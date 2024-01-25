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    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бельгия – лучшая мишень для жестких действий России

    Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.

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    25 января 2024, 10:55 • Новости дня

    Путин назвал священной память о подвиге жителей блокадного Ленинграда

    Путин: Снятие блокады Ленинграда является одним из ключевых событий Великой Отечественной

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного слета потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград», посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

    «Приветствую вас на Международном слете потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград». Он посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Одному из ключевых событий Великой Отечественной войны», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Президент подчеркнул, что ни один город не проходил через такие «жестокие, мучительные испытания». «Но ленинградцы продолжили сражаться и выстояли. Память об этом подвиге – священна», – добавил он.

    Встреча, собравшая ветеранов войны, потомков защитников и жителей Ленинграда, ученых и экспертов, имеет особое нравственное звучание, указал глава государства. «Она служит сбережению исторической правды, воспитанию молодежи на примере героических страниц ратной летописи Отечества, которая складывается из историй наших семей и навсегда сохранит великие биографии поколения Победителей», – говорится в послании российского лидера.

    «Искренне благодарю всех неравнодушных людей за организацию и поддержку проекта «Внуки Победы. Ленинград», за гражданскую патриотическую позицию. Желаю вам плодотворного общения и всего наилучшего», – заключил Путин.

    23 января 2024, 16:14 • Новости дня
    Путин назвал многодетные семьи опорой России

    Путин: Многодетные семьи – опора России, воспитывают качества, на которых держится страна

    Путин назвал многодетные семьи опорой России
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал многодетные семьи опорой России, отметив, что в них воспитываются качества, на которых держится семья и страна – «те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем».

    «Многодетная семья – это опора страны. Да вообще семья, но многодетная – тем более. Почему многодетная так важна? Вы это знаете лучше, чем я. Потому что здесь воспитываются те основные качества человека, на которых и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и все, что связано с этим организмом «семья». Это и есть те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

    По его словам, вся внутренняя политика, экономическая политика страны так или иначе связана с поддержкой семей, и все национальные программы «так или иначе крутятся вокруг семьи».

    Ранее Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетных семей и определяющий меры поддержки для них.

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    23 января 2024, 10:01 • Новости дня
    Путин закрепил единый статус многодетной семьи

    Президент Путин законодательно закрепил единый статус многодетной семьи

    Путин закрепил единый статус многодетной семьи
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетных семей и определяющий меры поддержки для них.

    На официальном сайте правовой информации указано, в России появится банк данных о многодетных семьях, ведением которого будет заниматься правительство. Здесь будет собрана информация о предоставляемых многодетным мерах социальной поддержки.

    Также кабмину поручено вести мониторинг социально-экономического положения многодетных семей и оказания им соцподдержки регионами.

    В Telegram-канале Минтруда уточняется, что статус многодетной семьи присваивается бессрочно семьям, где растет трое и более детей. Такие семьи будут получать единое удостоверение федерального образца. Согласно указу, меры соцподдержки положены многодетным семьям до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет либо 23 года, если он обучается очно.

    Согласно указу, семьи смогут получать государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, меры поддержки в трудовой сфере. Также возможны досрочный выход на пенсию многодетной матери и  профессиональное обучение многодетных родителей.

    Кроме того, многодетным семьям на законодательном уровне положено бесплатное посещение музеев, парков и выставок независимо от места жительства в порядке и на условиях, установленных регионами.

    Помимо прочего, указ подразумевает действие региональных мер соцподдержки. В частности, многодетные семьи смогут получать бесплатно рецептурные лекарства детям до шести лет, бесплатно пользоваться городским транспортом, получать школьную и спортивную формы.

    Также семьи получат льготы по оплате жилья и ЖКУ не менее 30% от общего размера оплаты услуг, будут иметь приоритет при приеме в детсады, получении помощи по соцконтракту, а также получат содействие в улучшении жилищных условий.

    В январе Путин поручил оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

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    23 января 2024, 17:50 • Новости дня
    Путин дал старт Году семьи
    Путин дал старт Году семьи
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во вторник на выставке «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в России.

    Президент принял участие в торжественной церемонии открытия Года семьи в ходе всероссийского семейного форума «Родные – Любимые», передает ТАСС.

    До этого глава государства общался с участниками всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

    Президент в ноябре прошлого года подписал указ об объявлении 2024 года Годом семьи. Решение было принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

    Ранее сообщалось, что правительство России в 2024 году должно проработать и утвердить стратегию демографической и семейной политики до 2030 года.

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    22 января 2024, 11:34 • Новости дня
    Историки сказали, какая зарубежная недвижимость может попасть под указ Путина

    РБК: Под указ Путина может попасть часть побережья Ниццы, здания в Иерусалиме и заводы

    Tекст: Ольга Никитина

    Под президентский указ о поиске российской государственной собственности за границей может попасть «половина побережья Ниццы», здания в Иерусалиме и производственные объекты – фабрики, заводы, судоверфи, пишут СМИ со ссылкой на историков.

    Как рассказал РБК кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Крушельницкий, России в XIX–XX веках принадлежала существенная часть побережья Ниццы. Речь, по его словам, идет прежде всего об объектах недвижимости, которая приобреталась в собственность лиц, принадлежащих к императорской фамилии.

    Это были особняки, замки и земельные участки, но не только: приобретались также лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами. Был даже единичный случай, когда в Париже покупали городской сквер, отметил Крушельницкий.

    Кроме того, приобретались также и производственные объекты: целиком или частично – рудники, заводы, фабрики, мастерские, судоверфи. Крупные счета подданными Российской империи размещались в банках Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии, судьба большинства из которых оказалась «весьма сомнительна», подчеркнул историк.

    Некоторое имущество Российской империи и СССР, как объяснил историк, научный сотрудник Института российской истории РАН, генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, впоследствии оказалось не переведено в собственность Российской Федерации. Так, по его словам, много подобных объектов есть в Иерусалиме.

    Крушельницкий напомнил также о судьбе другого актива – «тех самых денег партии коммунистической», а именно «зарубежной части секретного золотовалютного фонда КПСС, который начал формироваться не позднее середины 1918 года». Эта тема муссировалась в начале 90-х, но примерно в 1993 году упоминания об этом исчезли из прессы, отметил историк.

    Президент Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому Россия выделит средства на поиск, оформление и юридическую защиту своей зарубежной недвижимости, в том числе времен СССР и Российской империи.

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    23 января 2024, 13:47 • Новости дня
    Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»

    Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

    Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»
    @ Росатом

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин вместе с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси по видеоконференцсвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа».

    Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор, означает старт строительства всего нового энергоблока. После этого проект «Эль-Дабаа» развернется на полную мощность: одновременно будут возводиться все четыре блока атомной станции, передает РИА «Новости».

    АЭС «Эль-Дабаа» расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению «3+» и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС «Эль-Дабаа».

    Это первая для Египта атомная станция, но и для Росатома также особенный проект – не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на Африканском континенте.

    В Кремле ранее отмечали, что Россия является безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе.

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    23 января 2024, 06:01 • Новости дня
    В США умер 99-летний ветеран Великой Отечественной войны

    В США умер 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, участник встречи с союзными войсками 9 мая 1945 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Йорке на 100-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны, участник встречи с союзными войсками из США в День Победы 9 мая 1945 года в Чехословакии Николай Зайцев.

    «Николай Степанович умер 4 января утром, похоронили во вторник (9 января)... Планируем 11 или 12 (февраля), когда будет 40 дней, сделать день памяти», – рассказала ТАСС вице-президент организации «Русская молодежь Америки» Марина Иванникова.

    Он добавила, что Зайцев шесть лет назад принимал участие в акции «Тотальный диктант» в возрасте 94 лет, получил четверку.

    При этом Зайцев был активным участником шествий на День Победы в Нью-Йорке, акции «Бессмертный полк», его неофициально прозвали «наш полководец», отметила вице-президент организации «Русская молодежь Америки».

    По ее словам, сейчас в США проживает более 60 ветеранов Великой Отечественной войны, которые известны организации, из них 23 человека в возрасте 100 и более лет.

    Ранее сообщалось, что добровольцы движения «Волонтеры Победы» организовали мероприятия в память о героях блокады Ленинграда.

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    23 января 2024, 16:50 • Новости дня
    Путин пообещал продлить программу льготной семейной ипотеки
    Путин пообещал продлить программу льготной семейной ипотеки
    @ М. Конанков/Octagon.Media/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководство страны продлит программу льготной семейной ипотеки, сказал президент Владимир Путин на встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов.

    Президент, говоря о возможности расширения льготной ипотеки на вторичное жилье, указал, что вопрос «не в деньгах», а в прозрачности операции, передает ТАСС.

    «Одно дело, когда вы покупаете новое жилье, и там все понятно. Вот семья, вот ипотека, вот жилье», – пояснил он. Путин отметил, что над этим предложением следует подумать.

    «Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена – продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин назвал многодетные семьи опорой России.

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    23 января 2024, 17:34 • Новости дня
    Путин заявил о продлении субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей
    Путин заявил о продлении субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями всероссийских семейных конкурсов заявил, что государство продолжит предоставлять многодетным семьям субсидию в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

    Глава государства поддержал мнение одной из участниц встречи о том, что эта субсидия является очень актуальной и важной, передает ТАСС.

    «Я согласен с вашей оценкой. Она эффективна. Ну, конкретно, семья просто получает деньги», – сказал Путин, пообещав, что меры поддержки будут продлены.

    Ранее Путин пообещал продлить программу льготной семейной ипотеки.

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    23 января 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин принял приглашение приехать в тундру и покататься на оленях

    Путин удивился скорости оленя и в шутку поинтересовался, не нужен ли ремень безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин удивился рассказу оленевода из Ямало-Ненецкого автономного округа о скорости северных оленей.

    Представитель региона в ходе встречи главы государства с семьями на форуме «Родные – любимые» пообещал прокатить Путина на трех белых оленях, передает ТАСС.

    «Быстро олень ездит?» – поинтересовался Путин. Получив ответ, президент удивился: «70 километров в час? Так быстро бегает?» Оленевод ответил, что животное бегает, «как спортсмены на лыжах». «Пояс безопасности не нужен?» – поинтересовался президент. «Не нужен», – заверил житель Ямала.

    Путин также ответил согласием на приглашение местного оленевода приехать в Ямало-Ненецкий автономный округ. «Постараюсь приехать обязательно, – пообещал президент. – Я был на Ямале у энергетиков. Но надо обязательно посмотреть, как оленеводы живут. Я постараюсь это сделать обязательно». В ответ на предложение побывать в настоящем чуме Путин ответил, что «в чуме был неоднократно».

    «Каждый в тундре ребенок ваше имя знает, – сказал президенту житель Ямала. – Очень тебя любят в тундре». Путин поинтересовался у него, как работают в регионе нефтяники. «Буровую вставляют, так чистенько делают, – рассказал оленевод. – Раньше в СССР все загрязняли, все железо набросали». «То есть об экологии заботятся», – подытожил президент.

    Ранее Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетных семей и определяющий меры поддержки для них.

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    23 января 2024, 02:03 • Новости дня
    Трамп назвал Путина очень влиятельным человеком, который любит свою страну

    Дональд Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина «умными и влиятельными людьми»

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, которые любят свои страны, в отличие от Джо Байдена

    «Нравится вам это или нет, они очень умные люди, очень влиятельные,.. они любят свои страны и хотят, чтобы их страны преуспели. А у нас (президент Байден), который, по моему мнению, не способен на это», – приводит ТАСС слова Трампа в интервью телеканалу Fox News.

    Ранее Трамп заявлял, что ы случае победы на президентских выборах в США осенью этого года конфликт на Украине закончится мирными переговорами еще до инаугурации.

    При этом, по данным американских СМИ, Трамп и спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон избегают контактов с представителями Киева.

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    23 января 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин рассказал о вкладе башкир в защиту России в 1812 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Башкирия добровольно присоединилась к России, ее мужчины занимались охраной границ государства, башкиры старше 15 лет приняли участие в войне 1812 года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских конкурсов.

    Владимир Путин на встрече с семьями в ходе форума «Родные – любимые» на ВДНХ попросил многодетную семью Ахмеровых из Башкирии спеть песню. Они исполнили фрагмент песни «Моя семья». Ахмеровы являются победителями всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций». 

    После этого глава государства поинтересовался у Ахмеровых, посетили ли они уже экспозицию республики на выставке «Россия». Узнав, что еще нет, Путин сказал, что стенд Башкирии полностью отражает величие республики. Глава государства отметил, что очень любит республику и ее жителей.

    «Башкирия, напомню историю, присоединилась добровольно, просила принять ее в Российское государство. И я много раз говорил, повторю еще раз: взяли на себя башкиры функции пограничной стражи, а в войну 1812 года вооружили всех своих молодых людей, посадили на коней, всех мужчин с 15 лет», – передает слова Путина официальный сайт главы государства. 


    В ходе общения  с участниками и победителями всероссийских конкурсов Путин также назвал Россию семьей семей.

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    23 января 2024, 18:22 • Новости дня
    Путин рассказал о своих родителях и полученном воспитании
    Путин рассказал о своих родителях и полученном воспитании
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов поделился воспоминаниями о том, как его воспитывали родители.

    «Что касается моей семьи, то как я рос... Как ни странно, они (родители) не давали мне никаких советов, никаких наставлений не делали. Но, как Макаренко в свое время говорил, лучшее воспитание – это личный пример», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин рассказал, что для него образцом был отец, который развил в нем чувство ответственности и никогда не демонстрировал при нем пагубных привычек. «Во-первых, никогда, я хочу это подчеркнуть – никогда не видел отца пьяным. Вообще такого не было никогда. Я уж про маму не говорю. Я никогда не слышал от него ни одного бранного слова. Вообще», – поделился президент.

    Российский лидер добавил, что рос в атмосфере доброжелательности, любви, доброго отношения друг к другу и поддержки, подчеркнув, что именно это формирует морально-нравственную основу будущего полноценного человека.

    Во вторник президент Владимир Путин на выставке «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в России.

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    22 января 2024, 15:21 • Новости дня
    Кремль: Путин даст старт Году семьи в России

    Кремль: Путин 23 января примет участие в работе Всероссийского семейного форума «Родные – Любимые»

    Кремль: Путин даст старт Году семьи в России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин 23 января примет участие в работе Всероссийского семейного форума «Родные – Любимые», в рамках которого состоится торжественная церемония старта Года семьи в России, сообщили в Кремле.

    В форуме участвуют более 1000 человек. В их числе семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи героев России и ветеранов СВО, говорится в анонсе мероприятия, опубликованном на сайте Кремля.

    Глава государства также проведет встречу с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

    В 2023 году всероссийский конкурс «Семья года» прошел в восьмой раз. Участие в конкурсе приняли 384 семьи, победившие на региональных этапах (всего соревновались 3444 семьи).

    Участниками конкурса «Это у нас семейное» являются около 600 тыс. человек (более 100 тыс. семейных команд) из всех 89 регионов страны вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. До 31 января проходит дистанционный этап конкурса, где семьи все вместе выполняют задания на самые разнообразные темы. В 2024 году семьи ждут окружные полуфиналы и финал.

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    23 января 2024, 16:07 • Новости дня
    Путин назвал себя «специалистом поговорить»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов заявил, что является любителем поговорить.

    «Я – большой специалист поговорить, но мне бы хотелось вас послушать и услышать ваши оценки того, что мы делаем, как мы делаем», – сказал глава государства и призвал участников встречи высказать свои предложения по поддержке семей и усовершенствованию существующих мер, передает ТАСС.

    Ранее Путин признался, что встречи с военными придают ему сил.

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    22 января 2024, 16:07 • Новости дня
    Кремль: Путин и ас-Сиси дадут команду на заливку бетона на египетской АЭС

    Кремль: Путин и ас-Сиси 23 января дадут команду на заливку бетона на египетской АЭС «Эд-Дабаа»

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 23 января в режиме видеоконференции примут участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС «Эль-Дабаа», сообщили в Кремле.

    В анонсе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что проект сооружения первой в Египте атомной станции реализуется государственной корпорацией «Росатом» на основе российско-египетского межправительственного соглашения от 2015 года. Всего предполагается строительство четырех энергоблоков общей мощностью 4800 мегаватт.

    Как отмечал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия является безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе.

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