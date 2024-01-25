Путин назвал священной память о подвиге жителей блокадного Ленинграда

Путин: Снятие блокады Ленинграда является одним из ключевых событий Великой Отечественной

Tекст: Ольга Никитина

«Приветствую вас на Международном слете потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград». Он посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Одному из ключевых событий Великой Отечественной войны», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что ни один город не проходил через такие «жестокие, мучительные испытания». «Но ленинградцы продолжили сражаться и выстояли. Память об этом подвиге – священна», – добавил он.

Встреча, собравшая ветеранов войны, потомков защитников и жителей Ленинграда, ученых и экспертов, имеет особое нравственное звучание, указал глава государства. «Она служит сбережению исторической правды, воспитанию молодежи на примере героических страниц ратной летописи Отечества, которая складывается из историй наших семей и навсегда сохранит великие биографии поколения Победителей», – говорится в послании российского лидера.

«Искренне благодарю всех неравнодушных людей за организацию и поддержку проекта «Внуки Победы. Ленинград», за гражданскую патриотическую позицию. Желаю вам плодотворного общения и всего наилучшего», – заключил Путин.