Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.15 комментариев
Путин: Ленинградские блокадники всегда будут для россиян примером борьбы за Родину
Люди, пережившие блокаду Ленинграда, всегда будут служить для граждан России образцом в борьбе за суверенитет, свободу и Родину, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Жизнь, единство, сплоченность поколения победителей всегда будут для нас великим нравственным примером и в борьбе за суверенитет, за свободу, за нашу Родину, будут хорошим примером и в труде, и в бою», – сказал Путин в ходе церемонии старта строительства атомного ледокола «Ленинград», передает ТАСС.
Глава государства напомнил, что завтра будет отмечаться 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
«Новый могучий ледокол станет еще одной данью памяти бессмертному подвигу ленинградцев, мужеству и несгибаемой воле защитников, жителей города, которые не покорились, все одолели, все выдержали и сокрушили нацистов», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин назвал священной память о подвиге жителей блокадного Ленинграда.