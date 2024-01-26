Путин: Студенты сдали 19 тонн крови для поддержки участников СВО

Tекст: Валентина Григоренко

Путин выразил большую благодарность тем, кто временно променял студенческую скамью на участие в защите Отечества, а также поблагодарил родителей собравшихся военных, которые воспитали таких отважных и благородных людей, чувствующих свою ответственность за страну, передает платформа «Смотрим».

«Это в характере нашего народа в трудный момент для Родины себя не жалеть, подставлять плечо стране. Это лишний раз показывает, что у нас из поколения в поколение это передается, кто бы чего в разные периоды времени ни говорил, какая у нас молодежь», – добавил российский лидер.

По его словам, студенты в целом по стране очень живо реагируют на происходящее в стране и вокруг нее. «19 тонн крови сдали студенты-доноры из разных вузов со всех регионов России для поддержки наших бойцов. И это процесс, который постоянно продолжается», – рассказал глава государства.

Ранее Путин в ходе со студентами – участниками СВО в Петербурге заявил, что с российской стороны в зоне боевых действий на Украине находится свыше 600 тыс. человек.