пыталась подчеркнуть то, что является, на их взгляд, первостепенным и важным», – уточнил собеседник.

    Лукьянов выделил выступления представителей нескольких стран. «Сергей Лавров озвучил позицию Москвы по палестино-израильскому конфликту. Он осудил США за поддержку коллективного наказания палестинцев в Газе, а также выступил за создание палестинского государства. Это отвечает в том числе интересам арабского мира, взаимодействие с которым важно для нашей страны», – отметил он.

    Также политолог указал на выступление представителя Израиля. «Тель-Авиву было важно «перевести стрелки» и показать, что злом являются палестинцы и симпатизирующие им страны», – продолжил Лукьянов, напомнив выпад израильского дипломата Гилада Эрдана. Тот в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине.

    Также собеседник не обошел стороной позицию Китая. «КНР выступает за мир, за решение существующих разногласий путем переговоров. При этом вмешиваться в ситуацию Пекин не хочет и не готов», – рассказал собеседник, назвав позицию страны общегуманитарной.

    «Нельзя не упомянуть и Турцию. Глава МИД Хакан Фидан обвинил Израиль в серьезных военных преступлениях в секторе Газа, а также заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности. «Президент Эрдоган – самый сокрушительный критик Нетаньяху. Любопытно, что при этом торговля двух стран растет», – указал Лукьянов.

    «Мы также видим, что арабские страны – и прежде всего соседи Израиля – проводят чрезвычайно осторожную линию, а некоторые из них, как мне кажется, рассчитывают после урегулирования кризиса вернуться к прежним моделям взаимодействия с Тель-Авивом», – резюмировал он.

    Ранее в ООН состоялось заседание Совета Безопасности по кризису на Ближнем Востоке. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил мнение, что основным препятствием к прекращению огня в секторе Газа является деятельность движения ХАМАС. Он утверждает, что Израиль проводит оборонительную операцию.

    Дипломат также потребовал от ООН бороться с «раковой опухолью» в лице Ирана. По его словам, Тегеран якобы снабжает оружием Россию, а та использует его на Украине. Сергей Лавров в ответ сообщил, что «некоторые делегации» «заученно» обвиняют Россию «скороговоркой». «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – высказался он.

    Глава российского МИД в ходе своего выступления подчеркнул, что насильственное переселение жителей сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах. По мнению Лаврова, США не позволяют Совбезу «дать адекватный ответ» на происходящее в анклаве. Например, ранее «США и их союзники» заблокировали резолюцию с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня. «Это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев», – сказал министр.

    Лавров считает, что надо ответить на вопрос с государством для палестинцев и не откладывать его «в очередной раз до лучших времен». Какой будет новая страна и кто ей будет управлять – пусть решает сам палестинский народ, ведь на Западе и «называют это демократией». При этом министр верит, что палестинцы «проявят стратегическую мудрость» и не погрязнут в междоусобицах.

    Дипломат сравнил решение ООН о создании независимой Палестины с Минскими соглашениями по Украине: «Подчеркну принципиальный момент. Мы не имеем права позволить «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства, как были «похоронены» единогласно одобренные Совбезом ООН Минские договоренности 2015 года».

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    25 января 2024, 12:30 • Новости дня
    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76

    Политолог Скачко: Украинское государство не способно взять ответственность за трагедию с Ил-76

    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Длительное отсутствие реакции со стороны Украины говорит о причастности ВСУ к крушению Ил-76. В своем стремлении отрицать очевидное Зеленский напоминает Леонида Кучму во время инцидента с самолетом «Сибирь». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту.

    «Цель заявлений Зеленского – убедить общественность в полном отсутствии вины Украины. Собственно, для этого он и упоминает ГУР, которое якобы должно выяснять обстоятельства гибели военнопленных. Уверен, что это ведомство до последнего будет пытаться доказать, что ВСУ били по самолету, в котором перевозились боеприпасы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Зеленский демонстрирует типичное поведение, которое свойственно украинскому руководству еще со времен Леонида Кучмы. Напомню, именно при этом президенте силами местных военных был сбит российский самолет «Сибирь». Правительство «братского» государства до последнего отрицало причастность к случившемуся», – считает собеседник.

    «Однако тогда, под давлением неопровержимых доказательств, Украина все-таки признала свою вину. Неспособность согласиться с очевидным, искренне раскаяться в собственных ошибках – все это признаки слабых лидеров, для которых репутация в информационном поле играет куда более важную роль, чем моральная составляющая», – подчеркивает эксперт.

    «Несмотря на то что Зеленский выбрал традиционную для Украины тактику «отрицания очевидного», косвенным подтверждением вины его офиса можно считать и длительное отсутствие какой-либо реакции на произошедшее. Скорее всего, ему пришлось целый день согласовывать приемлемую позицию по катастрофе с западными политиками», – уточняет он.

    «Действия украинского руководства подставили США и ЕС. Фактически Вашингтон и Брюссель снабжают вооружением государство, открыто нарушающее Женевскую декларацию о терроризме. Такой взгляд на события не понравится западной публике, поэтому отнекиваться от причастности к катастрофе с Ил-76 будет не только Украина, но и ее покровители», – резюмирует Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту. По его словам, в настоящее время ГУР занимается выяснением судьбы солдат, находившихся на самолете. Он также поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных. Зеленский подчеркнул, что страна будет настаивать на «международном расследовании».

    «Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», – прокомментировал слова Зеленского пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, Украина совершила чудовищный акт, который «не поддается пониманию».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия стала следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит. «Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО», – указал он.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО ВСУ. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Списки граждан, подлежащих обмену, были согласованы за три дня до катастрофы, отметила в своем Telegram-канале главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Кроме того, она опубликовала полный перечень солдат ВСУ, находившихся на борту самолета в момент крушения. Издание «Фонтанка» собрала информацию об этих людях.

    В связи с трагедией Россия запросила срочное заседание СБ ООН. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленных. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

    Между тем Франция, занимающая пост председателя СБ ООН, отказалась назначить срочное заседание. Как отметил в своем Telegram-канале зампостпреда РФ при организации, данное поведение объясняется потребностью Парижа дать «своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего».

    При этом на фоне трагедии верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости отправки Украине системы запуска ракет большой дальности.

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    24 января 2024, 16:51 • Новости дня
    Политолог: Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО

    Политолог Скачко: Украина никогда не раскаивалась в авиакатастрофах, учиненных ее военными

    Политолог: Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО
    @ DPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На счету украинских военных не один инцидент с крушением самолетов. Вспомним малазийский рейс МН-17 или рейс авиакомпании «Сибирь». Добиться извинений или хотя бы признания вины от любых властей Украины всегда было трудно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными.

    «Украина давно превратилась в государство, не способное признать ответственность за собственные ошибки или преступления. Ее системы ПВО не один раз давали осечки. Вспомним ситуацию с падением ракеты ПВО в Польше. Несколько граждан союзного по отношению к офису Зеленского государства погибли. Никаких извинений принесено не было», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    «Еще более ужасающая ситуация – удар по малазийскому самолету МН-17. Около трех сотен пассажиров были принесены в жертву на алтарь тогда еще набиравшего силу майдановского запала. До сих пор в произошедшей трагедии пытаются обвинить Москву. На мой взгляд, поведение украинских политиков находится за гранью добра и зла», – подчеркивает собеседник.

    «Даже времена «крепкой дружбы» государств были омрачены трагедиями. В 2001 году Украина во время учений сбила самолет авиакомпании «Сибирь» и до последнего отрицала собственную вину. Тогда Москве удалось прижать администрацию Кучмы – были обнародованы радиопереговоры с пилотом, в котором подтверждалась ответственность украинской стороны», – отмечает он.

    «Украина крайне неохотно извинилась за это происшествие и даже заплатила определенную сумму семьям погибших. Однако добиться этого удалось с помощью беспрецедентного давления. Теперь мы имеем дело с крушением Ил-76, на котором перевозились пленные ВСУ. Обстоятельства трагедии еще только предстоит установить», – подчеркивает эксперт.

    «Однако ждать извинений и оправданий от офиса Зеленского не стоит. Сейчас местные военные попытаются создать красноречивый инфоповод, способный отвести глаза населения от неудач на полях СВО и во внешней политике. Трагедия с Ил-76 как раз может послужить этой цели», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал. В данный момент на территории инцидента проводятся следственные мероприятия.

    Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия стала следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит. «Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО», – указал он.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

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    24 января 2024, 18:40 • Новости дня
    МИД пообещал установить всех причастных к теракту с Ил-76 украинских чиновников
    МИД пообещал установить всех причастных к теракту с Ил-76 украинских чиновников
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все соучастники теракта с перевозившим украинских военнопленных самолетом Ил-76 Военно-транспортной авиации (ВКС) России будут установлены и понесут наказание, заявили в российском министерстве иностранных дел.

    «Все причастные к нему лица, включая организаторов и исполнителей из числа украинских военных и гражданских чиновников, будут установлены и понесут неотвратимое заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что Россия осуждает теракт, совершенный киевским режимом, и призвали к этому международные структуры, национальные правительства и мировую общественность. «Их молчание будет означать поддержку его варварства и террористических повадок», – заявили в министерстве.

    «Налицо очередное злодеяние преступной клики Зеленского, которая сразу после падения самолета в человеконенавистнической манере заявила о «перемоге», утверждая, что это дело рук «доблестных ВСУ». Однако, как только стало известно, что на борту находились украинские военнослужащие, которые следовали к месту обмена, риторика на Банковой изменилась. Там принялись отрицать свою причастность к катастрофе», – указали в МИД России.

    Там заявили, что случившееся «в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве», которая воспринимает людей как «расходный материал» и «убивает их по указке западных хозяев и из поставляемого Западом оружия». В МИД отметили, что атака на Ил-76 была преднамеренной, режим в Киеве вновь показал свою недоговороспособность и представляет угрозу всему миру.

    Ранее в Минобороны заявили, что авиакатастрофа в Белгородской области, где в среду разбился Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, является терактом, совершенным киевским режимом.

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    25 января 2024, 22:02 • Новости дня
    Российская ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    Российская ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства российской системы противовоздушной обороны уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, в четверг около 20.30 мск киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории России с применением РСЗО Vampire, передает ТАСС.

    «Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области», – сообщили в Минобороны.

    Накануне средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью.

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    26 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объявление русских нетитульной нацией и их истребление на исторических землях России – современной Украине – является геноцидом, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами – участниками специальной военной операции.

    Геополитический противник России совершил госпереворот на Украине и начал физически истреблять всех, кто был готов выстраивать нормальные отношения с Россией, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Мы тем не менее очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной», – сказал президент.

    «Это геноцид, по-другому назвать нельзя», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Русских там объявили нетитульной нацией – закон приняли – на наших исторических территориях», – добавил он, признавшись, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику.

    После распада Советского Союза Украина оказалась во власти националистов и тех, кто их представляет, продолжил Путин.

    «Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины <…>, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители, очень быстро подчиняли всех своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки», – сказал он.

    Ранее в Кремле заявили об устроенном Украиной геноциде русского народа.

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    24 января 2024, 20:59 • Новости дня
    Лавров: Россию не волнует, поверит ли ей Запад в ситуации с Ил-76

    Лавров: Россию не волнует, поверит ли ей международное сообщество в ситуации с Ил-76

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международное сообщество давно доказало свою дискредитирующую позицию, поэтому Россию не волнует, поверит ли оно ей в ситуации с Ил-76, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Совершенно не переживаю, что международное сообщество может не поверить, как я уже сказал, международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою в общем-то дискредитирующую позицию», – сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Би-би-си, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что после инцидента в Буче против России были введены дополнительные санкции, при этом какие-либо доказательства ее виновности в случившемся до сих пор не предоставлены.

    Ранее Лавров заявил, что Киев подтвердил свою причастность к крушению российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, а после выяснения обстоятельств стал заметать эти публикации под ковер.

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    26 января 2024, 19:42 • Новости дня
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Две ракеты по российскому самолету Ил-76 с украинскими военнопленными на борту выпустила противовоздушная оборона Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками специальной военной операции.

    «Во-первых, были зафиксированы пуски двух ракет с территории, подконтрольной киевскому режиму, в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Отреагировать было практически невозможно», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин исключил версию с «дружественным огнем» российских военных, пояснив, что это невозможно из-за технических особенностей и системы «свой – чужой».

    «Во-вторых, это не могло быть ни при каких обстоятельствах «дружественным огнем», как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО, не армейскими средствами ПЗРК и так далее, а системами, ракетами ПВО. Это видно по элементам поражения. Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоит система «свой – чужой», и сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы техникой», – пояснил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что результаты расследования по сбитому в Белгородской области Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

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    24 января 2024, 18:12 • Новости дня
    Минобороны уточнило, где планировалось провести обмен пленными с ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Провести обмен пленными с ВСУ планировалось в пункте пропуска Колотиловка на границе России и Украины, сообщили в российском Минобороны.

    «По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны заявили, что авиакатастрофа в Белгородской области, где в среду разбился Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, является терактом, совершенным киевским режимом. Там подчеркнули, что украинское руководство знало о том, что в среду самолетом Военно-транспортной авиации украинские военнопленные будут доставлены в Белгород.

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    26 января 2024, 15:21 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о постоянных обстрелах позиций ВСУ и больших потерях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пленный командир роты 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Червона калина» капитан Денис Винник рассказал о постоянных обстрелах украинских позиций в районе Вербового и Работина.

    ВС России атакуют позиции ВСУ в районе Вербового и Работина с использованием FPV-дронов, дронов со сбросами и минометами, рассказал Винник, передает ТАСС. Постоянные обстрелы осложняют эвакуацию тел погибших, добавил он.

    По словам военнопленного, подразделение постоянно несет потери, несмотря на то, что не предпринимает никаких активных действий. Винник также пожаловался на плохое психологическое состояние солдат.

    «Люди устали уже, долго на выезде. Скажем так, психологическое состояние ниже нормы. <…> По штату 118 [человек в роте], фактически сейчас человек 40. В декабре было пополнение – взвод», – рассказал он.

    Винник также рассказал о том, как к украинским военнослужащим относятся в плену в России. «Относятся нормально к нам. Медицинскую помощь оказали, перебинтовали, сделали снимки. Осколки все не доставали, потому что близко к сухожилию. Сказали, что, если пока не беспокоит, нет необходимости все доставать», – сказал он.

    Ранее украинский пленный Петр Котельник рассказал о шантаже военкоматов.

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    27 января 2024, 06:15 • Новости дня
    В группировке войск «Запад» сформировали роту ударных дронов

    В группировке войск «Запад» сформировали роту ударных беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Рота операторов беспилотных летательных аппаратов сформирована в составе группировки войск «Запад», бойцы ежедневно поражают живую силу и технику ВСУ, сообщает Минобороны России.

    «После получения команды операторы беспилотников уничтожили обнаруженные боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину ВСУ», – привели в Минобороны пример боевого применения дронов.

    Российское военное ведомство отмечает, что ежедневно операторы ударных дронов поражают несколько различных целей, включая скопления живой силы противника.

    Также в Минобороны России подчеркнули, что опыт проведения спецоперации показал эффективность беспилотников, причем как в разведке, так и для поражения огневых точек, складов и укреплений противника.

    При этом характеристики и тактику применения дронов российские военные  продолжают совершенствовать прямо на передовой, подчеркнули в военном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», который способен развивать скорость до 200 км в час и может находиться в воздухе в до 1,5 часов на высоте до 5 км и до 50 км от базы.

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