Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.36 комментариев
Волонтер: Потомки героев блокадного Ленинграда продолжают борьбу с нацизмом в зоне СВО
Волонтер Победы Рябова: Задача потомков жителей блокадного Ленинграда – защитить историю России от переписывания
Между защитниками блокадного Ленинграда и нынешней молодежью есть связь поколений: ветераны выстояли 80 лет назад, а продолжатели их дела сейчас сражаются с неонацизмом в зоне спецоперации, сказала газете ВЗГЛЯД Анастасия Рябова, исполнительный директор движения «Волонтеры Победы». В субботу в Санкт-Петербурге отмечается 80-летие полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады.
«Сейчас, на мой взгляд, как никогда актуально помнить прошлое своей страны, своей семьи. Мы видим, как наши противники каждый день пытаются переписать историю. Но я также вижу, как современное российское общество, а главное – молодое поколение, противостоит этому», – сказала Анастасия Рябова, исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
«В рядах «Волонтеров Победы» на данный момент более 700 тыс. человек из самых разных уголков России и еще 59 стран. И каждый день эти ребята проводят памятные мероприятия, помогают ветеранам, знакомят подрастающее поколение с историей, – продолжила собеседница. – Прямо сейчас в Санкт-Петербурге собрались потомки защитников Ленинграда, участники международного слета «Внуки Победы. Ленинград». Каждый из них знает историю своего предка и гордится ею. Это ли не показатель того, как общество хранит историю и заботится о ней?».
Рябова отметила также, что «защищать нашу историю и противостоять фейкам – это, как минимум, наша обязанность перед теми, кто в годы Великой Отечественной войны боролся за мир, и перед современными героями, которые в зоне СВО борются с нацизмом».
«Смогли бы мы посмотреть в глаза нашим прадедушкам, если бы во всем мире считали, что Советский Союз не сражался с нацистами и не внес решающий вклад в победу во Второй мировой войне? Готовы ли мы жить в мире, где наши дети не будут знать историю настоящих героев? Лично я уверена, что мы такого не допустим. От нас и наших действий зависит наше будущее», – подчеркнула исполнительный директор «Волонтеров Победы».
Рябова отмечает, что участники спецоперации на фронте продолжают миссию своих предков по борьбе с угрозой нацизма. Она напомнила, что «среди наших ребят есть те, кто добровольно ушел на фронт». «И во многом к этому решению их подтолкнуло знакомство с ветеранами Великой Отечественной войны и очевидцами тех событий. И нынешние бесстрашные и отважные поступки наших бойцов на передовой прекрасно демонстрируют, что связь поколений есть», – добавила собеседница.
По мнению Рябовой, Европа забыла уроки Второй мировой войны и поддержала возрождение нацизма в новой форме. «Возможно, нашим европейским коллегам проще забыть, нежели признать силу Советского Союза в прошлом и мощь России в настоящем. Думаю, наши поступки красноречивее всего показывают нашу позицию к действительности. Мы вместе с нашими бойцами, и делаем все возможное, чтобы победа наступила как можно быстрее», – убеждена спикер.
В субботу в Санкт-Петербурге проходят торжественные мероприятия в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. В них участвуют представители из 37 стран и 50 регионов России. Самыми значимыми и массовыми мероприятиями станут торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище и митинг-реквием на «Газпром-Арене». Ожидается более 40 тыс. зрителей. На Дворцовой площади будет развернута выставка военной ретро-техники, а на фасаде Главного штаба готовят к показу видеоспектакль. Завершит празднование салют над Петропавловской крепостью.
Напомним, 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, а блокада города – снята. Блокада началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня, она стала самой кровопролитной в истории человечества.
По подсчетам историков, за это время фашисты сбросили на город 107 тыс. авиабомб и выпустили 150 тыс. снарядов, погибло 632 тыс. человек (по другим данным эта цифра достигает 1 млн).
Несмотря на осаду, в городе работало свыше 200 предприятий, в том числе семь судостроительных заводов, выпустивших за это время 13 подводных лодок. Промышленность осажденного Ленинграда производила 150 образцов военной продукции.
Снабжение города осуществлялось по единственной военно-стратегической транспортной магистрали через Ладожское озеро, ленинградцы называли ее Дорогой жизни. В навигационные периоды перевозки проводились по водной трассе, в период ледостава – по ледовой дороге на автотранспорте. По ней подвозили боеприпасы, вооружение, продовольствие, топливо, эвакуировали больных, раненых и детей, а также оборудование заводов и фабрик. Всего за время функционирования магистрали по ней были эвакуированы около 1 млн 376 тыс. человек, перевезено 1 млн 615 тыс. т грузов.