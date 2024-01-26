Путин: Ленинградские блокадники всегда будут для россиян примером борьбы за Родину

Tекст: Валерия Городецкая

«Жизнь, единство, сплоченность поколения победителей всегда будут для нас великим нравственным примером и в борьбе за суверенитет, за свободу, за нашу Родину, будут хорошим примером и в труде, и в бою», – сказал Путин в ходе церемонии старта строительства атомного ледокола «Ленинград», передает ТАСС.

Глава государства напомнил, что завтра будет отмечаться 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Новый могучий ледокол станет еще одной данью памяти бессмертному подвигу ленинградцев, мужеству и несгибаемой воле защитников, жителей города, которые не покорились, все одолели, все выдержали и сокрушили нацистов», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин назвал священной память о подвиге жителей блокадного Ленинграда.