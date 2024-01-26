Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.21 комментарий
Путин: Студенты сдали 19 тонн крови для поддержки участников СВО
Студенты из разных вузов со всех российских регионов сдали 19 тонн крови для поддержки военных на спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО в Петербурге.
Путин выразил большую благодарность тем, кто временно променял студенческую скамью на участие в защите Отечества, а также поблагодарил родителей собравшихся военных, которые воспитали таких отважных и благородных людей, чувствующих свою ответственность за страну, передает платформа «Смотрим».
«Это в характере нашего народа в трудный момент для Родины себя не жалеть, подставлять плечо стране. Это лишний раз показывает, что у нас из поколения в поколение это передается, кто бы чего в разные периоды времени ни говорил, какая у нас молодежь», – добавил российский лидер.
По его словам, студенты в целом по стране очень живо реагируют на происходящее в стране и вокруг нее. «19 тонн крови сдали студенты-доноры из разных вузов со всех регионов России для поддержки наших бойцов. И это процесс, который постоянно продолжается», – рассказал глава государства.
Ранее Путин в ходе со студентами – участниками СВО в Петербурге заявил, что с российской стороны в зоне боевых действий на Украине находится свыше 600 тыс. человек.